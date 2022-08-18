Чем война в Украине похожа на Войну Судного дня и почему не стоит критиковать Зеленского
"Я не военный эксперт, но вполне возможно, что именно эта "скифская тактика" маневренной войны (которую еще будут изучать в военных академиях) и спасла нашу страну, сохранив украинскую армию от уничтожения во фронтальных боях на границе в первый месяц сражений". Мнение.
Нынешняя война Украины и РФ чем-то напоминает Войну Судного дня Израиля против коалиции арабских стран.
Тогда тоже хотели окончательно решить "израильский вопрос", как и сейчас — "украинский".
В СССР и арабских странах также обвиняли "Запад" в подогревании войны, прикрывая этим свои милитаристские планы.
Война началась неожиданно, хотя все в Израиле ждали ее.
Первые неудачи на юге, возле Суэцкого канала, попавшие в окружение израильские военные части, пленные, которых жестоко пытали.
Даже пытки похожи на то, что сейчас делают с нашими пленными россияне.
Двойственная политика Запада, желающего одновременно сохранить Израиль, и получать арабскую нефть. Два в одном.
Ограниченная техническая военная помощь Израилю.Важно
И главный рецепт победы — мобилизация израильского общества и государства для успешного завершения войны.
Я читал воспоминания премьер-министра Израиля тех лет — Голды Меир, в которых она описывает, каким образом израильское руководство не смогло четко спрогнозировать начало военных действий, хотя после Шестидневной войны и Войны на истощение, нападение арабских стран было более чем вероятным.
Ошибся даже национальный герой Израиля — министр обороны Моше Даян, выигравший для своей страны три войны: Шестидневную, Войну на истощение и Судного дня.
В истории современных войн мы не найдем ни одной, когда была бы проведена заблаговременная эвакуация населения огромных территорий.
Можно критиковать Зеленского, но давайте оценим объективно: можно ли было в декабре-январе эвакуировать Мариуполь, Харьков, Николаев, Чернигов, Сумы, Ахтырку, Северодонецк, Краматорск, Лисичанск, Бахмут и многие другие города?
Активация такой масштабной паники привела бы к нашему поражению в первые дни войны. Именно об этом и говорит президент.
США не эвакуировали своих граждан накануне нападения Японии на острова Тихого океана, Польша — накануне вторжения Германии, Финляндия не эвакуировала Выборг накануне нападения СССР, Израиль — перед войной Судного дня. Про СССР и 22 июня не буду даже вспоминать.
Это сейчас можно быть умным "задним числом".
Но на мой взгляд, глубоко ошибаются те, кто считает что всю украинско-российскую и украинско-белорусскую границы на протяжении тысяч километров можно было превратить в одну спложную "линию Мажино".
Возможно (и это предмет военных аналитических исследований), РФ утратила значительную часть своей армии именно благодрая тому, что ее части были глубоко втянуты на нашу территорию и были отрезаны от линий снабжения, превратившись в первые месяцы войны из армии в толпы мародеров.
Как написал один российский военный эксперт: "Сперва мы бросили танки и пехоту без прикрытия артиллерии, затем подтянули артиллерию, но не было в достаточном количестве танков и пехоты; когда казалось, что все уже наладилось (огненый вал, потом танки и пехота) — разбили наши склады с боеприпасами)".
Повторюсь, я не военный эксперт, но вполне возможно, что именно эта "скифская тактика" маневренной войны (которую еще будут изучать в военных академиях) и спасла нашу страну, сохранив украинскую армию от уничтожения во фронтальных боях на границе в первый месяц сражений.
Израильский генерал Авигдор (Януш) Бен-Галь писал о Войне Судного дня:
"Все говорят о травме этой войны, о просчетах политического руководства, о колоссальных потерях.
Не спорю, говорить и писать об этом нужно.
Но в первую очередь говорить нужно о том, что мы, евреи, одержали в этой войне небывалую, грандиозную победу, практически не имеющую аналогов в истории.
Причем наши потери в этой войне были несоизмеримы с теми потерями, которые понес противник.
Но об этом почему-то молчат…".
И не будем забывать, что до начала войны нам давали только три дня на сопротивление и военная помощь оказывалась с расчетом на ведение партизанской войны и боев в городах.
Настоящее, фрнотовое оружие нам начало поступать лишь с июня, когда украинская армия доказала, что может самостоятельно остановить врага.Важно
И — возвращаясь к Израилю.
Сразу повле Войны Судного дня Голда Меир поехала на ззаседание Социнтерна (она представляла израильскую левоцентристскую партию Труда — Авода).
Вот как она описывает этот визит:
"В Лондоне был созван конгресс руководства Социалистического интернационала, и туда явились все.
Поскольку я попросила о созыве этой встречи, я ее и открыла.
Я рассказала своим товарищам-социалистам, какова была ситуация, как нас захватили врасплох, как мы приняли желаемое за сущее, толкуя данные разведки, и как мы выиграли войну.
Но в продолжение многих дней положение наше было очень опасным.
"Я просто хочу понять, — сказала я, — в свете всего этого, что же такое сегодня социализм.
Вот все вы тут.
Вы не дали нам ни дюйма территории, чтобы мы могли заправить горючим самолеты, спасавшие нас от гибели".
Когда я закончила, председатель спросил, не хочет ли кто-нибудь взять слово. Все молчали.
И тут кто-то позади меня — я не хотела оглядываться, чтобы его не смущать, — сказал очень ясно:
"Конечно, они не могут говорить. У них горло забито нефтью".
Потом все-таки развернулась дискуссия, но фактически сказать уже было нечего.
Все было сказано тем человеком, лица которого я так и не увидела".
Украинским военным самолетам тоже не дали ни дюйма чужой территории для заправки, потому что "горло" европейцев было забито российской нефтью и газом.
Помним об этом.
- Еропейское "горло" только сейчас начинают прочищать, и мир ждет очередной энергетический кризис по аналогии с 1973 годом.
- Плюс высокая инфляция, впрочем, как и тогда.
- Вполне возможно, Украину ждет израильский отрезок истории в виде "экономического национализма", "третьего пути" и своей "партии труда".
Но сперва нужно научиться у Израиля консолидации на время войны, только так Давид может победить Голиафа.Важно