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Мнения

Чем война в Украине похожа на Войну Судного дня и почему не стоит критиковать Зеленского

боец всу, украинская армия, патриотическое тату
Фото: Getty Images | "Не будем забывать, что до начала войны нам давали только три дня на сопротивление"

"Я не военный эксперт, но вполне возможно, что именно эта "скифская тактика" маневренной войны (которую еще будут изучать в военных академиях) и спасла нашу страну, сохранив украинскую армию от уничтожения во фронтальных боях на границе в первый месяц сражений". Мнение.

Нынешняя война Украины и РФ чем-то напоминает Войну Судного дня Израиля против коалиции арабских стран.

Тогда тоже хотели окончательно решить "израильский вопрос", как и сейчас — "украинский".

В СССР и арабских странах также обвиняли "Запад" в подогревании войны, прикрывая этим свои милитаристские планы.

Война началась неожиданно, хотя все в Израиле ждали ее.

Первые неудачи на юге, возле Суэцкого канала, попавшие в окружение израильские военные части, пленные, которых жестоко пытали.

Даже пытки похожи на то, что сейчас делают с нашими пленными россияне.

Двойственная политика Запада, желающего одновременно сохранить Израиль, и получать арабскую нефть. Два в одном.

Ограниченная техническая военная помощь Израилю.

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И главный рецепт победы — мобилизация израильского общества и государства для успешного завершения войны.

Я читал воспоминания премьер-министра Израиля тех лет — Голды Меир, в которых она описывает, каким образом израильское руководство не смогло четко спрогнозировать начало военных действий, хотя после Шестидневной войны и Войны на истощение, нападение арабских стран было более чем вероятным.

Ошибся даже национальный герой Израиля — министр обороны Моше Даян, выигравший для своей страны три войны: Шестидневную, Войну на истощение и Судного дня.

В истории современных войн мы не найдем ни одной, когда была бы проведена заблаговременная эвакуация населения огромных территорий.

Можно критиковать Зеленского, но давайте оценим объективно: можно ли было в декабре-январе эвакуировать Мариуполь, Харьков, Николаев, Чернигов, Сумы, Ахтырку, Северодонецк, Краматорск, Лисичанск, Бахмут и многие другие города?

Активация такой масштабной паники привела бы к нашему поражению в первые дни войны. Именно об этом и говорит президент.

США не эвакуировали своих граждан накануне нападения Японии на острова Тихого океана, Польша — накануне вторжения Германии, Финляндия не эвакуировала Выборг накануне нападения СССР, Израиль — перед войной Судного дня. Про СССР и 22 июня не буду даже вспоминать.

Это сейчас можно быть умным "задним числом".

Но на мой взгляд, глубоко ошибаются те, кто считает что всю украинско-российскую и украинско-белорусскую границы на протяжении тысяч километров можно было превратить в одну спложную "линию Мажино".

Возможно (и это предмет военных аналитических исследований), РФ утратила значительную часть своей армии именно благодрая тому, что ее части были глубоко втянуты на нашу территорию и были отрезаны от линий снабжения, превратившись в первые месяцы войны из армии в толпы мародеров.

Как написал один российский военный эксперт: "Сперва мы бросили танки и пехоту без прикрытия артиллерии, затем подтянули артиллерию, но не было в достаточном количестве танков и пехоты; когда казалось, что все уже наладилось (огненый вал, потом танки и пехота) — разбили наши склады с боеприпасами)".

Повторюсь, я не военный эксперт, но вполне возможно, что именно эта "скифская тактика" маневренной войны (которую еще будут изучать в военных академиях) и спасла нашу страну, сохранив украинскую армию от уничтожения во фронтальных боях на границе в первый месяц сражений.

Израильский генерал Авигдор (Януш) Бен-Галь писал о Войне Судного дня:

"Все говорят о травме этой войны, о просчетах политического руководства, о колоссальных потерях.

Не спорю, говорить и писать об этом нужно.

Но в первую очередь говорить нужно о том, что мы, евреи, одержали в этой войне небывалую, грандиозную победу, практически не имеющую аналогов в истории.

Причем наши потери в этой войне были несоизмеримы с теми потерями, которые понес противник.

Но об этом почему-то молчат…".

И не будем забывать, что до начала войны нам давали только три дня на сопротивление и военная помощь оказывалась с расчетом на ведение партизанской войны и боев в городах.

Настоящее, фрнотовое оружие нам начало поступать лишь с июня, когда украинская армия доказала, что может самостоятельно остановить врага.

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И — возвращаясь к Израилю.

Сразу повле Войны Судного дня Голда Меир поехала на ззаседание Социнтерна (она представляла израильскую левоцентристскую партию Труда — Авода).

Вот как она описывает этот визит:

"В Лондоне был созван конгресс руководства Социалистического интернационала, и туда явились все.

Поскольку я попросила о созыве этой встречи, я ее и открыла.

Я рассказала своим товарищам-социалистам, какова была ситуация, как нас захватили врасплох, как мы приняли желаемое за сущее, толкуя данные разведки, и как мы выиграли войну.

Но в продолжение многих дней положение наше было очень опасным.

"Я просто хочу понять, — сказала я, — в свете всего этого, что же такое сегодня социализм.

Вот все вы тут.

Вы не дали нам ни дюйма территории, чтобы мы могли заправить горючим самолеты, спасавшие нас от гибели".

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Фото: Википедия
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Когда я закончила, председатель спросил, не хочет ли кто-нибудь взять слово. Все молчали.

И тут кто-то позади меня — я не хотела оглядываться, чтобы его не смущать, — сказал очень ясно:

"Конечно, они не могут говорить. У них горло забито нефтью".

Потом все-таки развернулась дискуссия, но фактически сказать уже было нечего.

Все было сказано тем человеком, лица которого я так и не увидела".

Украинским военным самолетам тоже не дали ни дюйма чужой территории для заправки, потому что "горло" европейцев было забито российской нефтью и газом.

Помним об этом.

  • Еропейское "горло" только сейчас начинают прочищать, и мир ждет очередной энергетический кризис по аналогии с 1973 годом.
  • Плюс высокая инфляция, впрочем, как и тогда.
  • Вполне возможно, Украину ждет израильский отрезок истории в виде "экономического национализма", "третьего пути" и своей "партии труда".

Но сперва нужно научиться у Израиля консолидации на время войны, только так Давид может победить Голиафа.

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