Чем война в Украине похожа на Войну Судного дня и почему не стоит критиковать Зеленского

"Я не военный эксперт, но вполне возможно, что именно эта "скифская тактика" маневренной войны (которую еще будут изучать в военных академиях) и спасла нашу страну, сохранив украинскую армию от уничтожения во фронтальных боях на границе в первый месяц сражений". Мнение.

Нынешняя война Украины и РФ чем-то напоминает Войну Судного дня Израиля против коалиции арабских стран.

Тогда тоже хотели окончательно решить "израильский вопрос", как и сейчас — "украинский".

В СССР и арабских странах также обвиняли "Запад" в подогревании войны, прикрывая этим свои милитаристские планы.

Война началась неожиданно, хотя все в Израиле ждали ее.

Первые неудачи на юге, возле Суэцкого канала, попавшие в окружение израильские военные части, пленные, которых жестоко пытали.

Даже пытки похожи на то, что сейчас делают с нашими пленными россияне.

Двойственная политика Запада, желающего одновременно сохранить Израиль, и получать арабскую нефть. Два в одном.

Ограниченная техническая военная помощь Израилю.

Важно

Жить как в Израиле. Почему затяжная война — не приговор для страны

И главный рецепт победы — мобилизация израильского общества и государства для успешного завершения войны.

Я читал воспоминания премьер-министра Израиля тех лет — Голды Меир, в которых она описывает, каким образом израильское руководство не смогло четко спрогнозировать начало военных действий, хотя после Шестидневной войны и Войны на истощение, нападение арабских стран было более чем вероятным.

Ошибся даже национальный герой Израиля — министр обороны Моше Даян, выигравший для своей страны три войны: Шестидневную, Войну на истощение и Судного дня.

В истории современных войн мы не найдем ни одной, когда была бы проведена заблаговременная эвакуация населения огромных территорий.

Можно критиковать Зеленского, но давайте оценим объективно: можно ли было в декабре-январе эвакуировать Мариуполь, Харьков, Николаев, Чернигов, Сумы, Ахтырку, Северодонецк, Краматорск, Лисичанск, Бахмут и многие другие города?

Активация такой масштабной паники привела бы к нашему поражению в первые дни войны. Именно об этом и говорит президент.

США не эвакуировали своих граждан накануне нападения Японии на острова Тихого океана, Польша — накануне вторжения Германии, Финляндия не эвакуировала Выборг накануне нападения СССР, Израиль — перед войной Судного дня. Про СССР и 22 июня не буду даже вспоминать.

Это сейчас можно быть умным "задним числом".

Но на мой взгляд, глубоко ошибаются те, кто считает что всю украинско-российскую и украинско-белорусскую границы на протяжении тысяч километров можно было превратить в одну спложную "линию Мажино".

Возможно (и это предмет военных аналитических исследований), РФ утратила значительную часть своей армии именно благодрая тому, что ее части были глубоко втянуты на нашу территорию и были отрезаны от линий снабжения, превратившись в первые месяцы войны из армии в толпы мародеров.

Как написал один российский военный эксперт: "Сперва мы бросили танки и пехоту без прикрытия артиллерии, затем подтянули артиллерию, но не было в достаточном количестве танков и пехоты; когда казалось, что все уже наладилось (огненый вал, потом танки и пехота) — разбили наши склады с боеприпасами)".

Повторюсь, я не военный эксперт, но вполне возможно, что именно эта "скифская тактика" маневренной войны (которую еще будут изучать в военных академиях) и спасла нашу страну, сохранив украинскую армию от уничтожения во фронтальных боях на границе в первый месяц сражений.

Израильский генерал Авигдор (Януш) Бен-Галь писал о Войне Судного дня:

"Все говорят о травме этой войны, о просчетах политического руководства, о колоссальных потерях.

Не спорю, говорить и писать об этом нужно.

Но в первую очередь говорить нужно о том, что мы, евреи, одержали в этой войне небывалую, грандиозную победу, практически не имеющую аналогов в истории.

Причем наши потери в этой войне были несоизмеримы с теми потерями, которые понес противник.

Но об этом почему-то молчат…".

И не будем забывать, что до начала войны нам давали только три дня на сопротивление и военная помощь оказывалась с расчетом на ведение партизанской войны и боев в городах.

Настоящее, фрнотовое оружие нам начало поступать лишь с июня, когда украинская армия доказала, что может самостоятельно остановить врага.

Важно

Давид против Голиафа: как маленькие государства одолевали военных гигантов

И — возвращаясь к Израилю.

Сразу повле Войны Судного дня Голда Меир поехала на ззаседание Социнтерна (она представляла израильскую левоцентристскую партию Труда — Авода).

Вот как она описывает этот визит:

"В Лондоне был созван конгресс руководства Социалистического интернационала, и туда явились все.

Поскольку я попросила о созыве этой встречи, я ее и открыла.

Я рассказала своим товарищам-социалистам, какова была ситуация, как нас захватили врасплох, как мы приняли желаемое за сущее, толкуя данные разведки, и как мы выиграли войну.

Но в продолжение многих дней положение наше было очень опасным.

"Я просто хочу понять, — сказала я, — в свете всего этого, что же такое сегодня социализм.

Вот все вы тут.

Вы не дали нам ни дюйма территории, чтобы мы могли заправить горючим самолеты, спасавшие нас от гибели".

[ + – ] Нужно научиться у Израиля консолидации на время войны, только так Давид может победить Голиафа Фото: Википедия [ + – ] Нужно научиться у Израиля консолидации на время войны, только так Давид может победить Голиафа

Когда я закончила, председатель спросил, не хочет ли кто-нибудь взять слово. Все молчали.

И тут кто-то позади меня — я не хотела оглядываться, чтобы его не смущать, — сказал очень ясно:

"Конечно, они не могут говорить. У них горло забито нефтью".

Потом все-таки развернулась дискуссия, но фактически сказать уже было нечего.

Все было сказано тем человеком, лица которого я так и не увидела".

Украинским военным самолетам тоже не дали ни дюйма чужой территории для заправки, потому что "горло" европейцев было забито российской нефтью и газом.

Помним об этом.

Еропейское "горло" только сейчас начинают прочищать, и мир ждет очередной энергетический кризис по аналогии с 1973 годом.

Плюс высокая инфляция, впрочем, как и тогда.

Вполне возможно, Украину ждет израильский отрезок истории в виде "экономического национализма", "третьего пути" и своей "партии труда".

Но сперва нужно научиться у Израиля консолидации на время войны, только так Давид может победить Голиафа.

Источник.

Важно