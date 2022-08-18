"Если завтра война". Как интервью Зеленского показало, что в Украине нет алгоритмов защиты государства

"Если очень коротко, в материале описаны две системы функционирования государства: американская и наша. Система, в которой есть так называемая "защита от дурака" и система, в которой такой защиты не существует". Мнение.

Как и все, прочла вчера материал Washington Post, и он меня, как и всех, поразил, но кажется, меня поразили не те вещи, что остальных.

Если очень коротко, в материале описаны две системы функционирования государства: американская и наша. Система, в которой есть так называемая "защита от дурака" и система, в которой такой защиты не существует.

Параллельно в ленте читаю шутливый опрос — а что бы вы сделали, если бы точно знали, когда начнется война? И люди отвечают где-то такое: не покупала бы новый матрас в декабре. Купил бы соли. Поехал бы передохнуть перед этим. Взял бы кредит на миллион гривен и купил баксы. И прочее, иногда забавное, иногда нет, но в любом случае — очень бытовое.

Я была из тех, кто реально верил в возможность бомбардировок Киева. За неделю до начала я сказала маме – мама, через несколько дней начнется война, здесь будет опасно, давай я отвезу тебя за границу к твоей подруге Алле, она же давно тебя приглашала. Мама сказала – что за глупости? Я не уеду. Они и в прошлом году стояли у нас на границах и все закончилось ничем, это просто обострение, оно может месяцами продолжаться, так что мне, полгода у Аллы сидеть? А жить там на что? Да и ради чего? И не уехала.

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По-моему, реакции Зеленского и нашего дипкорпуса, описанные в интервью, страшны не тем, что они преступны или коварны. Они страшны тем, что ничуть не отличаются от реакций моей мамы и людей в опросе: они бытовые. То есть, они реагируют "на свой хлопский ум", как рядовые люди, мало знающие и предпочитающие не задумываться о сложном, страшном и плохом, ведь не могут этому ни помешать ни подготовиться. Представьте, говорит Кулеба – одни вас пугают, а другие моргают глазами и говорят, что эти пугалки – дурня. Что вам делать? Это могла бы сказать моя мама, и я бы ей даже посочувствовала. Но трясця, Кулеба так говорить НЕ МОЖЕТ — и не может принимать решения таким образом.

Зеленский отвечал Байдену, как отвечал бы дядько из пригорода, если бы к нему во двор залетели марсиане и сказали, что будет война. Ну ладно, будет, сказал бы он — а вы, может, дадите мне что-нибудь марсианское, раз такая тема? Ну, знаете, для защиты (а сам думает — в хозяйстве пригодится). А, не дадите? Ну ок, спасибо что предупредили. И пошел бы дальше возиться по хозяйству.

Ну действительно: что рядовой дядько может противопоставить войне? Покрасить забор? Починить замки? Купить соли? Оно или будет или нет, это как цунами, просто нужно пережить.

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Но руководство страной, трясця, должно быть устроено не так. И здесь не о Зеленском, а о политической культуре Украины в целом, при всех президентах. Отлично помню стенограмму заседания СНБО 2014 года. Тот же трэш.

Чем отличается метод управления, скажем, США от нашего? И там и здесь есть политики-долбо*бы и порой их даже большинство. И там и там есть коррупция, трусость, откровенная глупость и мелкие разборки. Но. Когда наступает момент Х, в политической системе США включается специальный режим. Каждое важное ведомство начинает работать по определенному, заранее разработанному протоколу, предусматривающему разные варианты развития событий. Не важно, верит ли отдельный политик А в войну или нет — если уровень угрозы превысил предел, разведка, армия, ФБР и дипкорпус работают на автомате, и это достаточно хорошо показано в тексте. Это не вопрос веры, это алгоритмы защиты государства. Проходит опасность — и политикум США снова превращается в гнездо тщеславных идиотов.

В нашем государстве, в алгоритмах его существования, нет того момента, когда президент, силовики и политикум прекращают чесать пузо над спортивными штанами и размышлять — будет или не будет. Они до последнего мгновения верят, не верят, боятся, паникуют, хайпуют или убегают — что кому больше нравится. Государство и его структуры не имеют автоматического режима защиты от дурака, перехода в режим Х. Он не встроен в систему. И именно это пугает больше всего.

Конечно, чтобы такие алгоритмы существовали, их необходимо разработать. И протестить. И согласовать. И настроить автоматический режим. Желательно, чтобы оно включалось именно при определенных, заранее прописанных условиях. Тогда наша система, как и американская, выдержит любого дурака (и даже кучу), рандомно нажимающего на кнопки в свободное время. А без такой защиты — это не совсем государство, если честно. Это просто страна, где живут люди. Хорошая страна и исключительно прекрасные люди, но живут они без государства — пока что не создали еще.

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