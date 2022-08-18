"Если завтра война". Как интервью Зеленского показало, что в Украине нет алгоритмов защиты государства
"Если очень коротко, в материале описаны две системы функционирования государства: американская и наша. Система, в которой есть так называемая "защита от дурака" и система, в которой такой защиты не существует". Мнение.
Как и все, прочла вчера материал Washington Post, и он меня, как и всех, поразил, но кажется, меня поразили не те вещи, что остальных.
Если очень коротко, в материале описаны две системы функционирования государства: американская и наша. Система, в которой есть так называемая "защита от дурака" и система, в которой такой защиты не существует.
Параллельно в ленте читаю шутливый опрос — а что бы вы сделали, если бы точно знали, когда начнется война? И люди отвечают где-то такое: не покупала бы новый матрас в декабре. Купил бы соли. Поехал бы передохнуть перед этим. Взял бы кредит на миллион гривен и купил баксы. И прочее, иногда забавное, иногда нет, но в любом случае — очень бытовое.
Я была из тех, кто реально верил в возможность бомбардировок Киева. За неделю до начала я сказала маме – мама, через несколько дней начнется война, здесь будет опасно, давай я отвезу тебя за границу к твоей подруге Алле, она же давно тебя приглашала. Мама сказала – что за глупости? Я не уеду. Они и в прошлом году стояли у нас на границах и все закончилось ничем, это просто обострение, оно может месяцами продолжаться, так что мне, полгода у Аллы сидеть? А жить там на что? Да и ради чего? И не уехала.Важно
По-моему, реакции Зеленского и нашего дипкорпуса, описанные в интервью, страшны не тем, что они преступны или коварны. Они страшны тем, что ничуть не отличаются от реакций моей мамы и людей в опросе: они бытовые. То есть, они реагируют "на свой хлопский ум", как рядовые люди, мало знающие и предпочитающие не задумываться о сложном, страшном и плохом, ведь не могут этому ни помешать ни подготовиться. Представьте, говорит Кулеба – одни вас пугают, а другие моргают глазами и говорят, что эти пугалки – дурня. Что вам делать? Это могла бы сказать моя мама, и я бы ей даже посочувствовала. Но трясця, Кулеба так говорить НЕ МОЖЕТ — и не может принимать решения таким образом.
Зеленский отвечал Байдену, как отвечал бы дядько из пригорода, если бы к нему во двор залетели марсиане и сказали, что будет война. Ну ладно, будет, сказал бы он — а вы, может, дадите мне что-нибудь марсианское, раз такая тема? Ну, знаете, для защиты (а сам думает — в хозяйстве пригодится). А, не дадите? Ну ок, спасибо что предупредили. И пошел бы дальше возиться по хозяйству.
Ну действительно: что рядовой дядько может противопоставить войне? Покрасить забор? Починить замки? Купить соли? Оно или будет или нет, это как цунами, просто нужно пережить.Важно
Но руководство страной, трясця, должно быть устроено не так. И здесь не о Зеленском, а о политической культуре Украины в целом, при всех президентах. Отлично помню стенограмму заседания СНБО 2014 года. Тот же трэш.
Чем отличается метод управления, скажем, США от нашего? И там и здесь есть политики-долбо*бы и порой их даже большинство. И там и там есть коррупция, трусость, откровенная глупость и мелкие разборки. Но. Когда наступает момент Х, в политической системе США включается специальный режим. Каждое важное ведомство начинает работать по определенному, заранее разработанному протоколу, предусматривающему разные варианты развития событий. Не важно, верит ли отдельный политик А в войну или нет — если уровень угрозы превысил предел, разведка, армия, ФБР и дипкорпус работают на автомате, и это достаточно хорошо показано в тексте. Это не вопрос веры, это алгоритмы защиты государства. Проходит опасность — и политикум США снова превращается в гнездо тщеславных идиотов.
В нашем государстве, в алгоритмах его существования, нет того момента, когда президент, силовики и политикум прекращают чесать пузо над спортивными штанами и размышлять — будет или не будет. Они до последнего мгновения верят, не верят, боятся, паникуют, хайпуют или убегают — что кому больше нравится. Государство и его структуры не имеют автоматического режима защиты от дурака, перехода в режим Х. Он не встроен в систему. И именно это пугает больше всего.
Конечно, чтобы такие алгоритмы существовали, их необходимо разработать. И протестить. И согласовать. И настроить автоматический режим. Желательно, чтобы оно включалось именно при определенных, заранее прописанных условиях. Тогда наша система, как и американская, выдержит любого дурака (и даже кучу), рандомно нажимающего на кнопки в свободное время. А без такой защиты — это не совсем государство, если честно. Это просто страна, где живут люди. Хорошая страна и исключительно прекрасные люди, но живут они без государства — пока что не создали еще.Важно