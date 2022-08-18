"Якщо завтра війна". Як інтерв`ю Зеленського показало, що в Україні немає алгоритмів захисту держави

"Якщо дуже коротко, в матеріалi описані дві системи функціонування держави: американська і наша. Система, в якій є так званий "захист від дурня" і система, в якій такого захисту не існує". Думка.

Як і всі, прочитала вчора матеріал Washington Post, і він мене, як і всіх, вразив, але здається, мене вразили не ті речі, що інших.

Якщо дуже коротко, в матеріалi описані дві системи функціонування держави: американська і наша. Система, в якій є так званий "захист від дурня" і система, в якій такого захисту не існує.

Паралельно в стрічці читаю жартівливе опитування — а що б ви зробили, якби точно знали, коли почнеться війна? І люди відповідають десь таке: не купляла би новий матрас в грудні. Купив би солі. Поїхав би відпочити перед тим. Взяв би кредит на мільйон гривень і купив бакси. І таке інше, іноді кумедне іноді ні, але в будь-якому разі дуже побутове.

Я була з тих, що реально вірив в можливість бомбардувань Києва. За тиждень до початку я сказала мамі — мама, за кілька днів почнеться війна, тут буде небезпечно, давай я відвезе тебе за кордон до твоєї подруги Алли, вона ж давно тебе запрошувала. Мама сказала — що за дурня? Я не поїду. Вони і минулого року стояли в нас на кордонах и все скінчилось нічим, це просто загострення, воно може місяцями тривати, то що мені, півроку в Алли сидіти? А жити там на що? Та й заради чого? І не поїхала.

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Як на мене, реакції Зеленського та нашого дипкорпусу, описані в інтерв‘ю, страшні не тим, що вони злочинні або підступні. Вони страшні тим, що анітрохи не відрізняються від реакцій моєї мами і людей в опитуванні: вони побутові. Тобто вони реагують на свій хлопський розум, як пересічні люди, що мало знають і воліють не замислюватись про складне, страшне і погане, адже не можуть цьому ані завадити ані підготуватись. Уявіть, каже Кулеба — одні вас лякають, а інші кліпають очима і кажуть, що ці лякалки — дурня. І що вам робити? Це могла б сказати моя мама і я б їй навіть поспівчувала. Але трясця, Кулеба так говорити НЕ МОЖЕ — і не може ухвалювати рішення в такий спосіб.

Зеленський відповідав Байдену, як відповів би дядько в передмісті, якби до нього у двір залетіли марсіани і сказали, що буде війна. Ну добре, буде, сказав би він — а ви може дасте мені щось марсіанське, раз така тєма? Ну знаєте, для захисту (а сам думає — в хазяйстві згодиться). А, не дасте? Ну ок, дякую що попередили. І пішов би далі поратись по господарству.

Ну дійсно: що пересічний дядько може протиставити війні? Пофарбувати паркан? Полагодити замки? Купити солі? Воно або буде або ні, це як цунамі, просто треба пережити.

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Але керівництво країною, трясця, має бути влаштовано не так. І тут не про Зеленського, а про політичну культуру України в цілому, при всіх президентах. Дуже добре пам‘ятаю стенограму засідання РНБО 2014 року. Той самий треш.

Чим відрізняється метод управління, скажімо, США від нашого? І там і тут є політики довбо*оби і часом їх навіть більшість. І там і там є корупція, боягузство, відверта дурість і дрібні розбірки. Але. Коли настає момент Х, в політичній системі США вмикається спеціальний режим. Кожне важливе відомство починає працювати за певним, заздалегідь розробленим протоколом, який передбачає різні варіанти розвитку подій. Не важливо, чи вірить окремий політик А в війну чи ні — якщо рівень загрози перетнув певну межу, розвідка, армія, ФБР і дипкорпус працюють на автоматі, і це досить добре показано в тексті. Це не питання віри, це алгоритми захисту держави. Минає небезпека — і політикум США знов перетворюється в кубло марнославних ідіотів.

В нашій державі, в алгоритмах її існування, нема того моменту, коли президент, силовики і політикум припиняють чухати брюхо над спортивними штанями і розмірковувати — буде чи не буде. Вони до останньої миті вірять, не вірять, бояться, панікують, хайпують або втекають — що кому більш до вподоби. Держава та її структури не мають автоматичного режиму захисту від дурня, переходу в режим Х. Його не вбудовано в систему. І саме це лякає найбільше.

Звісно, щоб такі алгоритми існували, їх необхідно розробити. І протестити. І узгодити. І налагодити автоматичний режим. Бажано, щоб воно вмикалось само при певних, заздалегідь прописаних умовах. Тоді наша система, як і американська, витримає будь-якого дурня (і навіть купу) що рандомно натискають на кнопки в ільний час. А без такого захисту — це не звосім держава, якщо чесно. Це просто країна, де живуть люди. Хороша країна і винятково прекрасні люди, але живуть вони без держави — ну бо поки не створили ще.

Джерело.

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