300 тысяч или 1 миллион. Для украинской арты это будут роскошные мишени

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Народ спрашивает, что, если россияне соберут не 300 тысяч мобиков, а миллион? Цифра 300 тысяч нереальная, не говоря уже о миллионе. И дело не в том, чтобы найти людей.

Людей в России набрать как раз проще всего. Дальше что? Их же нужно одеть в форму. Обуть в ботинки или кроссовки. Трусы-носки-футболки — вроде, мелочь, но они нужны. И на подменку. Потому что, если пару недель не мыться и не стирать вещи, начнешь гнить, тем паче в сырости. Уже не до войны будет. Холодает, то есть нужна зимняя форма. Нужны броники и каски.

Всю эту ораву нужно где-то держать, кормить, поить и так далее. Следить, чтобы не пи**или друг друга сверх меры, не тра*али самых грустных, а те потом не стреляли в сослуживцев. Если они уходят от кухни, им нужны пайки и прочие консервы. Сигареты. Лекарства, потому что в скоплении неизбежно будут болеть. Уже у толкового зампотыла голова трещит от нагрузки. И это до реальных боевых действий. Учить и готовить? Я даже не знаю, будет ли время? Или на*уй эту подготовку, разберутся в процессе?

Переходим к боестолкновениям. Отправлять в наступление пехоту сегодня — отправлять на смерть. Всех. Без ущерба противнику. Нужна аэроразведка. Нужна поддержка артиллерии.

Нужно формировать БТГ, усиливая пехоту бронетехникой, иначе это не наступление, а игра в тир, где ты — мишень. Техники уже дефицит. А еще нужны запчасти, топливозаправщики — там логистика просто пи**ец сложная и громоздкая.

Это все ломается, про*бывается, воруется, работает не как часы. И украинская арта с прочими Хаймарсами радостно насыпают по таким роскошным мишеням. Хоть 300 тысяч, хоть миллион — эта громоздкая машина сама по себе увязнет. Запутается, как пьяная сороконожка в слишком большом количестве лапок.

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