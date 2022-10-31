Израиль Украине враг? Зачем Украина проголосовала за ядерное разоружение Израиля

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Завтра, 1 ноября, в Израиле пройдут парламентские выборы. Значительную роль на этих выборах играет украинский фактор. Часть политиков, отстаивающих усиление помощи Украине, пытается объяснить обществу, почему это важно. Отмечают общую ирано-российскую угрозу. Говорят о моральном долге. Пытаются максимально ослабить влияние пророссийских популистов, таких как Либерман.

Что мы делаем накануне этих выборов? Голосуем по сути антиизраильскую резолюцию на Генеральной ассамблее ООН, которая касается ядерного разоружения Израиля. Привет всем критикам Будапештского меморандума!

Украина не воздержалась от голосования, как те же страны ЕС, но принципиально поддержала резолюцию, которая подана рядом арабских стран. В том числе Эмиратами, ставшими настоящим финансовым хабом для российской элиты — бабки Кадырова, других деятелей режима Путина сейчас лежат именно там. Эмираты радушно принимают к себе богатых россиян. Продают им недвижимость и отмазывают активы от блокировки и арестов. В том числе Палестинской администрацией — это там, где ходят с портретами Путина и постоянно кричат: ​​"Сбросим евреев в море!"

У меня возникает простой вопрос: "Чтобы что?" Зачем так подставляться именно за день до выборов в колеблющейся стране? Это тактика такова: назло кондуктору отморожу уши? Сколько оружия и помощи поставили нам страны-авторы резолюции? Не понимаю, просто не понимаю!

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