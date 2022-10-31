Ізраїль Україні ворог? Навіщо Україна проголосувала за ядерне роззброєння Ізраїлю

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Завтра, 1 листопада, в Ізраїлі відбудуться парламентські вибори. Значну роль на цих виборах відіграє український чинник. Частина політиків, які відстоюють посилення допомоги Україні, намагаються пояснити суспільству, чому це важливо. Наголошують на спільній ірано-російській загрозі. Говорять про моральний обов'язок. Намагаються максимально послабити вплив проросійських популістів, таких як Ліберман.

Що ми робимо напередодні цих виборів? Голосуємо по суті антиізраїльську резолюцію на Генеральній асамблеї ООН щодо ядерного роззброєння Ізраїлю. Привіт усім критикам Будапештського меморандуму!

Україна не утрималася від голосування, як ті ж країни ЄС, але принципово підтримала резолюцію, яку подала низка арабських країн. Зокрема Емірати, які стали справжнім фінансовим хабом для російської еліти — бабки Кадирова, інших діячів Путіна зараз лежать саме там. Емірати привітно приймають себе багатих росіян. Продають їм нерухомість та відмазують активи від блокування та арештів. Зокрема Палестинською адміністрацією — це там, де ходять із портретами Путіна і постійно кричать: "Скинемо євреїв у море!"

У мене виникає просте запитання: "Щоб що?" Навіщо так підставлятися саме за день до виборів у країні, що вагається? Це тактика така: на зло кондуктору відморожу вуха? Скільки зброї та допомоги поставили нам країни-автори резолюції? Не розумію, просто не розумію!

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