Дроны для войны. Так ли мы богаты, чтобы покупать дешевые вещи

"Дроны — это неотъемлемый комплекс этой войны. Аэроразведчики водят снайперские группы, сопровождают передвижение колон, обеспечивают работу диверсионно-разведовательных групп, координируют наступления, вскрывают системы ПВО/РЭБ, находят цели и координируют работу ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов. То есть, спектр задач широкий, а поле боя напичкано РЭБом и ПВО. В тоже время, у гражданского общества несколько искаженное понимание работы аэроразведчиков, потому я попытаюсь обрисовать некоторые ситуации, чтобы вы поняли приоритеты". Мнение.

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Война нынешнего времени поставила одно неизменное правило на поле боя — без дронов никуда. Вообще нынешняя война сломала много шаблонов. Давно не было противостояний с таким применением артиллерии, ПВО и РЭБ. Причем с артиллерией, использующей высокоточные боеприпасы, с кастрированной авиацией, которая работает по позициям не с пикирования, а с кабрирования, что сильно ограничивает ее эффективность. Но зато в полной мере открылась эффективность артиллерии, которая с корректировкой БПЛА способна в короткие сроки вбивать в землю БТГры.

Артиллерия, как самый дешевый и эффективный способ по оптовому уничтожению противника имеет высокий КПД только когда ее корректирует хороший экипаж БПЛА, стрельба по координатам уже некомильфо, визуальная корректировка бойцом на месте тоже имеет ограничения, так как занять такую точку, чтобы ты хорошо видел весь сектор, по которому работает твоя арта, — это весьма редкая возможность.

А значит, дроны — это неотъемлемый комплекс этой войны. Хотя и без арты аэроразведчики попутно делают много другой работы, водят снайперские группы, сопровождают передвижение колон, обеспечивают работу диверсионно-разведовательных групп, координируют наступления, вскрывают системы ПВО/РЭБ, находят цели и координируют работу ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов. То есть, спектр задач широкий, а поле боя напичкано РЭБом и ПВО.

В тоже время, у гражданского общества несколько искаженное понимание работы аэроразведчиков, потому я попытаюсь обрисовать некоторые ситуации, чтобы вы поняли приоритеты. Потому что для большинства гражданских работа с БПЛА — это как с их "мавиком" в парке — поднял, полетел, что вообще может быть тут сложного?! Потому они проецируют свой опыт на военных, не понимая, что необходимо военным и под что. Особенно с учетом того, что пока военные аэроразведчики работали на передовой, в информполе появилось куча разных гуру, которые занимались коптерами, возили продукцию DJI, развивались в авиамоделировании, а сейчас взяли на себя роль рупора на тему тенденций БПЛА.

Получается два мира — реальный и фейсбучный. При этом фейсбучный мир пользуется недоверием к государственным институтам и доверием к волонтерам и нередко наслаивает вредоносные в общем-то нарративы. Один из них — нам нужны дешевые дроны и много, давайте поддерживать отечественного производителя, смотрите, мы за пару штук баксов можем сделать самолет из деталей с алиэкспресс, вот на этом и надо сосредоточиться.

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Плохо, что этот нарратив подхватывают некоторые люди, не осознавая его вредоносности для армии. Потому что на первом месте для БПЛА должна стоять не цена, а его технические характеристики, которые позволяют ему выполнять боевые задачи. Цена — это просто следствие. Когда ты получаешь комплекс БПЛА с обширным инструментарием, который стабильно можешь реализовывать на поле боя, то его стоимость, как правило, окупается, если, конечно, экипаж — не олени. А вот дешевые БПЛА, как правило, не окупаются. Вот такой парадокс.

И мы сейчас разберем ситуации, которые, возможно, прояснят картину непосвященным.

Как правило, гражданские думают, что аэроразведка — это поднял борт в небо, нашел что-то, ну, туда арта и ударила. Но нет.

Сначала формируется задача. Например, это корректировка арты. Район работы определяется вышестоящим командованием. То есть берется сектор, в котором, предположим, перемещается арта противника, и наша задача — контрбатарейка. Мы определяем место работы, оптимальную точку взлета, берем данные радиоразведки этого района и формируем себе полетный план и "зеленые коридоры" от ПВО. Не панацея, конечно, но повышает шансы не поймать ракету от Тора бортом.

После чего идет координация с РЭБом. Это тоже немаловажно, так как наш РЭБ работает под девизом "сами не летаем и другим не дадим, особенно своим". Район полетного задания, частоты вашего борта, рабочая высота — это все согласовывается с РЭБом и ПВО. Подобная работа нужна, чтобы ПВО и РЭБ понимали положение нашего борта в небе и могли его отличить от "Орлана", с перепугу не ввалив по своей птичке, особенно с учетом того, что 400/900-е каналы у бортов часто пересекаются.

Дальше идет работа с артиллерией, арта, понимая свою задачу, планирует оптимальные точки для стрельбы и точки-дублеры для контрбатарейных перекатов, так как сейчас больше четырех быстрых залпов с одного места стрелять — очень чревато для здоровья. Контрбатарейные радары у россиян есть, отрабатывают в контрбатарейку они неплохо. Арта и аэроразведчики знают, откуда работает кто, сколько времени надо на перекат (обычно в это время борты возвращают на дозарядку, если, конечно, это не ДВС) и даже сколько снарядов выделено на операцию и каких именно.

Перед выездом все стороны этой операции ознакамливаются с последними разведданными. И вот время насыпать.

В момент, когда группа БПЛА приехала на точку и разложилась, у всего этого огромного организма, РЭБ, ПВО, командования, которые хотят решить сложившуюся на поле боя ситуацию, так как там гибнет наша пехота в этот момент, артиллерия, которая "Ну, мы готовы, свелись, какое подлетное время птички до цели?", их взоры устремлены на работу аэроразведки. Потому что сейчас должен произойти ключевой момент операции. Должна появиться картинка с места, определены цели и должна начаться работа.

И самое худшее, что может в этот момент случиться, это когда аэроразведчики выходят в эфир с фразой: "Нас потушили РЭБом, у нас нет видеосигнала, мы не можем работать".

И все, вся эта организация, что я описал выше, идет в *опу. Идут в *опу Паладины, заряженные Эскалибурами, идут в *опу Буковели, готовые давить вражеские "Орланы" в зоне перекатов нашей арты, идут в *опу "Пластуны", которые делают в это время радиоразведку. Все, аллес капут. И это очень плохо, потому что где-то там осталась ненакрытой вражеская арта, которая в этом секторе спокойно работала по нашим позициям, убивая бойцов и сжигая нашу технику, пока командование не найдет экипаж БПЛА, который таки сможет выполнить задачу.

Этот пример можно отзеркалить и на другие задачи. На снайперскую группу, которую обрадовали информацией, что они сегодня идут работать вслепую на свой страх и риск, так как глаз с неба не будет. На штурмовую группу, что без аэроразведки теперь должна запрыгивать во вражескую посадку, не понимая, что там сейчас. На группу ударных дронов, что должна теперь своим ударным коптером и разведать, и отработать, что сильно уменьшает шанс возврата коптера.

И какой аргумент приведет аэроразведчик командованию или всем тем людям, с которыми он взаимодействует?

"Да, долететь, конечно, не вышло, вы там держитесь как-то, но зато у меня борт всего две штуки баксов стоит, волонтеры подогнали, это ж лучше, чем ничего?"

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При такой постановке вопроса все, с кем ты координировался для постановки задач, все те люди, которые поняли, что их координация была впустую, что изначально ТТХ крыла не позволяли выполнить поставленную задачу, и вся вот эта беготня и потерянное такое драгоценное время — это все, чем операция закончилась, то аэроразведчикам довольно популярно и по-армейскому разъяснят, кто те люди, что им дали некачественный БПЛА, куда его могут засунуть аэроразведчики, насколько глубоко и нужно ли перед этим его собирать или размещать его там в разобранном варианте. А так как от аэроразведки должен быть положительный эффект, то указанная команда БПЛА может пойти и покопать окопы, сделает что-то полезное для своей бригады.

И это объяснимо.

Потому что это полнейший идиотизм брать Паладины с высокоточными снарядами, стоимостью одного снаряда в неплохой Лексус, завязывать в поддержку РЭБ стоимостью в пару миллионов долларов, охотясь на цели, цена которых только стартует с чисел от пяти нулей, и все это замкнуть на БПЛА стоимостью пару тысяч баксов.

Потому что бухгалтерия войны так не работает. Даже если у тебя крыло стоит 150 тысяч евро и ты нашел на нем танк (не Т-62, конечно) или Мсту и влупил его Эскалибуром, но потом это крыло сбил Тор — то ты уже вышел в плюс. Потому что лучше уничтожить цель и потерять крыло, чем вообще ничего не сделать. В стоимости техники, что противостоит друг другу с каждой стороны, стоимость самого БПЛА довольно незначительна. От него требуется одно — выполнить поставленную задачу и дать возможность зряче отработать арте до уничтожения целей, поставленных перед всей этой группой.

Потому военные БПЛА должны иметь уровень, ниже которого они попросту не имеют смысла, так как не позволяют гарантированно выполнить задачу. Да, может быть ситуация, когда РЭБовец-мокшан набухался и спит за пультом, ПВО тоже чем-то своим было занято, и недорогой борт куда-то залетел и собрал информацию. Но показатель — не это, а возможность день за днем, стабильно и прогнозируемо выполнять эти задачи при любой ситуации, и когда РЭБ давит так, что ты не понимаешь, как там у мокшан, что у антенн стоят, лимфа не вскипает от этой микроволновки на максималках, когда GPS нет и не будет, и никакой CRPA тут не поможет, так как источников, которые его душат, тоже несколько, и в районе еще и активность ПВО радиоразведкой вскрыта, а потому обнюхай вооон тот сектор с расстояния 7-10 км, там где-то бл**ский сын Одина РЛСкой небо щупает. А еще телеметрию и видеоканал давят, как же без этого для полного счастья.

Ну, и вопрос, конечно же, еще в безопасности пилотов. Если у тебя комплекс с устойчивой связью и хорошим полетным временем, то ты можешь взлетать за пределами работы 152-мм арты. Твою наземку вражеский РЭБ, конечно плюс-минус триангулирует, но если под рукой не будет Смерча или Урагана, то тебя попросту не достанут. Да и от РСЗО можно спрятаться за тактическим гребнем, главное — не приближаться близко к линии. Дешевые комплексы не имеют таких возможностей по устойчивой связи, потому аэроразведчики обязаны подходить близко к линии соприкосновения, попадая в зону поражения не то что 152-мм, но даже минометных батарей противника. Историй, как, бросая наземную станцию и не дожидаясь возврата борта на точку посадки, экипаж БПЛА сваливал в окружении артиллерийских прилетов — хватает. И хорошо, когда все хорошо кончается, сколько бы там комплекс не стоил, 100 тысяч или миллион — это не так важно, как цена человеческих жизней боевого экипажа.

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В Фейсбуке меня бомбит от фразы "Ну, каждое крыло под свои задачи, дешевые тоже". Ребят, какие бы вы задачи себе не рисовали, РЭБ будет везде. ПВО будет везде. И противник, который очень хорошо умеет противодействовать БПЛА — вот он. Какие вы на таком театре боевых действий нарисуете задачи, если ваш борт будет задавлен при вылете даже не "Москва-1", а банальным "Силком", которых там, как грязи?

Армии нужны БПЛА. И их дефицит понятен, так как то, что будет именно такой формат боевых действий, мало кто предполагал. Украинские производители не имели возможности насытить армию БПЛА, так как до активной фазы на них ложился болт. Западные производители плюс-минус серьезных БПЛА, что могут относительно эффективно работать в нынешнем агрессивном небе, тоже не складировали десятки и сотни комплексов "А вдруг кто-то купит в будущем, пусть полежат". Про военные БПЛА и говорить не приходится, это очень дорогие и редкие комплексы, цикл производства которых довольно внушительный, подвязан под специфические комплектующие, геморный документооборот и экспортные военные лицензии.

Если коротко, то ни мы, ни весь мир не был готов удовлетворить наши потребности в БПЛА на начало войны.

Но. Мы воюем уже 9 месяцев. Некоторые западные производители (в том числе военные) уже расширили производство и тоненький ручеек скоро должен превратиться пусть не в полноводную реку, но как минимум в уверенный родник. Украинские производители получили заказы на год и гарантию, что при выполнении контракта с ними заключат следующий, и я не знаю производителей, что не инвестировали деньги в расширение, чтоб следующий контракт включал в себя уже большее количество комплексов. При этом всем известные "Лелеки", "Фурии" и даже менее известный "Посейдон" за этот короткий период еще и успели эволюционировать. А Укрспецсистемс во время войны умудрился разработать свою первую "электричку".

У украинской аэроразведки уже есть будущее, и мы все его вместе строили. И в этом будущем есть место опытным экипажам, поднатасканных на уничтожении "жирных" целей. И увеличение поставок в армию комплексов, хорошо себя продемонстрировавших на поле боя, — это не далекое будущее, это картина на ближайшие несколько месяцев. Мы растем, развиваемся, эволюционируем.

И когда в информационном поле этому движению в противовес выставляется позиция "Эти БПЛА дорогие, это зрада и нецелесообразно, давайте лучше наделаем кучу самолетиков с Алиэкспресс", то могу сказать, что с нашими некоторыми "экспертами" и российского ИПСО не надо, они по скудоумию готовы саботировать правильные процессы и навязывать неправильные нарративы. Особенно неприятно, когда этим самоделкам определяют ТТХ на уровне военных БПЛА, которыми на самом деле они не обладают, не понимая, что от реальности характеристик указанного изделия могут зависеть жизни бойцов.

Украинской армии нужна связка из хороших, опытных пилотов и качественных БПЛА. Эта связка позволит решать ряд ситуаций на поле боя, спасая жизни наших бойцов и нанося поражение как вражеской технике, так и живой силе противника. Что ей точно не надо — это БПЛА, которые по своему техническому уровню неспособны выполнять штатные задачи на поле боя.

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