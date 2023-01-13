Новое немецкое чудо. Как Германия полностью отказалась от газа, нефти и угля из России

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Когда в марте прошлого года начали обсуждать санкции против государства-агрессора, мы обращали внимание на то, что главный источник доходов России для финансирования войны — это энергоносители. И что санкции против них станут самыми чувствительными. Но многие наши друзья возражали, мол, это уничтожит европейский бизнес, что на сокращение зависимости от российских энергоносителей уйдет минимум пять, а то и больше лет, что сейчас альтернативы им нет и так далее. Этот миф создавался и подпитывался годами.

Представьте картину. Германия. Первая экономика Европы, четвертая — в мире, с ВВП свыше 4 трлн долларов.

Ее зависимость от России по газу на начало 2022 года — 55% от всей потребности, по углю — 50%, по сырой нефти — 35%. То есть в теории на отказ от российских энергоносителей могли уйти годы.

Спустя несколько месяцев после начала широкомасштабного российского вторжения вице-канцлер Германии Роберт Хабек прогнозировал: "ФРГ к середине 2024 года могла бы стать почти полностью независимой от российского газа". О других энергоносителях он даже не заикнулся.

На практике же для отказа от всех видов топлива из России Германии хватило десять месяцев. Так, с 31 августа 2022 года Германия живет без российского газа, с 10 августа — без угля, с 5 декабря — без морской нефти, а с 1 января 2023 года — без трубопроводной нефти (окончательно остановлен импорт из нефтепровода "Дружба", через который за полвека на НПЗ бывшей восточной Германии было прокачано более 1 млрд тонн нефти).

В чем секрет этого "нового немецкого чуда"? В том, что в рекордные сроки построен и подключен к газотранспортной системе первый в стране СПГ-терминал в Вильгельмсхафене (в планах профинансировать из бюджета еще четыре терминала). Принят специальный закон, направленный на максимальное ускорение строительства СПГ-терминалов и получение разрешительных документов (ранее регулятор рассматривал заявки очень долго). В результате к концу этой зимы Германия будет получать газ уже из 3-х терминалов (еще одного государственного и одного частного), а в следующем сезоне их будет шесть общей мощностью 30 млрд кубометров.

Увеличено до технического максимума снабжение трубопроводом из Норвегии, нарощены объемы импорта газа через СПГ-терминалы, расположенные в Нидерландах, Бельгии и Франции. Летом и осенью Германия практически полностью заполнила подземные хранилища газа, а в декабре, когда разрешала температура, их продолжали пополнять голубым топливом. В результате их наполненность — 91%, к середине весны, к концу отопительного сезона, будет исторически рекордные 65% (в прошлом году на это время было меньше 30%), и это уже хороший запас под следующий отопительный сезон.

Это удалось сделать в том числе из-за взятия под контроль государства компаний Uniper и уже бывшей Gazprom Germania, которые своими искусственными играми на газовом рынке раскручивали маховик безумного роста цен на голубое топливо. Для сокращения потребления газа этой зимой на 3,5 месяца продлили срок эксплуатации атомных электростанций, которые должны были быть остановлены 31 декабря 2022 года. Временно перенесли сроки отказа от угольной генерации, подключили к сетям выведенные в резерв и частично законсервированные ТЭС, снабдили их необходимыми объемами угля местного и импортного происхождения.

Для изменения источников поставки нефти немецким НПЗ выделено более 1 млрд евро государственных инвестиций. Где только было возможно, перевели предприятия, использовавшие газ в качестве топлива для заводских электростанций, производства электроэнергии и тепла для технологических процессов, на альтернативные энергоносители — уголь и нефтепродукты.

И, наконец, организовали общенациональную кампанию по экономии энергоносителей. Присущая и рядовым немцам, и немецкому бизнесу фантастическая самодисциплина и высокая организованность позволили только в августе — ноябре прошлого года сократить потребление газа в быту и производстве на 25%. В итоге — всего 10 месяцев, и прощай тотальная зависимость Германии от российских энергоносителей. Пример для других, достойный подражания и распространения.