Мигранты тратят меньше денег, но есть другие угрозы. Чем рискует Украина без помощи Запада

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НБУ опубликовал годовые данные по платежному балансу за 2023 год. Поделюсь основными показателями и тенденциями, о которых стоит знать.

Итак, по году имеем следующие главные показатели:

экспорт товаров — 34,5 млрд долл. (84% от уровня 2022 года);

импорт товаров — 63,3 млрд долл (114% от уровня 2022 года);

экспорт услуг — 16,4 млрд долл. (99% от уровня 2022 года);

импорт услуг — 25,3 млрд долл. (92% от уровня 2022 года);

дефицит счета текущих операций — 9,8 млрд долл. (против профицита 8 млрд. долл. в 2022 году);

профицит финансового счета — 19,1 млрд долл. (против дефицита 11,1 млрд долл. в 2022 году);

профицит платежного баланса — 9,45 млрд долл. (против дефицита 2,9 млрд долл. в 2022 году).

Кто хочет более детально разобраться для себя, рекомендую посмотреть таблицу, в которой сгруппировал основные агрегированные статьи платежного баланса в динамике за последние 2 года.

Основні статті платіжного балансу (млрд. дол.) 2022 2023 Рахунок поточних операцій 7,97 -9,75 ↓ Баланс торгівлі товарами -14,7 -28,8 ↓ Баланс торгівлі послугами -11,1 -8,94 ↑ Баланс оплати праці 12,83 11,5 ↓ Баланс доходів від інвестицій, в т.ч. -4,35 -5,99 ↓ реінвестовані доходи -0,33 -3,16 Баланс поточних трансфертів (гранти, гумдопомога, грошові перекази фізосіб та ін) 25,23 22,48 ↓ Фінансовий рахунок -11,1 19,06 ↑ Баланс операцій державного сектору 13,15 25,85 ↑ Кредити (без МВФ) 14,75 25,94 ↑ Баланс операцій приватного сектору (вкл. помилки і упущення) -24,2 -6,79 ↑ Чисті прямі іноземні інвестиції, в т.ч. 0,21 4,21 ↑ реінвестовані доходи 0,33 3,16 Торгівельні кредити -12,7 0,91 ↑ Готівкова валюта поза банками -10,1 -11,8 ↓ Сальдо платіжного балансу -2,9 9,45 ↑ Кредити МВФ (сальдо) 0,63 1,94 ↑

Ниже остановлюсь кратко на основных тенденциях за 2023 год.

Баланс внешней торговли товарами заметно ухудшился. В 2023 году импорт товаров активно рос вместе с восстановлением экономики и внутреннего спроса. Товарный импорт увеличился до 63,3 млрд долл. (+14% против 2022 года), что соответствует 91% от уровня довоенного 2021 года. Тогда как экспорт товаров из-за проблем с логистикой, ограничительные меры со стороны соседних стран ЕС, низкие цены на основные товары оставался подавленным (34,5 млрд долл.). Товарный экспорт сократился на 16% против прошлого года до уровня, составляющего лишь 55% от довоенного показателя. Дефицит торговли товарами вырос до исторически рекордных 28,8 млрд долл., увеличившись почти вдвое против 2022 года и более чем вчетверо против 2021 года.

Экспорт товаров из-за проблем с логистикой, ограничительных мер со стороны соседних стран ЕС, более низких цен на основные товары оставался подавленным.

Дефицит внешней торговли услугами немного улучшился.

В 2023 году дефицит внешней торговли услугами уменьшился до 8,9 млрд долл. (против 11,1 млрд долл. в 2022 году). Впрочем, напомню, до полномасштабной войны торговля услугами была положительной для Украины (+4 млрд долл. в 2021 году). Улучшение в текущем году отражает прежде всего сокращение расходов украинских мигрантов за рубежом (за год отрицательное сальдо по статьям "путешествия" уменьшилось на 2,1 млрд долл.) Тенденция положительная для платежного баланса, одновременно которая среди прочего свидетельствует об укоренении мигрантов за рубежом и переход на местные источники доходов. Среди негативных тенденций — сокращение экспорта компьютерных услуг, что произошло впервые с 2001 года. В 2023 году экспорт компьютерных услуг составил 6,7 млрд долл., против 2022 года он снизился на 8,5% (на 0,6 млрд долл.).

Дефицит внешней торговли услугами уменьшился до 8,9 млрд долл., что отражает прежде всего сокращение расходов украинских мигрантов за рубежом Фото: Getty Images

Дефицит счета текущих операций (СТО) достиг 9,8 млрд долл. (против профицита 8 млрд долл. в 2022 году). Дефицит РПО расширился из-за ухудшения баланса внешней торговли товарами, увеличение выплат по инвестиционным доходам, сокращение оплаты труда от нерезидентов, уменьшение грантовой помощи (сальдо вторичных доходов) .

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Профицит финансового счета составил исторически рекордные 19,1 млрд долл. (против дефицита 11,1 млрд долл. в 2022 году). Это отражает значительные объемы привлечения официальных льготных кредитов государственным сектором, а также сокращение оттока валюты по операциям частного сектора, прежде всего с использованием торговых кредитов.

Итак, по итогам 2023 года мы имели противоположные тенденции в платежном балансе. По счету текущих операций получили заметный дефицит, который увеличивался в течение года. Тогда как по финансовому счету имели существенный профицит, который почти вдвое перекрыл отток валюты по счету текущих операций.

Учитывая структурный характер дефицита, обусловленный войной и потерей части экспортного потенциала, его стремительное расширение — это опасная тенденция.

Как результат, профицит платежного баланса в 2023 году достиг 9,45 млрд долл., прежде всего отражая значительные объемы внешней помощи и замедление оттока валюты по операциям частного сектора. Это позволило накопить рекордные объемы международных резервов (40,5 млрд долл.), которые сейчас достаточны для поддержания макрофинансовой стабильности.

Торговые споры со странами ЕС играют против экономики Украины Фото: Getty Images

Впрочем, риски на стороне платежного баланса усиливаются. Накапливаются дисбалансы, связанные с ростом внешнеторгового дефицита. Отрицательное сальдо счета текущих операций (СТО) в прошлом году оценочно выросло до 5,5% ВВП. Да, это далеко не рекордный показатель. Вместе с тем, учитывая структурный характер дефицита, обусловленный войной и потерей части экспортного потенциала, его стремительное расширение — это опасная тенденция.

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Особенно в свете прогнозируемого НБУ дальнейшего стремительного расширения дефицита РПО до 16,9 млрд долл. в 2024 году или ориентировочно до 9% ВВП. По моему мнению, это и есть главный концентрированный макрофинансовый риск, возможность минимизации которого во время войны прежде всего связана с ритмичностью поступления западной финансовой помощи, расширением экспортной логистики, финансовой поддержки экспортеров, в том числе путем удешевления кредитования и страхования военных рисков, эффективного решения торговых споров со странами ЕС и т.п.

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