Резникова в отставку. А если это ошибка?

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Очевидно, что в Министерстве обороны есть коррупция — как и в любом другом министерстве. После 24 февраля ведомство стало главным распорядителем бюджетных денег. В такой среде обязательно появятся те, кто захочет вставить свою маржу в контракт. Для борьбы с ними у нас есть специальные органы. Но в последние пару недель у меня крепнет ощущение, что борьба с коррупцией рискует превратиться в зонтичный бренд.

Под этот зонтичный бренд будет соблазн загнать самые разные вещи, включая борьбу с биографиями — как в случае с Александром Лиевым. Судя по гневным комментариям, мы живем в стране, в которой никто до 2014 года не голосовал за "регионалов", не имел контактов с русскими и не делал компромиссных заявлений. Усі плекали державність, зміцнювали армію і обирали патріотів. Извините, но это неправда.

Для кого-то точкой пересборки стал 2014-й. Для кого-то — 2022-й. Если последние девять лет не имеют значения в сравнении с тем, что было до аннексии Крыма, то готовьтесь кансельнуть добрую половину страны. Выборочная память удобна для психики, но вредна для здравого смысла. В эту игру я играть не хочу. Если есть факты коррупции Лиева — мы все должны их увидеть. Но сейчас его отставка обусловлена не коррупцией, а биографией, и теперь в комментариях ему пишут слова благодарности за работу те генералы и полковники, которых я знаю лично.

Еще под новый зонтичный бренд начинают засовывать "события вне контекста". Помните видео с уволенным замминистра обороны, у которого при обыске из дивана достают миллионы гривен? Это Александр Миронюк, он был уволен из министерства в июле 2021 года. За четыре месяца до назначения Резникова. Но большинство СМИ в заголовок вынесли лишь то, что у "замминистра нашли миллионы в диване". Судя по комментариям, люди не вникают в детали — и потому требуют крови не прошлого руководителя ведомства, а нынешнего. Лайки не пахнут.

Есть ли в министерстве коррупция? Разумеется. Ряд чиновников уже под следствием. Общественное мнение сыграло важную роль — и эта история попала в фокус внимания правоохранителей. Но я бы не хотел, чтобы общественное мнение перебирало на себя роль суда. По одной простой причине.

Наша страна фрустрирована войной. Работает правило футбольного стадиона, когда эмоции превращают людей в толпу. Когда место дискуссии занимают дебаты, а любой, кто выходит на дебаты, сражается не за истину, а за то, чтобы не проиграть. Кто-то охотится за популярностью, кому-то застит глаза убежденность в собственной правоте, но в результате дискуссия о фактах коррупции у нас превратилась в состязание эмоций. А еще есть риск, что в тот момент, когда общество превращается в стихию, спорить с которой себе дороже — многие решают промолчать.

Так вот. У нас руководство армии и МО было назначено за три с половиной месяца до полномасштабной войны. Я далек от мысли, что за это время можно совершить чудо. А с начала вторжения Резников фактически превратился в министра иностранных дел Министерства обороны. Да, на войне не бывает второстепенных направлений, но в сутках 24 часа и их количество не прибавляется при увеличении числа задач.

Кто-то скажет, что с этими задачами может справиться любой другой. Наверное, может, но наверняка не любой. Я просто помню, что было с армией во времена министра Тарана и главкома Хомчака. Когда волонтеры обеспечивали армию больше, чем государство, потому что держоборонзамовлення стояло на паузе. Адептам фразы "хуже быть не может" хочется напомнить, что хуже может быть всегда.

Популярные решения отнюдь не обязательно правильные. Популярная точка зрения не всегда ведет к выигрышу. Все меряется достигнутым результатом, а контекст событий имеет значение. Я очень не хочу, чтобы мы об этом забывали. Именно поэтому мне кажется, что отставка министра обороны Резникова не решит тех проблем, с которыми столкнулась страна.

Мне скажут, что я ошибаюсь. Что победа общественного мнения равна победе страны. Что вина подчиненных — это вина руководителя. Что если преемник будет стараться, то сможет превратить хронически нереформированное ведомство в швейцарский хронограф. Что смена руководителя застрахует министерство от появления новых скандалов и новых расследований. Что рискуем мы лишь недостатками, а не достоинствами. Что по итогу ротации процессы улучшатся, коррупция снизится, эффективность вырастет, а победа приблизится. Но что, если ошибаетесь вы?

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