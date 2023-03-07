Расстрел украинского пленного за "Слава Украине!": право на месть и поиск палача

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Нет у меня пафосных слов. Каждая украинская жизнь — наивысшая ценность. Символическое бессмертие в памяти — важно для нации, но оно ничто перед рыданиями ребенка над гробом своего отца.

Когда-то эта война закончится. Ничто не длится вечно. После придет усталость. Затем осознание. После осознания сработает банальная психологическая защита — забыть как страшный сон. Иначе — разорвет на куски. Жить жизнь, делать ремонт, не задумываться, не напоминать, не помнить. Так будет, потому что жизнь — это биологический процесс.

Нашей же задачей будет не просто сохранить память. А воплотить эту память в практические решения. Нацбезопасность — пожизненный приоритет. Ничто не может быть выше этого. Это во-первых. Во-вторых, поиск справедливости для каждого палача, каждого убийцы. Работающая сейчас система не совершенна. Она лежит в плоскости правоохранительной юстиции и работает по остаточному принципу. Ей не хватает людей. Центра координации. Правовой базы. И полномочий. А полномочия должны быть широкие.

Каждый палач должен знать — его найдут. Каждый палач должен знать — за ним придут. Каждый палач должен знать — каждый его день последний. Пусть этих дней и наберется многое. Но каждый из них — последний.

Убитые и их близкие, как воин этого ужасного видео, имеют право не только на память и уважение. Они имеют право на установление справедливости. Они имеют право на месть. И эту систему справедливости нужно начинать строить сейчас.

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