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Мнения Санкции США против России

Россия нищает. Приходится просить у Индии уже не только запчасти, но и продукты

"Сейчас в России находится делегация индийских экспортеров, обсуждающих поставки сои, риса, гороха, нута, фасоли, чечевицы. "Полки в супермаркетах пустеют, и даже в магазинах дьюти-фри нет почти ничего, кроме водки", — сказал экспортер, который только что вернулся из России". Мысль.

Ростислав Демчук
Ростислав Демчук
Журналист
eye 224
запчасти, автомобиль
Фото: Pixabay | С запчастями в России в результате санкций – почти коллапс
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Россия просит продукты питания, предметы гигиены и быта, автозапчасти и автомобили в Индии.

Об этой просьбе России, с которой она обратилась к официальному Дели, сообщил индийский журнал The Times of India.

И это сообщение не могло меня не заинтересовать.

Несмотря на то, что переговоры об увеличении закупок в Индии продолжаются с тех пор, как западные страны ввели санкции против России, сейчас со стороны Москвы чувствуется все большая настойчивость, потому что находить запчасти к автомобилям в России становится все труднее из-за прекращения работы иностранных производителей.

По словам The Times of India, Россия предлагает индийским производителям автокомпонентов и автомобилей начать работать в России, а также наладить более активную торговлю ими. Экспорт запчастей еще возможен, но производители автомобилей вряд ли согласятся экспортировать машины из-за опасений вторичных санкций, пишет газета. И это касается не только глобальных брендов, работающих в Индии, но и национальных, таких как Mahindra & Mahindra и Tata Motors, потому что они совершают и международные операции. Tata, кроме того, владеет английской компанией Jaguar Land Rover.

Автомобильная отрасль России — одна из наиболее пострадавших от военного вторжения в Украину: в 2022 г. продажи машин упали на 59%, по данным "Автостата". После вторжения российских войск в Украину прошел год и два месяца, и запасы новых автомобилей зарубежных брендов практически исчерпаны. Речь идет даже не о тысячах или сотнях машин, которые есть для продажи, а о десятках, отмечает ассоциация "Российские автомобильные дилеры", а некоторых марок, например Renault, не осталось совсем.

россия, индия, сотрудничество, санкции Fullscreen
Россия отчаянно пытается решить свои проблемы с помощью Индии
Фото: Reuters

Сейчас в России находится делегация индийских экспортеров, обсуждающих поставки сои, риса, гороха, нута, фасоли, чечевицы и другой сельскохозяйственной продукции, добавляет The Times of India. "Полки в супермаркетах пустеют, и даже в магазинах дьюти-фри (в аэропорту) нет почти ничего, кроме российской водки", — сказал только что вернувшийся из России экспортер.

Это уже не первые подобные переговоры, но до сих пор они не привели ни к каким конкретным договоренностям.

Одна из главных проблем – способ оплаты. Использовать доллары сложно из-за санкций, а во время торговли в национальных валютах экспортеры, по их словам, теряют 4% на каждой транзакции. Они предложили Министерству торговли Индии установить для таких своеобразных операций фиксированный курс рупии по отношению к рублю, чтобы Резервный банк Индии объявлял его заранее каждые две недели.

Наладить торговлю в национальных валютах не получается и в других секторах из-за их нехватки на рынке и высокой курсовой волатильности. В результате Индия уже год не может перевести России $2 млрд за поставки вооружений.

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