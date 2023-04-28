Росія бідує. Доводиться просити в Індії вже не лише запчастини, а й продукти

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Росія просить продукти харчування, предмети гігієни та побуту, автозапчастини й автомобілі у Індії

Про це прохання Росії, з яким вона звернулась до офіційного Делі, повідомив індійський часопис The Times of India.

І це повідомлення не могло мене не зацікавити.

Попри те, що переговори про збільшення закупівель у Індії тривають з того часу, як західні країни ввели санкції проти Росії, зараз з боку Москви відчувається все більша наполегливість, тому що знаходити запчастини до автомобілів у Росії стає все важче через припинення роботи іноземних виробників, пише газета.

За словами The Times of India, Росія пропонує індійським виробникам автокомпонентів і автомобілів почати працювати в Росії, а також налагодити активнішу торгівлю ними. Експорт запчастин ще можливий, але виробники автомобілів навряд чи погодяться експортувати автомобілі через побоювання вторинних санкцій, пише газета. І це стосується не лише глобальних брендів, що працюють в Індії, але й національних, таких як Mahindra & Mahindra та Tata Motors, тому що вони здійснюють і міжнародні операції. Tata, крім того, володіє англійською компанією Jaguar Land Rover.

Автомобільна галузь Росії — одна з тих, які найбільше постраждали від воєнного вторгнення в Україну: у 2022 р. продаж машин упав на 59%, за даними "Автостату". Після вторгнення російських військ в Україну пройшов рік і два місяці, і запаси нових автомобілів закордонних брендів практично вичерпані. Йдеться вже навіть не про тисячі або сотні машин, які є для продажу, а про десятки, зазначає асоціація "Російські автомобільні дилери", а деяких марок, наприклад Renault, не залишилося зовсім.

Росія відчайдушно намагається вирішити свої проблеми за допомогою Індії Фото: Reuters

Зараз у Росії знаходиться делегація індійських експортерів, які обговорюють постачання сої, рису, гороху, нуту, квасолі, сочевиці та іншої сільськогосподарської продукції, додає The Times of India. "Полиці в супермаркетах порожніють, і навіть у магазинах дьюті-фрі (в аеропорту) немає майже нічого, крім російської водки", — сказав експортер, який щойно повернувся з Росії.

Це вже не перші подібні переговори, але досі вони не привели до жодних конкретних домовленостей.

Одна з найголовніших проблем – спосіб оплати. Використовувати долари складно через санкції, а під час торгівлі в національних валютах експортери, за їхніми словами, втрачають 4% на кожній транзакції. Вони запропонували Міністерству торгівлі Індії встановити для таких своєрідних операцій фіксований курс рупії до рубля, щоб Резервний банк Індії оголошував його заздалегідь кожні два тижні.

Налагодити торгівлю в національних валютах не виходить і в інших секторах через їх брак на ринку та високу курсову волатильність. В результаті Індія вже рік не може переказати Росії $2 млрд за постачання озброєнь.

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