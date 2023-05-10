Пафосная ложь. Почему речь Путина 9 мая можно понять, только вывернув ее наизнанку

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Вчера, как и год назад, журналисты спрашивали: чего ожидать от речи Путина 9 мая? И вчера, и год назад я давал один и тот же ответ: не стоит ждать никаких сенсаций, никаких "судьбоносных решений". На День победы Путин и хотел бы заявить про свою победу, да вот незадача – побед нет. Поэтому приходится ограничиваться историческими параллелями и пафосной риторикой. В церемониальной речи Путина на 9 мая агрессивного пафоса много, а значимого политического содержания – ноль.

Лучше всего эту речь воспринимать, меняя смысл на противоположный, и там, где Путин упоминал Запад и Украину, иметь в виду Россию. И тогда все становится на свои места.

Вот вам краткая реконструкция путинской речи с этой точки зрения:

Путин говорит: против нашей Родины вновь развязана война.

Правильное понимание: Россия вновь развязала войну.

Путин говорит: для нас, для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.

Правильное понимание: для России недружественные народы и на Западе, и на Востоке.

Путин говорит: мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным.

Правильное понимание: мы не хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным.

Путин говорит: мы защитим себя и Донбасс.

Правильное понимание: мы не можем защитить ни себя, ни Донбасс.

Кстати, а про Крым, что же не упомянул? Или Крым уже не собирается защищать?

Путин: Россия обеспечит свою безопасность.

Правильное понимание: Россия не обеспечит свою безопасность.

Путин: мы считаем, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна, но западные элиты по-прежнему твердят о своей исключительности.

Правильное понимание: именно Россия придерживается идеологии превосходства и по-прежнему твердит о своей исключительности.

Но сам тезис о том, что идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна – правильный. И это точно относится к России, а не к западным элитам. В этой связи у меня большое подозрение, что путинские спичрайтеры активно упражняются в эзоповом языке и пытаются донести до нас и свое отношение ко всему происходящему (но в зашифрованном виде).

Яркая демонстрация российского миролюбия Фото: Известия

Путин намекнул, что западные элиты унаследовали идеи нацизма, национального превосходства.

Правильное понимание: именно Россия унаследовала идеи нацизма, национального превосходства.

Путин: Запад провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия.

Правильное понимание: Россия провоцирует конфликты и перевороты, уничтожает общечеловеческие ценности, чтобы и дальше диктовать свои правила, а по сути — систему грабежа и насилия.

Путин: цель противников России, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны.

Правильное понимание: всякая российская власть вроде бы стремится к величию, а в итоге, и здесь нет ничего нового, неосознанно ведет к тому, чтобы добиться распада и уничтожения своей страны.

Как там гласит правило Черномырдина: "хотели как лучше, а получилось как всегда".

Путин: мы помним и чтим подвиг воинов Китая в бою с японским милитаризмом.

Правильное понимание: Россия опасается Китая и лебезит перед Пекином.

Путин: Украинский народ стал заложником государственного переворота.

Правильное понимание: Российский народ стал заложником путинского режима.

Путин: важно, что сегодня в Москве собрались лидеры СНГ, вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили.

Правильное понимание: Неблагодарных (по отношению к России) лидеров стран СНГ заставили собраться в Москве, и теперь придется их за это отблагодарить. Лидеры стран СНГ на самом деле не хотят сражаться за Путина, а еще больше не хотят победы Путина в нынешней войне, потому что это слишком опасно для дальнейшей судьбы их стран.

Путин назвал украинский режим "преступным".

Правильное понимание: путинский режим является преступным.

Путин: мы гордимся участниками специальной военной операции. От вас зависит будущее нашего народа.

Правильное понимание: Кремль опасается участников специальной военной операции. От них зависит будущее путинского режима (в самых разных смыслах).

Вот такая версия (деконструкция) путинского выступления. Почти тайная идеологическая диверсия. Путин обвиняет других в том, что делает сам.

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