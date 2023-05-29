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Мнения Российско-украинская война

Фантазии Ли Хуэя. Почему для Украины неприемлема китайская миротворческая суета

Остановить войну, оставив в руках агрессора часть украинских территорий. Такова в целом суть китайского мирного плана, анализируемого политологом Владимиром Фесенко.

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Политолог, политический консультант
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Ли Хуэй, китай, украина, россия, мирный план
Специальный представитель Китая Ли Хуэй
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Две новости, которые в конце недели вызвали определенный информационный ажиотаж: 26 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что китайский спецпредставитель по мирным переговорам с Россией и Украиной якобы настаивал на переговорах с европейскими дипломатами, что "во владении России должны остаться те части ее "меньшего соседа", которые она сейчас оккупирует"; 27 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС сформулировал российские условия мира с Украиной, которые выглядят как ультиматум.

Обе новости связывает не только тема мирных переговоров по завершению войны между Россией и Украиной, но и "миротворческое турне" китайского спецпредставителя Ли Хуэя. Как раз 26 мая он побывал в Москве, где провел переговоры с главой МИД РФ С. Лавровым. С высокой вероятностью заявление М. Галузина является российским ходом сразу после визита в Москву китайского спецпредставителя.

Это заявление по сути является скорее пропагандистским, но сделано в контексте переговорного процесса. С этой точки зрения ее можно воспринимать как почти максимальное повышение Россией своей переговорной планки. Напомню, какие требования (именно требования, а не предложения) выдвинул российский замминистра: "Для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение" (в данном случае явно говорится, чтобы Украина признала российскую аннексию оккупированных украинских территорий — В.Ф.). Замглавы МИД РФ также заявил о "денацификации и демилитаризации" Украины, а еще отметил, что "урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ".

Вообще-то ничего нового. Мы все это уже не раз слышали еще в прошлом году. Но сейчас Россия уже не мечтает о взятии Киева, скорее пытается удержать то, что "хапнула" в прошлом году и в 2014 году. Что касается денацификации и демилитаризации, то провал этих задач так называемой СВО признал даже Евгений Пригожин, руководитель российского ЧВК "Вагнер", воюющий против Украины в составе российских войск. Поэтому сейчас россиянам "не до жира, быть бы живу". Однако Кремль все еще хочет торговаться, забыв о том, что сейчас не конец февраля 2022 г., а май 2023 г. и надо думать не об ультиматумах Украине, а скорее о том, как сдержать украинское наступление и о защите своих приграничных регионов от антипутинских партизан.

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Никакого мирного плана в ожидании контрнаступления быть не может

На требования российского МИДа сразу отреагировали украинские официальные представители. Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что сегодня никакие переговоры с россиянами невозможны. Советник А. Ермака Михаил Подоляк выкатил россиянам встречные условия Украины, как требуют, чтобы Россия:

  • вывела свои войска с суверенной территории Украины;
  • признала, что СССР распался, а у постсоветских стран весь объем суверенитета;
  • выдала военных преступников и зачинщиков войны;
  • закрепила зону демилитаризации на своей территории;
  • сократила наступательное вооружение;
  • согласилась на проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;
  • согласилась на юридическую фиксацию программы репарационных выплат со стороны России;
  • отказалась от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Можно сказать, обменялись "любезностями". Но и выведение российских войск с территории Украины, и наказание российских военных преступников, и возмещение Россией всего ущерба, нанесенного Украине российским вторжением, — это наши официальные требования, которые зафиксированы в "формуле мира" президента Зеленского. О демилитаризации приграничных территорий как одном из условий мирного соглашения говорят все серьезные эксперты. И украинские условия мира неизбежно придется рассматривать на будущих мирных переговорах.

Украинская позиция была доведена и до китайского спецпредставителя, когда он посетил Киев. Возможно, это и вызвало подобную реакцию российского МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию The Wall Street Journal о позиции китайского спецпредставителя. По его словам, он связался с европейскими партнёрами и не получил подтверждения этой информации. Министр добавил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем с соблюдением трех базовых принципов: "Первое — исключительное взаимное уважение к территориальной целостности. Второе — никакие инициативы, предусматривающие какие-либо юридические или фактические территориальные уступки Украины, мы, в принципе, рассматривать не будем. И третье — никакой заморозки конфликта".

Как тогда объяснить публикацию в издании The Wall Street Journal?

Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что на встречах китайского спецпредставителя с европейскими коллегами речь могла идти об обсуждении различных вариантов мирного урегулирования нынешней войны между Россией и Украиной, в том числе и сценария "замораживания конфликта". То есть, спецпредставитель КНР не столько настаивал на этой позиции, а скорее спрашивал европейских коллег об их отношении к этой идее.

Есть и конспирологическое объяснение этой ситуации, что якобы и американцы, и некоторые европейские дипломаты хотели таким образом дискредитировать посредническую миссию китайского спецпредставителя. Но обратите внимание, что рассматривается как предмет дискредитации, — идея согласия европейцев на сохранение оккупации Россией части украинской территории. Именно это и неприемлемо. Между тем, на это обратили внимание и в России, судя по некоторым публикациям в их телеграмм-каналах.

Поэтому главным следствием ажиотажа вокруг публикации в издании The Wall Street Journal о переговорах китайского спецпредставителя можно считать именно негативную оценку и категорическое неприятие Украиной и нашими европейскими партнерами идеи о сохранении оккупации Россией части украинской территории как условия завершения войны между Россией и Украиной.

И еще один важный вывод — на данный момент нет никаких настоящих мирных переговоров по завершению войны между Россией и Украиной, есть лишь информационная и политическая суета вокруг этой темы, вызванная челночной дипломатической миссией китайского спецпредставителя. Но Китай пока только начинает зондаж политической ситуации вокруг такой сложной проблемы как мирное урегулирование войны между Россией и Украиной. Реальные мирные переговоры начнутся только тогда, когда станут ясны последствия активных боевых действий летом.

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