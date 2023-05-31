Россиянам пора привыкать к войне. Нынешние удары дронами по Москве – далеко не последние.

Related video

Дронами по Москве — нежная разведывательная операция с высоты птичьего полета.

Самая мощная в современной истории атака дронов, ударивших по жилым домам в Москве, не является последней, и москвичам, и другим жителям России, следует к этому привыкать.

Под угрозой ударов дронами во вторник оказались резиденция президента Владимира Путина, государственные дачи чиновников и имения близких к Путину олигархов, следует из списка адресов и населенных пунктов, где были сбиты беспилотники (его опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн).

Один из летательных аппаратов был сбит рядом с селом Ильинское, еще один в районе села Роздоры к западу от Москвы. Оба населенных пункта находятся всего в нескольких километрах от резиденции "Новое Огарево", где еще в январе была установлена система ПВО "Панцирь". Там же располагаются особняки олигархов и друзей детства российского президента – Бориса и Аркадия Ротенбергов, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и министра обороны Сергея Шойгу.

Стопроцентно защитить все важные цели в России невозможно Фото: Getty Images

Еще один беспилотник был сбит в районе села Тимошкино, которое находится в нескольких километрах от подмосковной резиденции заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Кроме того, дрон обнаружили у элитного поселка Гринфилд, где находится особняк главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Защититься от таких налетов средствами противовоздушной обороны, в принципе, нереально, признал председатель комитета Думы по делам обороны Андрей Картаполов. "У нас очень большая страна и всегда найдется щель, где беспилотник может пролететь, минуя районы расположения систем ПВО", — сказал он.

В марте Картаполов, один из авторов резонансного закона об электронных повестках, предупреждал, что зоны расположения российских ПВО известны и разведке НАТО, и украинским военным. Это позволяет запускать беспилотники, "не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны", — объяснял депутат.

Источник

Важно