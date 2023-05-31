Росіянам час звикати до війни. Нинішні удари дронами по Москві — далеко не останні

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Дронами по Москві — лагідна розвідувальна операція з висоти пташиного польоту

Найпотужніша в сучасній історії атака дронів, які вдарили по житлових будинках у Москві, не є останньою, і москвичам, та й іншим жителям Росії, слід до цього звикати.

Під загрозою ударів дронами у вівторок опинилися резиденція президента Володимира Путіна, державні дачі чиновників та маєтки близьких до Путіна олігархів, випливає зі списку адрес та населених пунктів, де були збиті безпілотники (його опублікував депутат Держдуми Олександр Хінштейн).

Один із літальних апаратів був збитий поруч із селом Іллінське, ще один у районі села Роздори на захід від Москви. Обидва населені пункти знаходяться всього за кілька кілометрів від резиденції "Ново Огарьове", де ще в січні було встановлено систему ППО "Панцир". Там же розташовуються особняки олігархів та друзів дитинства російського президента — Бориса та Аркадія Ротенбергів, першого заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка та міністра оборони Сергія Шойгу.

Стовідсотково захистити всі важливі цілі у Росії неможливо Фото: Getty Images

Ще один безпілотник був збитий в районі села Тимошкіно, яке знаходиться за кілька кілометрів від підмосковної резиденції заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва. Крім того, дрон виявили біля елітного селища Грінфілд, де знаходиться особняк голови "Газпрому" Олексія Міллера.

Захиститися від таких нальотів засобами протиповітряної оборони, в принципі, неможливо, визнав голова комітету Думи у справах оборони Андрій Картаполов. "У нас дуже велика країна і завжди знайдеться щілина, де безпілотник може пролетіти, обминаючи райони розташування систем ППО", — сказав він.

У березні Картаполов, один із авторів резонансного закону про електронні повістки, попереджав, що зони розташування російських ППО відомі і розвідці НАТО, і українським військовим. Це дозволяє запускати безпілотники, "не лише огинаючи рельєф, а й обминаючи ці ж райони протиповітряної оборони", пояснював депутат.

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