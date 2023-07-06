Резервы России заканчиваются. Как Украина получила преимущество в живой силе на фронте

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Основные силы Восточного военного округа ВС РФ (оперативно-стратегическое командование "Восток") почти полностью введены в бой в Южной операционной зоне...

1) 5-я общевойсковая армия (ОВА), все 3 ее основных соединения уже введены в бой, в частности:

127-я мотострелковая дивизия (мсд) — на Бердянском направлении;

60-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр) — там же;

57-я омсбр — южнее г. Бахмут.

2) 35-я ОВА... также всеми своими тремя соединениями развернута между Бердянским и Мелитопольским направлениями (занимает почти весь район, который находится вокруг г. Пологи как на восточном, так и на западном флангах, а также сам город):

38-я омсбр — направление Орехов-Пологи (ось с. Луговское);

64-я омсбр — на север и северо-восток от города;

69-я отдельная бригада прикрытия (обрп) — на северо-запад от г. Пологи и вокруг города.

3) 36-я ОВА одним соединением уже задействована, другое ее соединение уже начало развертывание во втором эшелоне на Бердянском направлении:

37-я омсбр — обороняется по направлению на с. Керменчик;

5-я отдельная танковая бригада (отбр) южнее нее...

4) Самая маленькая по своему составу армия Восточного ВО 29-я ОВА, по сути, является единственной, которая еще пока остается в резерве ГВ "Восток" (в частности, ее 36-я омсбр)...

Таким образом, становится понятно, что командованию войск противника в Южной операционной зоне в ближайшее время придется принимать достаточно сложное решение, похожее на своеобразную дилемму:

или просить руководство всей "Объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД" об усилении дополнительными силами и средствами (а это означает переброску их из состава ГВ "Центр" или "Юг", то есть с Лиманского, Бахмутского или Авдеевского направлений);

или же проводить "оптимизацию" своего оперативного построения за счет уплотнения боевых порядков 58-й ОВА, которой, очевидно, даже при усилении ее на отдельных направлениях и участках соединениями из состава армий Восточного ВО и соединениями 49-й ОВА придется "чем-то" занимать главную линию обороны, чтобы не допустить ее прорыва.

Что со стороны выглядит крайне странным, так как в общем измерении российские войска, по крайней мере, по формальным показателям никоим образом не уступают украинским войскам, которые пытаются здесь наступать, ни по количеству личного состава, ни по объемам основных образцов ВВТ, развернутых в этой операционной зоне.

Людей у российской армии пока хватает Фото: РИА Новости

Более того, противник здесь обороняется, а не наступает (соответственно, объективно существующая у него потребность в войсках меньше, чем у ВСУ), имеет преимущество в воздухе и в общем измерении превосходит ВСУ в объемах артиллерийских средств и средств ПВО.

Сейчас в Южной операционной зоне противником задействованы 58-я, 49-я общевойсковые армии, 22-й армейский корпус (из состава Южного ВО), 5-я, 35-я, 36-я и 29-я общевойсковые армии и по крайней мере часть сил (войск) 68-го армейского корпуса (из состава Восточного ВО).

Напомню, во всех сухопутных войсках РФ развернуто всего 11 общевойсковых и 1 танковая армии. То есть противник сейчас пытается удержать южные районы нашей страны, оккупированные им, половиной всех своих сухопутных войск.

И все равно это дается ему с большим трудом.

На сегодняшний день он еще не ввел в бой соединения только 29-й ОВА и 68-го АК (в общем измерении это до 2-х омсбр + определенные силы и средства 18-й дивизии). И все, на этом стратегический резерв противника в Южной операционной зоне исчерпываются.

8-я ОВА, в том числе 1-й и 2-й АК, из состава Южного ВО, которую было бы логично задействовать в этой зоне в таком случае, сейчас по самые уши втянута в высокоинтенсивные бои в Восточной операционной зоне, поэтому усилить 58-ю или хотя бы 49-ю армии она не сможет, по крайней мере, достаточно быстро.

Поэтому в смысле "стратегического решения" по Южной операционной зоне противник дополнительно к 29-й ОВА и 68-му АК может задействовать только 2 объединения — 6-ю ОВА из состава Западного ВО или 2-ю гв. ОВА из состава Центрального ВО. В общем это примерно до 5-и мотострелковых бригад.

Но учитывая тот факт, что часть этих войск (сил) также уже задействована в полосах ответственности ГВ "Запад" и "Юг", этот гипотетический "размерчик" может быть и того меньше.

То есть, в случае прорыва ВСУ главной линии обороны противника где-то на отрезке между Голой Пристанью в Херсонской области и Владимировкой в Донецкой области, а это вполне вероятный вариант развития событий, учитывая тот факт, что пока полностью остановить ВСУ в Южной операционной зоне ему не удается, противник сможет одномоментно задействовать где-то до 2-3-х бригад для попытки "купировать" этот прорыв (да и то, очевидно, не сразу, а лишь в течение 2-3-х суток в самом лучшем для него случае).

К чему это я все веду?

А к тому, что уже очевидное намерение противника, в соответствии с тем самым так называемым "большим планом генерала Герасимова", организовать и нанести в удобный для себя момент внезапный, мощный удар на неожиданном для ВСУ оперативном направлении, вполне возможно, может потерять всякий стратегический смысл.

Ведь может так случиться, что противнику придется в срочном порядке вместо каких-то оперативных наступлений "латать" оперативные "дыры" на Юге теми силами и средствами, которые он готовит для этого наступления.

Поэтому, на мой взгляд, вывод очевиден.

Результат всей летней кампании будет напрямую и главным образом зависеть не только от того, как стороны распорядятся своими резервами в оперативно-стратегическом смысле, но и вообще сколько их в достаточно боеспособном состоянии окажется у них в нужный момент на нужном направлении.

И, насколько я понимаю, ВСУ на данный момент задействовали не более 20% от этого компонента.

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