Генерал Попов — новый Пригожин. В России — очередной кандидат на роль ручного мятежника

Related video

У русских новый кандидат за замещение вакантной должности "публичного Пригожина". Знакомьтесь — бывший (уже) командующий 58-й армией генерал Иван Попов.

Традиционная история для "народного любимца" — резал "правду-матку" — сняли — обратился к соратникам. Ну и ФИО как нельзя лучше подходит на роль генерала от народа — Иван Иванович Попов — скрепность в каждом слове.

Критикует "высшее командование". Но не концентрируется персонально на Шойгу (хоть того упоминает). Слишком много деталей не дает, оставляя место для шага назад. А публично продвигает его депутат Госдумы Андрей Гурулев. Который, кстати, ранее также командовал 58-й армией.

Шойгу и Герасимову нет причин расслабляться

Воспринимать это как "бунт против высшего руководства" не советую. Как мятеж или смуту тоже. В МО РФ будут кадровые перестановки. Но они касаются условных 2-й и 3-й линии руководства. Есть несколько групп, желающих усилиться, продвинув на вакантные должности своих людей. Поэтому пока что имеем закулисную драку за места и погоны.

Ну и сам Попов может стать некоей политической фигурой (если так решат наверху), В частности, напомню, что Кремлю необходима партия радикального толка. Не возникшая самостоятельно, а созданная и подконтрольная, которой приказано аккуратно критиковать начальство. Такой себе аналог партии "Родина", существовавшей в начале 00-х. Опальный генерал — идеальная кандидатура. Естественно, если будет принято решение о старте политического проекта в ближайшие месяцы.

Источник

Важно