Деньги есть — куда потратить? Как местная власть оказалась с огромным неожиданным доходом

Related video

Скажу и свое мнение относительно расходов местных бюджетов на стадионы.

Главная проблема заключается в следующем.

Когда местным бюджетам передавали львиную часть доходов по НДФЛ, то планировалось, что таким образом местные органы власти будут заинтересованы в создании рабочих мест. И благодаря этим вновь созданным рабочим местам, они будут увеличивать доходы собственного бюджета. Идея сама по себе неплохая.

Просто когда началась всеобщая мобилизация, то оказалось, что без каких-либо усилий со стороны местных властей, начали появятся новые рабочие места в сфере безопасности и обороны. Причем это официально трудоустроенные с уровнем зарплаты выше средней по Украине.

Ну представьте себе, что в бюджете 2021 общий фонд оплаты труда военным и полиции составлял чуть больше 100 млрд. А в бюджете 2023 этот фонд увеличился в 10 раз — почти 1 трлн грн.

973 млрд * 18% = 175 млрд возвращается обратно в бюджет в виде НДФЛ. И 75% из этих средств идут в местные бюджеты, а это 131 млрд дополнительных средств, которые получают местные бюджеты, потому что в стране идет война.

Зарплаты военных стали неожиданным источником прибыли для местных властей Фото: Укринформ

И здесь возникла парадоксальная ситуация. Экономика упала, потому что из страны выехали миллионы человек трудоспособного возраста и упали доходы бизнеса.

В то же время, доходы местных бюджетов растут за счет зарплат военных!!!! Они в шоколоде. Деньги есть — и они ищут, куда их потратить.

Именно поэтому я считаю, что эта ситуация требует решения. И не просто направить деньги на дроны вместо стадионов.

Местные органы власти надо заставить инвестировать эти деньги в развитие, в создание рабочих мест. И такими рабочими местами могут быть те же производители дронов. На самом деле, мы сейчас можем создать отрасль с миллионом рабочих мест!!!

Просто единственная проблема в том, что самостоятельно местные бюджеты не смогут это сделать из-за отсутствия координации между собой. Ну чтобы понимать, кто какие направления закрывает. А для этого необходима общая стратегия!!! Необходимо законодательство. Необходимы инструменты. И эти все вещи могут сделать органы центральной власти.

Поэтому мне странно, как сейчас центральная власть пытается обвинять местную, что те как-то не так тратят деньги. Здесь обе стороны стоят друг друга.

Источник

Важно