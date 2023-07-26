Цена ПВО для Одессы. Почему крупный бизнес не платит военный сбор и как его заставить

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Будет ли выскомаржинальный бизнес платить военный сбор?

Напомню: население платит военный сбор с любых своих доходов.

Где-то 2 млрд долл в эквиваленте в год.

Через одесские порты в рамках зерновой инициативы было вывезено за год зерна почти на 10 млрд долл.

Налогов в государственный бюджет из этих средств фактически никто не перечислил.

Более того, государство еще возместило НДС зернотрейдерам на 40 млрд грн.

Для выплаты которого, внутреннему бизнесу налоговики на аналогичные суммы заблокировали налоговые накладные и вымыли оборотные средства.

Но никто так и не додумался ввести для зернотрейдеров военный сбор в размере 10%, что позволило бы получить в государственный бюджет 1 млрд долл.

Добавляем еще 40 млрд грн НДС, который можно было не возмещать при экспорте аграрного сырья, и получаем 2 млрд долл.

Трейдеры очень неплохо заработали на экспорте зерна. Государство — нет Фото: УНИАН

Замечу: речь идет не о налогообложении фермеров, которые продавали свое зерно трейдерам за бесценок. А именно о налогообложении посредников, у которых при экспорте был подъем 1:3.

То есть, это немного собрать налогов для воюющей страны с высокомаржинального бизнеса. Который не надо стимулировать возмещением НДС и отсутствием военного сбора с доходов. Военный сбор здесь должен был выполнять роль экспортной пошлины.

Все, что должно сделать государство для такого бизнеса — это дать коридор для экспорта и безопасность. Что и было сделано в течение почти года.

За 2 млрд долл. можно было купить системы ПВО, которые бы закрыли операционную зону одесских портов.

Именно купить за деньги заинтересованного бизнеса, а не просить бесплатно у наших партнеров.

И бизнес был бы заинтересован в уплате таких налогов.

Вместо этого бизнес, как оказалось, был заинтересован только в вывозе законтрактованного и оплаченного еще до войны зерна.

После продажи которого успешно отчалил со своими 10 млрд долл, оставляя разбитые порты....

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