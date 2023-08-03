Производство боевой авиации в РФ: 10 лет падения и манипуляций

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Одной из наиболее приоритетных программ усиления и модернизации российской армии было авиационное направление. Российская авиация в начале 2000-х требовала масштабного перевооружения почти всех видов боевых самолетов. И, начиная с 2010-х, пополнение и обновление ВКС России стало с каждым годом наращивать свои масштабы и объемы, достигнув пика поставок в 2014 году — 101 единица техники.

Но после 2014 года поставки стали снижаться, а качество продукции деградировать. Вторжение в Украину в 2022 году вообще значительно снизило потенциал российских ВКС. В свою очередь, в июле первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил о том, что производство боевых самолетов в России увеличилось вдвое. "По некоторым позициям мы вдвое увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения", — заявил Артяков.

Между тем, реальные показатели производства говорят несколько о другом. Так, согласно имеющейся в открытых источниках информации, в 2022 году поставки новых боевых самолетов в ВКС России составили 29 единиц, а именно: 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34, 7 истребителей Су-35С, четыре Су-30СМ2, два Як-130 и 6 Су-57. Кстати, не было сдано ни одного МиГ-35С или МиГ-35УБ.

И хотя 2022 год оказался не худшим годом десятилетия по поставкам боевой авиационной российской техники, падение поставок очевидно, и о перспективах двойного роста речь явно не идет. Но даже не это главное.

Владимир Артяков отмечал, что достичь роста производства им удалось благодаря модернизации. Мне сложно судить о том, как можно модернизировать производство в эпоху тотальных санкций, но возникает вопрос: если верить словам Артякова, то в 2023 году российская авиация пополнится минимум 58 образцами техники благодаря этой мощнейшей модернизации, но что это тогда было в 2014-м, когда был сдан 101 самолет?

Возникает серьезное сомнение, что России удастся выбраться из авиационного тупика

Например, в 2014-м было сдано за год 24 истребителя Су-35С, а это более чем в 3 раза больше, чем в 2022-м. То есть, даже после мощнейшей модернизации российское производство уровня 2023 года ниже производства 2014-го?

В 2023 году ВКС России было передано две партии истребителей Су-35С, в июне и в июле, но в обоих случаях не сообщалось, в каком количестве. Даже бортовые номера самолетов были заретушированы, и все, что известно, их цвет — синий. То есть верифицировать поставки сложно, особенно с учетом того, что самолеты одной и той же партии могли быть поданы дважды.

Самолетов Як-130 в 2023 году было передано также неизвестное количество и была одна партия. С учетом поставок в предыдущие годы, не исключено, что было передано 2 самолета. Аналогично Су-30СМ — передана одна партия, без конкретики, но можно предположить, что она соответствует поставкам 2021 и 2022 годов, то есть — 2 самолета в партии.

В июне так же была передана первая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34М. Количество не называлось, но на всех фото и видео передачи фигурировало только 2 машины. Передача истребителей, якобы пятого поколения, Су-57 в 2023 году пока не осуществлялась.

Итак, что мы имеем?

За первую половину 2023 года в ВКС России были переданы:

Су-35С — две партии;

Су-34М — одна партия;

Су-30СМ — одна партия;

Як-130 — одна партия.

При этом не было передач Су-57 и МиГ-35. Исходя из опыта прошлых партий можно предположить, что общее количество переданной авиации в пределах 10 единиц. И, исходя из всего вышеизложенного, мы должны поверить Владимиру Артякову в то, что производство авиации в России выросло вдвое?

С 2014 года, когда против России стали вводиться санкции, четко прослеживалась устойчивая деградация производства боевой авиации РФ. Так же, попутно, фиксировалось и падение качества и надежности производимой продукции. И с учетом современных тенденций, возникает серьезное сомнение, что России удастся выбраться из авиационного тупика, не говоря уже о каких-то эфемерных наращиваниях производства.

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