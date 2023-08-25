Освободить атом. Смогут ли Украина и Запад избавиться от уранового ярма Росатома

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Как и углеводороды, ядерное топливо для АЭС уже давно превратилось для Москвы в инструмент экономического влияния и принуждения. Во-первых, АЭС, которые строятся, напрямую или в партнерстве с Росатомом, предусматривают долгосрочные контракты на закупки российского ядерного топлива. В ЕС энергоблоки "российского дизайна" работают в Словакии, Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии (всего 18 реакторов). Во-вторых, Россия (Росатом) занимает лидирующее или доминирующее положение на всех стадиях производства "уранового цикла": поставки урана (14% от глобального объема, более половины из них обеспечивают шахты в Казахстане), конверсии урана (27%), обогащения урана (39%), производства ядерного топлива — ТВЭЛов (20%).

По данным центра им. Разумкова, около 250 ГВт электрической энергии, вырабатываемой западными странами, тем или иным образом зависит от технологий, обогащения урана или поставок ТВЭЛов от Росатома.

Чрезмерная зависимость от российского ядерного цикла — это, в частности, цена политической опрометчивости стран, которые продолжали наращивать сотрудничество с Росатомом после 2014 года, аннексии Россией АРК и части Донбасса. Эта зависимость, в отличие от поставок углеводородов (нефти и газа), не может быть преодолена быстро, поскольку требует долгосрочных инвестиций и строительства новых мощностей по конверсии, обогащению урана и производству ядерного топлива.

Россия продолжает активно наращивать "урановые сети" (долгосрочные цепи поставок) за счет развивающихся стран

Как результат, несмотря на стратегические решения о сворачивании сотрудничества с Россией после полномасштабного вторжения в Украину, доля Росатома в поставках обогащенного урана в США все еще оценивается в 25%, в ЕС — 30%.

Значительное историческое проникновение Росатома на рынки стран G-7, к сожалению, является ответом, почему западные страны не ввели санкции против компании, которая по указке российских властей занимается откровенным ядерным терроризмом на крупнейшей атомной станции в Европе — Запорожской АЭС, подвергая опасности всю континентальную Европу.

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Геополитические риски, вытекающие из прямого или косвенного влияния России на рынок ядерного топлива, в последнее время также увеличились. Военный переворот в Нигере, который обеспечивает 5% добычи урановой руды в мире, и был одним из главных ее поставщиков для Франции, подписание в начале августа договора между южноафриканской Necsa и Росатомом о сотрудничестве в производстве ядерного топлива — лишь последние несколько событий, свидетельствующих об обострении противостояния на этом рынке. Россия продолжает активно наращивать "урановые сети" (долгосрочные цепи поставок) за счет развивающихся стран (Индия, Египет, Бангладеш, Турция, Китай).

Около 250 Гвт электрической энергии, вырабатываемой западными странами, тем или иным образом зависит от технологий, обогащения урана или поставок ТВЭЛов от Росатома Фото: kommersant.ru

Тем не менее, активная работа над преодолением российского уранового ярма в западных странах существенно ускорилась.Bloomberg опубликовал интересную статью, как США, Канада, ЕС и другие союзники, строя и усиливая северо-американские и трансатлантические альянсы, работают над уменьшением зависимости от российского обогащенного урана и ядерного топлива для АЭС. В частности, британо-немецко-нидерландский консорциум Urenco, занимающий 30% или вторую наибольшую долю в мире (после Росатома) по объемам на рынке обогащения урана, сейчас реализует масштабные проекты по увеличению производства в США и странах ЕС.

Геополитические риски, вытекающие из прямого или косвенного влияния России на рынок ядерного топлива, в последнее время увеличились

Общий объем новых инвестиций в добычу, конверсию, обогащение урана и производство ядерного топлива со стороны западных стран оценивается в 20 млрд. долл. Предполагается, что это позволит преодолеть зависимость от российского обогащенного урана к 2027 году. По мере прогресса на этом пути, "ядерные" санкции против России и Росатома, сначала, вероятно, косвенные и вторичные, будут усиливаться.

Рано или поздно Украина также пройдет свой путь преодоления зависимости от Росатома. Пока же главная задача в этой сфере — это изгнание российских террористов с ЗАЭС и ее возвращение в украинскую энергетическую систему.