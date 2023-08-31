Швондеры атакуют Минобороны. Кто и зачем "заряжает" общество против Резникова

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Есть такие уникальные люди, которые хорошо относятся к швондерам и неплохо – ко мне. За последние дни меня неоднократно пытались убедить, что у швондеров добрые намерения, просто они немного своеобразные.

Пост для этих людей, ибо отношусь к ним с уважением. Чтоб не повторять в следующий раз, когда возникнет такая ситуация (а она неизбежно возникнет, и вы это знаете, не в этой сфере – так в какой-то другой).

Не исключаю, что швондеры на каком-то этапе своей эволюции были лекарством. Я просто не следил за их творчеством. Но сейчас это яд. Какое-то время назад я разобрался, в чем их бизнес-модель, и понял, что никакого пространства для диалога нет – у них другие цели.

Это агрессивная, серьезно поплавленная амбициями и мессианством, стремящаяся к монополии в своем бизнесе секта, которая занимается лоббизмом и пытается монетизировать самый дорогой товар – "моральный авторитет" и "стандарты".

Если назвать вещи своими именами, то швондеры как одна из группировок на рынке могут сгодиться для какого-то полезного дела. Но точно не в том статусе, на который претендуют.

Я отношусь к ним без вражды, просто считаю, что они реально вредят.

Почему.

1. Искажение стандартов.

4 факта из многих.

История, которую я вообще не комментировал.

В мае один из швондеров со ссылкой на "источники" опубликовал информацию, что подозреваемый в ряде преступлений экс-начальник департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий якобы выпущен из СИЗО и якобы уже трется в министерстве. Швондеры моментально разогнали эту информацию по своей сетке, их группа поддержки начала в традиционной манере топтать МО и обвинять во всех грехах.

Прошел день, и швондер скромно написал, что "источник" …ошибся. Хмельницкий по-прежнему в СИЗО.

Казалось бы – мелочь. Но в этой мелочи отражается вся суть.

Она в полной мере раскрывает подход швондеров к делу.

Наличие или отсутствие человека в СИЗО – это не слух и не инсайд, который невозможно проверить. Это факт, который проверяется в один клик, одной смской или звонком. Любой минимально профессиональный журналист, а тем более – "расследователь", на уровне инстинктов должен проверять факты. Это стандарт.

Когда человек вместо проверки фактов вываливает информацию в эфир – это по-другому называется. Это не журналист – это "торпеда", которую кто-то заряжает. И его продукт – не "расследование", а обычный "слив".

Прошло пару недель, и этот же швондер перепутал умножение с делением при подсчете цены на топливо. В результате чего завысил цену на 30% и в заголовках понеслось "МО покупает дизель по 80". Носилось полдня, пока человеку не указали на ошибку. И он опять тихонько ее признал.

Настолько тихонько, что через полтора месяца глава антикоррупционного комитета ВРУ все еще повторяла в эфире, что "МО покупает дизель по 80". Ну, не специально же она обманывала? И заголовки "по 80" остались…

Затем был манипулятивный вброс по дебиторской задолженности, когда МО обвинили в "краже" и "коррупции" на 36 ярдов. И пояснения были обманом, и цифра была неактуальная. Но на все попытки специалистов указать, что это ерунда, швондеры делали лицо кирпичом.

Историю с "летними куртками" все знают. Даже добавить нечего.

Есть и другие истории, но и этих достаточно.

Иметь в распоряжении не очень смышленую "торпеду", которая не в состоянии понять документы, переданные для слива (так было зимой, так было с куртками), а только воспроизводит вложенную интерпретацию – это очень удобно. Медиа-титушки востребованы.

Если человек так зарабатывает себе на хлеб – да пусть. Кто я такой, чтоб его осуждать?

Но чего я не могу понять: зачем заангажированную торпеду превращать в икону расследовательской журналистики? Назовите вещи своими именами – и все будет нормально.

Когда подобный человек вояжирует с лекциями "как стать медиа-титушкой", продвигается в "рады доброчестности", вещает с экранов и т.д. – обнуляются все традиционные стандарты, за которые стоят целые комиссии по этике.

Создается новый стандарт, когда нет правил и нет ответственности.

Если ты претендуешь на позицию вочдога – ты должен быть безупречным, а не лажать в каждой истории.

Когда полноценно вернется публичная политическая жизнь, самые грязные "джинсовики" и медиакиллеры справедливо укажут, что ни к кому не может быть никаких претензий. Что вы им возразите? Ведь теперь такой стандарт, лучшие люди города так работают!

Игнор ситуации вредит делу.

Министру Резникову приходится нелегко Фото: УНИАН

2. Безответственность и безнаказанность.

История с фейковым "российским паспортом" Александра Лиева. Этот вброс нанес серьезный удар по работоспособности МО, но его исполнитель не понес никакой ответственности. Его коллективно защитили. И теперь это часть нормы.

Подчеркиваю – это не ошибка, это вброс. Фейк разоблачили за 15 минут, но его готовили как минимум сутки (швондеры об этом прямо писали, т.е., было время проверить).

Другая часть нормы – когда швондер-стахановец бегает по эфирам с криками "я стверджую, міністр оборони вкрав 4 мільярди", "міністр оборони подарував 6,5 мільйонів доларів" и т.д.

Так происходит, потому что швондер уверен в своей абсолютной безнаказанности. Догонять его через суд – это очень длинный путь, который даже при позитивном исходе дает результат, когда все уже озабочены другими темами.

Поскольку механизмов быстрой кармы для швондеров нет, они чувствуют себя безнаказанными и пользуются этим.

Но это не самое страшное. Ужас в другом.

Летом прошлого года часть американских политиков начала раскручивать тему контроля над поставками оружия в Украину. Цель атаки была внутриамериканская, объектом – действующая администрация. Внезапно эту тему начали педалировать и швондеры.

На украинскую аудиторию они распространяли глупости, что военно-политическое руководство Украины утратило доверие партнеров, что из-за Минобороны сейчас поставки обнулятся, и т.д. А на запад их цитировали, мол, даже независимые украинские НГО об этом говорят!

Сначала я подумал, что они пытались уловить конъюнктуру, чтобы ее монетизировать. Но ударили в штангу, потому что тема быстро сошла на нет. Однако их участие уже было не спрятать.

Когда я собрал еще немного подобных фактов, родилась гипотеза, в которой я уверен.

Швондеры пытаются "продавать" себя в Украине как "руку вашингтонского обкома". Некоторые связи у них есть, это факт. Но также факт в том, что они не представляют весь "обком", а находятся в тесных отношениях с одной из политических групп.

Природу этих отношений я не знаю – они зарабатывают, рассчитывают прийти к власти с опорой на внешнюю поддержку или другое.

Факт в том, что, действуя в рамках внутриамериканской конкуренции в интересах одной из групп против другой, они подрывают фундаментальный принцип отношений Украины с США – сохранение бикамеральной бипартийной поддержки. Это деятельность с явными признаками лоббизма во вред своей стране во время войны.

Еще один пример лоббизма – упоминавшийся закон об электронном декларировании, который натягивают на военнослужащих и членов их семей. Этот закон, как и множество других инициатив, продавливают с признаками явного конфликта интересов.

Я задавал вопрос американским коллегам, как оценивать такую деятельность? Ответ был однозначный: подобная деятельность в США возможна, если ты официально зарегистрирован как лоббист и иностранный агент. Если ты осуществляешь подобную роботу без регистрации и нарушая правила – окажешься в тюрьме, или как минимум вылетишь из профессии.

Но у нас ответственности ноль. И защитных механизмов ноль. Ввиду чего нас ожидает полнейший ад после победы, когда пойдет речь о восстановлении страны и строительстве новой армии.

В ситуации, когда швондер, действующий в формате иностранного агента, безнаказан и не несет никакой ответственности, а госслужащий абсолютно незащищен и несет все виды ответственности (от дисциплинарной до уголовной), отстоять интересы страны невозможно. Любые зачатки суверенитета будут обнуляться.

Ни в одном государстве, на которое мы ориентируемся как на образец, подобное невозможно.

3. Паразитирование и монополизм

Когда я проанализировал структуру нападок швондеров на Минобороны с весны 2022 года, пришел к неожиданному выводу. Они атакуют не в те области, где у Минобороны и ЗСУ наибольшие проблемы. А только в те, где наилучшие (!) результаты, где проводятся реформы.

Я поделился выводом с теми, кто наблюдает швондеров в живой природе дольше меня. Неожиданно узнал об этом бизнесе то, чего знать не хотел

Мне привели массу фактов, из которых следует, что главными врагами швондеров являются не коррупционеры, а реформаторы и антикоррупционеры, которых швондеры считают конкурентами.

Ни одно доброе дело не может быть совершено без руководящей роли и благословления швондеров – они строят такую модель.

Выглядит это так.

Когда начинается какая-то инициатива, швондеры имитируют диалог. "Сотрудничают", чтобы собрать информацию. Затем начинают "конструктивно критиковать". А в какой-то момент отстраиваются и наносят медиа-удар.

Возникает диспозиция:

1) если реформа проваливается, это вина тех, кто не внял гениальным советам швондеров, а они-то помогали всеми силами!;

2) если же реформа проходит успешно, то исключительно благодаря швондерам, которые вмешались и вынудили ее провести!

Второе очень демотивирует людей, которые реально тащат работу внутри системы. Когда госслужащий видит, что его труд и инициатива не будут оценены, зато он неизбежно получит ярлык "коррупционера", ускоряется тот самый негативный отбор, на который все сетуют. Так вот вам одна из причин.

Снаружи не все такие истории наглядны, но когда смотришь изнутри Минобороны – все очевидно до безобразия.

Из последнего – создание второго закупочного агентства Минобороны, которое займется ресурсным обеспечением (еда, топливо, форма и т.д.).

Сейчас швондеры кричат из всех утюгов, что это они породили гениальную мысль создать агентство еще в феврале 2023 года! И заставили министерство воплотить их прорывной швондерский замысел!

Это при том, что в сети вы можете без труда найти публикации за ноябрь и декабрь 2021 (!) года, в которых министр обороны Алексей Резников прямо говорит: моя цель – создать два сервисных закупочных агентства, одно для оружия, второе для нелетальных ресурсов. И Резников это сделал.

На каждом этапе движения было дичайшее сопротивление. Реально воплощать изменения в среде, которая десятилетиями сопротивляется, да при всем обилии задач военного времени, чуть сложнее, чем голосить в интернетах…

Итого

На рынке лоббизма действует бизнес-политическая группировка, которая пытается выстроить монополию и навязать всем мысль, что только ее деятельность является эталонной, основана на моральном лидерстве и пользуется высокой поддержкой. Поэтому все остальные либо должны подстроиться, либо станут объектом атаки и превратятся в "коррупционеров".

Для своих атак на МО эта группировка активно использует площадки одного из олигархов и бывшего политика, у которого явные личные мотивы. Личные мотивы части швондеров также известны. Т.е., никакой моральной чистоты тут нет – все очень прагматично.

Повторюсь – не вижу ничего предосудительного в существовании на конкурентном рынке и такой группировки. Рынок почти дикий – почему бы и нет?

Просто не стоит представлять это бандформирование тем, чем оно не является. И воспринимать как истину в последней инстанции.

Как только швондеры занимают свое место в системе координат, видно, где они могут быть полезны, а где их надо тыкать в продукты их жизнедеятельности.

Все прозрачно до ужаса. Так что ничего личного.

Нам своє робити.

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