Путин пожелал здоровья: почему Чубайсу и основателю Яндекса Воложину надо беспокоиться о своей жизни

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Ритуальное убийство условного Чубайса. Что нужно знать об изменении системы управления в России

Владимир Путин изменился. Эти изменения давались ему сложно, потому что он не любит перемен в принципе. А с возрастом, он вообще хотел бы все законсервировать. И вот он, наконец, принял решение все изменить так, чтобы было комфортно ему. Ключевое слово — "ему". Он больше не хочет делить комфорт ни с кем.

Отправной точкой стало 24.02.22, но точкой невозврата, судя по всему, стало 12.09.23. Вопрос, советовался ли он относительно 12.09 с астрологами, остается открытым. Но если говорил, то это хороший знак).

А теперь о самих изменениях.

До сих пор Россия жила в системе очень условных систем противовесов, где была создана система многопартийной псевдодемократии, а каждому кластеру общества соответствовала своя партия, свои СМИ и свои квазиоппозиционеры. Для Путина очень важна была народная легитимность, когда его реально поддерживало 60-65% населения. Он знал, что Ельцин в 1991 году выиграл, потому что его поддерживал народ, а Горбачев проиграл, потому что его предали элиты, которые видели, что народ за Ельциным. Вся эта система держалась на одной важной вещи — персональном обещании Путина. Он мог врать извне, но внутри он всегда держал слово. Убийство Пригожина — веру в слово Путина надломило. Угрозы Чубайсу, которого выпустили из России и который ни слова не сказал за год — становятся угрозой для всех элит.

Система власти в России построена так, что самые богатые люди давно ни на что не влияют. Они всего лишь официанты, которые обслуживают более бедных, но более влиятельных чиновников (у нас, к сожалению, мало кто это понимает).

А чиновники, имеющие полноту власти, привыкли к тому, что Путин еще до войны расслабился, а с июля-августа 2022 года во многом превратился в коллективного Путина, который должен был обращать внимание на свое окружение, чтобы принимать главные решения. И вот, в течение последнего месяца (точнее, с марша Пригожина) многое изменилось.

Путин предупреждает... Фото: ТАСС

Что изменилось?

Путин понял, насколько его режим хрупок и насколько народная легитимность ничего не значит (народ приветствовал вагнеровцев, ФСБ и армия расступались перед корпусом в 7-8 тыс. зеков, ни один мэр, включая Собянина, не заявил о создании народного ополчения). Путин сбежал из Москвы. И это знает его окружение. Выборы в Хакасии показали, что при конкурентном голосовании власть проигрывает. Роль участников СВО в выборах минимальна — народ не очень хочет выбирать героев, чтобы война не была вечной. И, главное, электронное голосование позволяет вбросить минимум 25%, чтобы никто не увидел.

Другой Путин

Абсолютно провальный Дальневосточный форум, на который не приехал никто, кроме корейского диктатора, открыл другого Путина. Путина, который меняет правила игры.

Угроза Чубайсу и руководителю Яндекса — это не просто фигура речи. Путину нужна сакральная жертва. Это не обязательно будут эти два персонажа. Это может быть кто угодно, но за пределами РФ и кто-то очень символический (кроме всего прочего — это история с тем, чтобы перебить убийство Пригожина). У Путина сломался общественный договор: пряников нет и не будет (нет в РФ возможностей для этого). Путин может только предлагать террор. Вопрос — готова ли к этому террору ФСБ и другие башни Кремля. Проще говоря, Путину нужен новейший Троцкий. И кто им будет — не знает никто. Но заявив, что скоро что-то будет с Чубайсом, нельзя просто открыть уголовное производство. Нужно эффектное действие. Чтобы все боялись. Если этого действия не будет — все поймут: Акела промахнулся.

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