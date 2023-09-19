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Мнения Российско-украинская война

"Армата" никогда не сможет воевать. Почему российский "чудо-танк" так и не появился в действующей армии

Военный обозреватель Александр Коваленко отвечает на вопрос: что не так с российским танком "Армата", который в свое время репрезентовали как чудо техники. И находит целый ряд проблем, которые никогда не позволят этой машине стать реальной боевой силой.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 450
армата, танк, россия
Даже на параде "Армата" глохнет...
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Долгое время мифический танк Т-14 "Армата" считался одной из визитных карточек военно-промышленного комплекса РФ, который в основном эксплуатировал советские заделы, но не создавал абсолютно новых, уникальных образцов. Этому танку не только приписывали сверхъестественные черты, но и пророчили многотысячные заказы. Подумать только, но в сентябре 2015 года генеральный директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявил, что к 2020 году российская армия получит 2300 танков на базе бронеплатформы "Армата"! Между тем, за окном сентябрь 2023 года, а в распоряжении российской армии — всего-таки опытная партия из двух рот.

Танка Т-14 "Армата", несмотря на обещания официальных лиц о крупных заказах и серийном производстве, массово нет в российской армии. Он, несмотря на заверения российской пропаганды, не используется в боевых действиях в Украине. И он так и не получил ни одного экспортного заказа.

Так что с этим танком не так?

Когда в 2015 году "Армату" презентовали на Красной площади в Москве, то во время репетиции все могли наблюдать за тем, как боевая машина просто заглохла и ее пришлось эвакуировать. Уже тогда было понятно, что продукт сырой и имеет ряд технических недоработок, например, с трансмиссией. И эти проблемы себя проявляли регулярно, вплоть до недавнего времени.

Армата затихла

В августе этого года на форуме "Армия-2023" организаторы решили выкатить Т-14 "Армата" на полигон и показать, на что способен танк. На первый взгляд, танк ездил и стрелял — но это на первый, непрофессиональный взгляд. Танк на практически ровной поверхности (бетон и щебень) раскачивался, пробуксовывал, стрелял на небольших скоростях и при торможении.

Все это указывало на то, что "Армата" с 2015 года так и не смогла избавиться от своих "детских болезней", ставших хроническими. Кроме того, показательное выступление танка вызвало много вопросов к системе управления огнем (СУО).

А теперь, представим танк, который не способен ездить по пересеченной местности, имеет проблемы с СКВ, может заглохнуть посреди поля. Что это за танк? Правильно, это не танк, а идеальная цель.

Кроме того, Т-14 "Армата" имеет и другие проблемы — не технического порядка.

Дело в том, что Т-14 "Армата" — это танк, выделяющийся из общей концепции советских основных боевых танков своим чрезмерным профилем. Во многом это обусловлено тупиковой ветвью развития моторно-трансмиссионного отделения (МТВ), но не только. Тем не менее, танк имеет длину корпуса около 11 метров, что в 1,5 раза больше чем у Т-72 и Т-90.

Как бы это ни звучало странно, но размеры имеют значение, и большие размеры создают большие проблемы. И речь не только о высоком профиле, который может увидеть противник издалека. Все танковые боксы в российских частях приспособлены к содержанию именно советской линейки основных боевых танков — Т-72, Т-80, Т-90.

Кроме проблемы с боксами, из-за размеров возникает и проблема обслуживания танка, с учетом его крайне высокого уровня выброса газов и особенностями обслуживания двигателя, для которого необходимо специальное оборудование. Например, процесс очистки форсунок необходимо проводить за пределами бокса с применением ремонтно-эвакуационной машины (РЭМ). Такие сложности вызваны тем, что на двигателе 2В-12-3А цилиндры размещены как сверху, так и снизу, при том, что поверх самой силовой установки находится радиатор.

А потому даже процесс обслуживания танка в в/ч, не говоря уже о полевых условиях, — это очень трудоемкое занятие. Массовое же их производство добавляет головной боли в виде вопроса содержания в боксах, которые к ним не приспособлены. Вот и получается, что сначала масштабная реконструкция в/ч, а потом уже серийное производство танков. Но возможно ли оно?

Танк из гаража

Вспоминая заявление Сиенко о серийном производстве в 2300 танков до 2020 года — а возможно ли оно вообще? Пусть даже до 2030 года?

Дело в том, что в России серийное производство танков с нуля давно прекращено. Например, с нуля танки Т-72 и Т-80 не производят с 1998 года, а Т-90 был прекращен в 2011 году.

За это время линии производства нулевого цикла были разобраны, проданы, переплавлены. Формы пущены на металлолом, инструменты аналогично — пущены по миру. И самое яркое подтверждение этому — слова генерального директора "Уралвагонзавода" Александра Потапова о том, что УВЗ возобновит производство танков Т-80 с нуля... А что же было до того, возникает вопрос?

армата, танк, россия Fullscreen
Испытания "Арматы" в полевых условиях дали не слишком оптимистичные результаты

А был ремонт и модернизация советских заделов, которые сотнями и тысячами находятся на хранении, что лишь подтверждает отсутствие производства танков в России с нуля. И восстановить его будет непросто. Нет необходимых прессформ, нет инструментов, нет станков, нет специалистов, на подготовку которых и базовое приобретение опыта уйдет минимум от 4 до 5 лет.

Фактически, для производства танка — такого, как Т-80, необходимо применить до 30 тысяч технических и технологических цепочек. В случае с Т-14 "Армата" этих цепочек больше, при этом сам танк собирался искусственно, не автоматизированными процессами, а, скажем так, вручную. Нет отлаженного процесса работы тысяч прессформ, нет инструментов и линии сборки. Т-14 "Армата" — это больше танк из гаража, чем танк с завода. И не только он один.

Каждый его элемент — это собранное вручную штучное изделие. Например, двигатель 2В-12-3А не собирается на производственной линии, это штучный продукт кружка неюных автомобилистов, а для его серийного производства нет соответствующей линии.

Итоги

Т-14 "Армата" — это танк, который никогда не смогут довести до боеспособного состояния. Его не смогут массового производить из-за отсутствия соответствующих линий производства. Для его содержания в армии необходимо перестраивать все в/ч, где он будет находиться.

Огромное количество недостатков при сомнительных преимуществах, которые опять же перекрываются недостатками. Из этого можно сделать вывод, что этот танк никогда не увидит обещанной серии в 2300 единиц. И даже в 230 есть сомнение.

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