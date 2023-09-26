Не ждите мигрантов. Почему не стоит вкладываться в недвижимость даже в Киеве и Львове

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О недвижимости и не только.

Прочел комментарии под моим постом касательно индивидуальной стратегии выживания.

Рад, что у меня в друзьях много умных людей.

Но все же, с вашего позволения, сделаю ряд замечаний.

Не делайте ключевую ошибку, когда на основании наблюдений за заполненными в столице ресторанами, магазинами стройтоваров и дорогими машинами на дорогах, вы приходите к выводу о некоем развитии.

Полевые наблюдения тут иллюзорны.

Знающие люди говорят, что в Сомали, в столице Могадишо, тоже есть рестораны, магазины стройматериалов и дорогие тачки на дорогах.

Лично я всегда даю один совет.

Делайте вывод о степени развития страны не по уровню жизни богатых, а по уровню жизни бедных. Не по верхних 10% населения, а по нижних 50%.

Верхние 10% везде живут хорошо. В Украине — это до 3 млн человек, преимущественно в Киеве и Львове. Именно они и создают "движ", который многие принимают за развитие.

Точно так же, как о развитии города, судите не по качеству ресторанов, а по количеству и чистоте общественных туалетов.

Что меня напрягает в нашем страновом прогнозе?

Демография!!!

Не стоит ожидать бурного притока мигрантов в Украину Фото: Axios

Я четко понимаю, что человеческий капитал — это нефть 21 века.

А знаете, почему?

Если в 20 веке 70% ВВП и рабочих мест давала промышленность, то сейчас 70% ВВП и рабочих мест дает сектор услуг (о роли промышленности нужно говорить отдельно).

Но демография вообще побоку нашему правительству, значит, все будет еще хуже. То есть, нас ждет "монгольская модель" — большая страна по площади, маленькая по численности, зарабатывающая на экспорте сырья.

Не верьте в сказки про неких азиатов и африканцев, которые сюда приедут работать, даже если в службе киевского такси вы увидели сирийца.

Я уже устал опровергать эту иллюзию о мигрантах. Скажу так. В эту ересь могут верить лишь люди, не знакомые с региональной статистикой.

Что касается недвижимости.

Будет два моногорода: Киев и Львов. До тех пор, пока эти урбацентры будут "отжимать" ресурсы провинции и территорий с риском военных действий, "недвига" там будет расти.

То есть в среднесрок можно играть.

Но в долгосрок идти не советую. Приток мигрантов в два моногорода прекратится после 2030 года.

И помните о новой специфике нашего бытия сейчас.

Неважно, какие планы мы построили в отношении себя. Важно, какие планы в отношении нас построили "другие".

Эту особенность бытия нужно учитывать прежде всего.

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