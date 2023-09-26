Не чекайте мігрантів. Чому не варто вкладатися в нерухомість навіть у Києві та Львові

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Про нерухомість і не тільки.

Прочитав коментарі під моїм постом щодо індивідуальної стратегії виживання.

Радий, що у мене в друзях багато розумних людей.

Але все ж, з вашого дозволу, зроблю низку зауважень.

Не робіть ключової помилки, коли на підставі спостережень за заповненими в столиці ресторанами, магазинами будтоварів і дорогими машинами на дорогах, ви доходите висновку про якийсь розвиток.

Польові спостереження тут ілюзорні.

Знаючі люди кажуть, що в Сомалі, в столиці Могадішо, теж є ресторани, магазини будматеріалів і дорогі тачки на дорогах.

Особисто я завжди даю одну пораду.

Робіть висновок про ступінь розвитку країни не за рівнем життя багатих, а за рівнем життя бідних. Не за верхніми 10% населення, а за нижніми 50%.

Верхні 10% скрізь живуть добре. В Україні — це до 3 млн осіб, переважно в Києві та Львові. Саме вони і створюють "двіж", який багато хто сприймає за розвиток.

Точно так само, як про розвиток міста, судіть не за якістю ресторанів, а за кількістю і чистотою громадських туалетів.

Що мене напружує в нашому країновому прогнозі?

Демографія!!!

Не варто очікувати бурхливого припливу мігрантів в Україну Фото: Axios

Я чітко розумію, що людський капітал — це нафта 21 століття.

А знаєте, чому?

Якщо у 20 столітті 70% ВВП і робочих місць давала промисловість, то зараз 70% ВВП і робочих місць дає сектор послуг (про роль промисловості потрібно говорити окремо).

Але демографія взагалі байдужа нашому уряду, отже, все буде ще гірше. Тобто на нас чекає "монгольська модель" — велика країна за площею, маленька за чисельністю, що заробляє на експорті сировини.

Не вірте в казки про якихось азійців і африканців, які сюди приїдуть працювати, навіть якщо в службі київського таксі ви побачили сирійця.

Я вже втомився спростовувати цю ілюзію про мігрантів. Скажу так. У цю єресь можуть вірити лише люди, не знайомі з регіональною статистикою.

Що стосується нерухомості.

Буде два мономіста: Київ і Львів. Доти, доки ці урбацентри "віджиматимуть" ресурси провінції та територій із ризиком воєнних дій, "недвiга" там зростатиме.

Тобто в середньострок можна грати.

Але в довгострок йти не раджу. Приплив мігрантів у два мономіста припиниться після 2030 року.

І пам'ятайте про нову специфіку нашого буття зараз.

Неважливо, які плани ми побудували щодо себе. Важливо, які плани щодо нас побудували "інші".

Цю особливість буття потрібно враховувати насамперед.

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