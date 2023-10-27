Космической ракетой — по Киеву. Почему в Украине все еще слушают бред Рогозина

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АТАКА УКРАИНЫ КОСМИЧЕСКИМИ НОСИТЕЛЯМИ

А я уже надеялся, что бред Рогозина больше комментировать не придется. Но нет, его помет все еще находится в информационном пространстве... Это я о якобы намерении "Роскосмоса" ударить по Киеву космическим носителем "Союз" с 6 тонами взрывчатки вместо космонавтов или спутников.

Дмитрий Рогозин, на которого ссылаются как на автора этой глупости — это неуч, авантюрист и вор. С тем же успехом от мог предложить отколоть кусочек Луны и направить его на Украину.

Да, "Союз 2" способен выносить до 10 тонн на низкую околоземную орбиту. Но это космический носитель, которой не приспособлен для тех перегрузок, которые выдерживает боевая ракета, движущаяся совсем по другой траектории, чем космическая.

Допустим теоретически, что-то там в конструкции усилили, а траекторию выровняли. А откуда это одоробло запускать? Реально на старт "Союзов" работает площадка №2 на Байконуре, подобные площадки в Плесецке и космодроме "Восточный" существуют в основном на бумаге.

Удар по Украине с территории Казахстана — полный абсурд Фото: Минобороны РФ

Байконур — это Казахстан. Казахстан — не Беларусь, вряд ли он согласится, чтобы с его территории атаковали Украину. А скрыть такое намерение будет невозможно, потому что носитель до кучи собирают именно на Байконуре, в монтажно-испытательном комплексе.

Кстати, отработавшие боковые ускорители в таком случае будут падать неизвестно где, возможно, и в Иране или Турции...

Опять-таки, боевая часть такой ракеты будет не в виде разделяющихся частей, как у стратегических ракет, а моноблок диаметром метра четыре и длиной 5-7 метров, которой падает по баллистической траектории. Точность — никакая, с одинаковой вероятностью он может попасть как в Киев, так и в Белгород или Брянск. Но на подходе к Киеву его собьют, потому что это достаточно простая — большая и неманевренная — цель для нашей ПРО, а вот над Белгородом — вряд ли.

То, что Рогозин намеревался получить лакомый кусочек бюджета для распила, поняли даже в АП Путина, где идею отвергли. Так что нам тем более не надо заморачиваться всякой ерундой.

Недоимперия готовится зимой атаковать нашу инфраструктуру "Шахедами", "Калибрами" и другими ракетами, которые сейчас накапливает. И эта угроза значительно реальнее, чем космические корабли, которые бороздят пространство Большого театра...

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