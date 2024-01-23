Зачем убили 25 человек в Донецке: кровавая схема Москвы по срыву поставок оружия Украине

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Кремль в пропагандистских целях снова убил жителей Донецка.

Роспропаганда активно проталкивает сюжет об артиллерийском обстреле Донецка, по результатам которого озвучивают гибель 25 человек. Традиционно пытаются обвинить Силы обороны Украины. Это устоявшаяся преступная схема, которую РФ применяла не один десяток раз.

Когда России нужно перебить невыгодную повестку (о плохих новостях в РФ я уже писал) или в пожарном порядке создать повод для обвинений Украины, росвойска обстреливают мирных жителей на оккупированной части Донбасса.

Затем РФ инициирует экстренное заседание СБ ООН, где разыгрывает гнусный спектакль. И в этот раз уже инициировала. Завтра на арене первым номером будет сам глава МИД РФ Сергей Лавров. Т.е., предельно заезженный сценарий.

Министр иностранных дел РФ Лавров - непременный персонаж заезженного сценария Фото: Коммерсантъ

Причина – Кремль всеми силами ищет способы заблокировать или затормозить передачу Украине оружия и другой помощи. Как минимум – до момента продления Путина.

Соглашение с Британией, соглашение по артиллерии с Францией, брожение в Германии относительно "торусов" и других вооружений, наконец, зависшие за шаг до финиша решения США и ЕС – все это требует срочных контрмер. С высокой вероятностью будет целая серия решений западных партнеров накануне второй годовщины полномасштабного вторжения.

Сейчас Москва включит всех агентов влияния в США и Европе, которые будут голосить, что западное оружие якобы несет смерть мирным людям. Зарядит лояльных депутатов, "правозащитников" и "журналистов", чтобы начался галдеж.

Правда как раз в обратном – недостаток западного оружия и задержки с его поставками несут смерть мирным людям в Украине и продлевают страдания.

За намеренное убийство мирных граждан нужно ужесточать санкции против Кремля. По-другому до них не доходит.

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