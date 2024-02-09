Отправили на убой. О чем говорит эпизод с потерей оккупантами вертолета Ка-52 возле Авдеевки

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В районе Авдеевки уничтожен ударный российский вертолет Ка-52. Новость шикарная, как по мне, по многим показателям. Этих вертолетов становится на вооружении у россиян все меньше, а их производство — это не снимать Т-62 с консервации и, скажу так, даже не Т-90 клепать на Уралвагонзаводе.

Но есть нюанс. Вертолет был сбит из ПЗРК. Оптимально в условиях линии боевого соприкосновения это 3–4 км. То есть Ка-52 подлетел к ЛБС настолько близко, что был сбит из ПЗРК? Почему? Только потому, что его использовали как компенсацию артиллерии, для ударов методом кабрирования НАРами.

Первая мысль — россиянам не хватает на Авдеевском направлении артсистем и они начали применять Ка-52 как воздушную эрзац-артсистему. Логично, и это не впервые, но не так.

Российские войска пытаются всеми имеющимися средствами максимально ускорить захват Авдеевки и буквально 2 дня назад я писал о том, что перед командованием ГВ "Юг" была поставлена задача захвата города в течение ближайших двух недель. И вот, на убой уже по максимальному сближению бросают вертолеты. Им ничего не жалко, главное — управиться до послания Путина на федеральном собрании.

В целом эпизод с точки зрения потерь технической компоненты — очень позитивный, но как в тенденции российского командования "за ценой не постоим" — не особо. Будут бросать все ради ситуативно-локационного результата.

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