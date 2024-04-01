Саммит мира точку не поставит. Почему война не закончится ни через полгода, ни через год

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Когда может завершиться российско-украинская война?

В последнее время вновь актуализировалась тема завершения российско-украинской войны. На эту тему появляются статьи, высказываются политики, военные и политические аналитики. Журналисты спрашивают: когда может завершиться российско-украинская война?

Однако в восприятии темы завершения российско-украинской войны и в Украине, а нередко и на Западе, доминируют крайности, далекие от реальности.

В прошлом году у нас преобладали крайне завышенные ожидания, что еще немного, Запад даст нам танки, и мы освободим все оккупированные территории, включая Крым. И тогда война сама собой закончится нашей победой. Это были очень наивные представления о завершении войны.

Сейчас таких иллюзий в Украине стало гораздо меньше. Но вера в чудо остается. Представления о том, что война закончится уже в текущем году благодаря прибытию в Украину войск НАТО, это такая "победная маниловщина", лишенная реальных оснований. Те, кто озвучивает такие теории, пусть почитают Послание Байдена к Конгрессу США, в котором президент США прямо сказал, что американские солдаты не будут воевать в Украине. Громогласные заявления президента Франции о возможном присутствии войск НАТО в Украине пока не встретили поддержки у большинства его коллег в Североатлантическом Альянсе. К тому же европейские страны НАТО и организационно, и ресурсно, и социально-психологически пока не готовы к такой войне, какая идет в Украине уже более двух лет. Но главным фактором сдерживания НАТО от прямого участия в войне против России является риск ядерной войны. Этот же риск пока сдерживает и Путина от удара по соседним странам Запада.

Другая крайность заключается в представлениях о том, что еще немного — и Россия победит в нынешней войне. В этом духе написана недавняя статья в Die Welt. Автор этой статьи предполагает, что американская военная помощь Украине будет резко сокращена, независимо от исхода выборов, а Европе не хватает "сил и политической воли", чтобы самостоятельно оказать необходимую помощь оружием. Украина, по его мнению, вряд ли сможет удержать фронт, а у России достаточно ресурсов и глобальной поддержки, чтобы продолжать войну еще несколько лет. Поэтому окончание войны может произойти уже в текущем году путем замораживания военных действий. Как именно это произойдет, автор не уточняет, но, видимо, предполагает, что это произойдет на условиях России. Статья в Die Welt сильно преувеличивает существующие проблемы и экстраполирует их на ближайшую перспективу, а вот противоположные тенденции и факторы замалчиваются, либо игнорируются.

Тема завершения войны через мирные переговоры также воспринимается через крайности, особенно у нас в стране.

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Одна крайность — ожидание переговорного завершения войны уже сейчас. Неважно, каким образом и на каких условиях. Главное, чтобы побыстрее эта война закончилась. Сторонники этой позиции видят намек на возможный мир в любой западной публикации на эту тему, в любом заявлении на тему мира Путина или кого-то из западных лидеров (например, Шольца). В данном случае желаемое выдается за действительное.

Прямо противоположная крайность — конспирологическое и параноидальное отношение к самой теме завершения войны через мирные переговоры. Любое политическое заявление, дискуссия или даже сугубо академическая статья на тему мирных переговоров воспринимается как "зрада" (предательство), как тайный и преступный план по тайной сдаче Украины Путину. Вот эта точка зрения публично у нас представлена очень заметно.

Отсюда и такое подозрительное отношение к Глобальному саммиту мира, инициированному Украиной. Никаких непредсказуемых последствий от этого саммита не будет. Этот саммит не про завершение войны и не про переговоры с Россией. К тому же России на этом саммите не будет. Этот саммит посвящен продвижению Формулы мира президента Зеленского и нашей позиции по условиям завершения войны. Для России наши условия завершения войны (Формула мира президента Зеленского) неприемлемы, как и для нас неприемлемы российские условия мира. В этом смысле ситуация остается такой же тупиковой, как год назад. Более того, вероятность мирных переговоров на данный момент даже уменьшилась. Россия готовится к эскалации войны и готова на мир только нас своих условиях, которые стали гораздо более жесткими и ультимативными, чем два года назад в Стамбуле. На Западе это хорошо знают и понимают, что принудить Путина к реальным мирным переговорам можно, лишь остановив его в Украине.

Отсюда очень простой ответ на вопрос о том, когда завершится война: никто и нигде (ни в Москве, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, Берлине или Париже, тем более в Die Welt) не знает, когда завершится война. На данный момент я не вижу никаких реальных предпосылок (ни военных, ни политических) для завершения войны в ближайшие полгода, с высокой вероятностью и до конца года. Далее загадывать не буду. Большинство серьезных аналитиков считают, что российско-украинская война вряд ли завершится до окончания президентских выборов в США. Но и это не решающий фактор. Война может затянуться еще на несколько лет, а ее масштабы могут выйти за пределы Украины. При этом параллельно могут инициироваться и мирные переговоры, которые, однако, далеко не сразу приведут к завершению войны.

Решающим фактором завершения войны будет ход и результаты военных действий, ресурсное обеспечение воюющих сторон. Но на условия и саму возможность завершения войны также будет влиять развитие социально-политической и экономической ситуаций в России, Украине, США и ЕС, и общая международная ситуация. От сочетания этих факторов будут зависеть и условия завершения войны, и то, когда именно она может завершиться.

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