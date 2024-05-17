Дело не в кондиционерах. Почему повышение тарифов для населения — единственный выход из энергокризиса

"Единственный вариант — это просто увеличение тарифа для населения. Что, конечно, вызовет кучу криков про обнищание и тарифный геноцид. Но это надо делать. Только так можно уменьшить потребление". Мнение

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Никогда такого не было и вот опять.

Больше года не было отключения света. Но вот россияне вернулись к обстрелам нашей энергетики, а в мае вдруг пришел холодный фронт. И электрогитара Блинкена здесь ни при чем. Украинцы включили кондиционеры, начали греться. Дефицит увеличился. И пришлось отключать не только промышленность, как делали последний месяц, но и население.

И это только репитиция. Потому что впереди не только зима. Впереди июль и август. И глобальное потепление никто не отменял. Вот тогда люди и включат кондиционеры на полную. И будет еще больший дефицит. Который невозможно полностью перекрыть импортом.

Можно ли договориться в обществе и не включать кондиционеры? Нет. Так не работает. Человеческая природа немножко другая. Люди будут включать кондиционеры, сколько им не рассказывать, что это приводит к дефициту. И люди даже будут включать стиральные машины вечером, думая, что их личное потребление не такое и критическое в масштабах страны.

Важно

График отключения видите? А он есть! Почему нужно отключать и население, а не только промышленность

Поэтому сколько не проводи разъяснительных кампаний, это не решит проблему. Это не отменяет того, что проводить такие кампании надо. На определенное количество людей, ответственных граждан, это повлияет. Но не на всех.

Как с этим можно бороться? Только деньгами. Ну такая уж человеческая природа. Люди эгоистичны и жадны. Идеально было бы поднимать тарифы на потребление электричества в пиковые часы. Чтобы стимулировать людей потреблять в другое время. Но, к сожалению, судя по всему, у нас нет достаточно технических возможностей отслеживать большинство потребителей почасово.

Поэтому единственный вариант — это просто увеличение тарифа для населения. Что, конечно, вызовет кучу криков про обнищание и тарифный геноцид. Но это надо делать. Только так можно уменьшить потребление. Тем более, что сейчас тариф для населения такой низкий, что он, фактически, перекрывает только себестоимость доставки этой электроэнергии. И в тарифе не остается и места для производителей. Фактически сейчас население потребляет бесплатное электричество, оплачивая только его доставку. И почему бы в таком случае не врубить кондиционер на полную. Ведь не свитер же дома в мае надевать...

И главное — помнить. Что причина отключения света — это россияне. Это враг. И не искать врагов внутри страны. Нет, никто не ворует наше электричество и не продает его за границу. И нет, дети депутатов не сидят на отдельном кабеле и не пользуются светом тогда, когда простые смертные не могут включить кондиционер.

Зиму 2022 года украинцы прошли без света, но сплоченно. Посмотрим, способны ли мы сохранить это единство, здравый смысл и нашу кукуху летом 2024 года.

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