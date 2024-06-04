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Мнения Протесты польских перевозчиков на границе с Украиной

Польские фермеры против "зеленого курса". Почему пункт пропуска "Рава-Русская" снова блокируют

"Эти протесты — попытка сохранить ультрапривилегированное положение фермеров в ЕС в целом. И на них опираются консервативные евроскептические политические силы (та же Конфедерация в Польше), которые часто солидаризируются в своей риторике с КНР и РФ". Мнение.

Юрий Богданов
Юрий Богданов
Блогер
eye 150
польские фермеры, протесты фермеров в Польше, Польша блокирует границу с Украиной, выборы в Европарламент, пункт пропуска Рава-Русская, Хребенне
Фото: Getty Images | Польские фермеры снова блокируют границу. Что там случилось? Выборы случились
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Польские фермеры на два дня заблокируют грузовой участок на пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенне". Ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины. Блокирование границы связано с началом общеевропейских протестов фермеров, выступающих против "зеленого курса" Евросоюза. Протесты организованы накануне выборов в Европарламент.

Почему это фермеры решили выступать против "зеленого курса", который об экологии? Задача "зеленого курса" ЕС — помочь Европе стать климатически нейтральной хотя бы к 2050 году.

Главные требования к фермерам в рамках "зеленого курса" следующие:

  • сокращение использования пестицидов на 50%,
  • минеральных удобрений — на 20%,
  • 25% площадей должны использоваться для выращивания органических продуктов.

Это, конечно, нравится не всем, потому что требует отказа от привычных практик и может привести к потере части прибыли.

Но при надлежащих инвестициях продукция будет и более безопасной, и потерь можно избежать. И ЕС, и правительства поддерживали этот переход. В предыдущие годы — как минимум с 2015 — фермеры получали дополнительные субсидии, которые должны были дать им возможность осуществить технологический переход. В плюс к уже существующим. А сейчас, когда наступают дедлайны по внедрению "зеленого курса" (первый — 2025 года), многие фермеры не хотят ни переходить на задекларированные параметры, ни отказываться от дополнительных субсидий.

Мелкое фермерство в ЕС давно уже не про экономику, а про социалку и дотации. Переход от латифундий и юнкеров к мелкому фермерству был очень полезным для экономических преобразований после Второй Мировой — так, малое и среднее фермерство сыграло реально важную роль в экономическом восстановлении Франции, Германии, Италии в 50-х.

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Но прошло 70-75 лет, экономическая ситуация изменилась, изменилась структура населения и его занятости даже в малых городах и селах. Сейчас все больше фермеров напоминают "новых шахтеров" в Британии 70-х: экономическая целесообразность такого ведения хозяйства сомнительна, а социальная модель все больше напоминает паразитирование на экономике.

Так, в той же Польше фермер получает дотации уже просто за само выращивание чего-либо на земле. Речь идет о суммах от 100 до 200 евро за гектар. Когда началось полномасштабное вторжение, фермеры начали получать компенсации "от последствий войны" — фермерам Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии компенсировали рост цен на удобрения и топливо, а также, собственно, компенсировали возможный негатив от снятия пошлин на украинскую продукцию. То есть уже с начала войны фермерам компенсируют гипотетические потери. И они все равно протестовали против украинской продукции.

Эти протесты — попытка сохранить ультрапривилегированное положение фермеров в ЕС в целом. И на них опираются консервативные евроскептические политические силы (та же Конфедерация в Польше), которые часто солидаризируются в своей риторике с КНР и РФ.

И выборы в Европарламент — просто очередная попытка сохранить свои неэкономические привилегии в противостоянии прогрессу и современным технологиям. Таковы дела.

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