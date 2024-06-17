Шантаж тьмой и холодом. Чего добивается Путин своим ультиматумом и что ему может помешать

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Саммит, Путин, переговоры и вот это все.

Килотонны интерпретаций, а будет еще больше. Сам факт проведения саммита – уже огромный успех, потому что создает возможности, которых иначе не было бы.

Удивительно, но многие почему-то рассматривают саммит и вбросы Путина вне контекста. Добавим.

1. 2024 год – это период тотальных выборов везде.

Вопрос о власти — ключевой. Потому что любое завершение войны требует политического закрепления. А перебалансировка отношений в мире через создание новых правил, организаций, альянсов и т.д. – тем более.

РФ недвусмысленно обозначила вектор: добиться в 2024 г. таких результатов в Украине, чтобы выйти в максимально сильную переговорную позицию к финишу выборов в США и попутно использовать успехи на фронте для создания максимально выгодных конфигураций власти везде, где проходят выборы (от Молдовы до Бельгии), чтоб решать свои задачи.

Желаемая конфигурация для РФ и ее подельников по "оси зла" выглядит примерно так:

слабый президент США (любой, но чтоб он зашел в Белый дом на фоне состояния, близкого к гражданской войне);

конфликтующий с Вашингтоном и разорванный внутренними противоречиями ЕС (что парализует волю к принятию сильных коллективных решений);

наличие стойких союзников на западе (для саботажа).

Т.е., общая дискредитации Запада для игры со странами "мирового большинства".

2.Год распадается на весьма прозрачные отрезки:

До середины июня 2024 – выборы в Европе (ЕС и ряд стран), саммит Ж7 + саммит мира; Середина июня – конец июля (до Олимпиады) – где раньше главным событием был саммит НАТО, а теперь еще добавились выборы в Британии и Франции, на фоне футбола. Конец июля – август – публичная пауза, все смотрят Олимпиаду и едут на море, пока политики за кулисами договариваются о конструкциях власти в Европе и готовятся к новому сезону. Сентябрь – начало ноября – финиш избирательной кампании в США и ряд фоновых событий, а-ля саммит БРИКС в Казани, новые саммиты мира, оформления власти в ЕС и НАТО, выборы в ряде других стран. Ноябрь 24 – январь 25 – коррекция повестки на фоне итогов выборов в США.

3. Условной точкой отсчета кампании 2024 года является разрушение россиянами Авдеевки (конец февраля).

Кампания начиналась на фоне стремительного истощения украинской армии из-за блокирования помощи США. Тренд для Украины был очень тревожный.

Представьте на секунду такую картину в конце мая-начале июня:

российские войска прорвали фронт, скажем, в Донецкой области, и выходят на оперативный простор, сворачивая нашу оборону;

в Киеве обозленный народ готовится сносить "утратившую легитимность" власть;

из-за паники в Харькове (например, потому что росвойска продвигаются через Волчанск в тыл нашей купянской группировке и/или целятся через Богодухов на Валки) забиты все коммуникации, хаос, все Левобережье висит на волоске;

не только американская – вся помощь подвешена, ибо неясно, насколько устойчив субъект ее получения…

И на фоне этой красоты – выборы в Европе и упомянутые саммиты.

Как бы звучали "мирные инициативы" Путина в таком случае?

4. Что по факту?

Обвалить фронт россиянам не удалось. Самый спорный эпизод – в районе Очеретино.

Напугать Харьков не удалось. Наоборот. Благодаря тому, что получилось сфокусировать внимание на Харькове и показать его значение для Украины, снята часть запретов на удары западным оружием по территории РФ.

Спровоцировать украинских граждан на самоубийственные действия не удалось. Поддержка власти снижается. Однако за исключением нескольких политических игроков, даже те граждане, кто не питает симпатий к власти, в массе отдают себе отчет, кто враг и какие приоритеты.

(Подчеркну один локальный момент – снос МАФа возле фундаментов Десятинной церкви в Киеве. Грамотные действия власти и хладнокровие людей не позволили Москве разыграть этот повод. Российские сети слабеют. Когда мы не ошибаемся – они могут все меньше).

США возобновили помощь, она постепенно насыщает оборону.

Как следствие.

Выборы в Европе прошли "в рамках патологии". Т.е., отображены те непростые тенденции, которые и так были. Но превратить волну в цунами у Кремля не получилось.

Ситуация в Британии, Франции и Германии добавит нервозности. Однако специалисты говорят, что там не должно быть ничего катастрофического с т.з. наших задач.

В довесок — ряд новых санкций и обсуждение механизма поддержки через замороженные активы РФ…

Итого. К концу первого отрезка РФ получила ооооочень далекий от идеала результат.

За три месяца (март-май) Россия уничтожила маневровую генерацию в Украине, разрушила один город (Волчанск), уничтожила два десятка сел, сейчас разрушает Часов Яр, совершила ряд варварских обстрелов Харькова.

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Для нас это трагедия. Но для претендующего на переустройство мира упыря — явный неуспех.

Более того. Проявилось (и все это увидели), что у РФ не хватает ресурса для реализации замыслов.

Один из признаков: в РФ резко увеличивают выплаты наемникам ("добровольцам"). Из-за огромных потерь они способны только восполнять личный состав армии. Для решения каких-то масштабных задач РФ необходимо время, чтобы накопить ресурс. Без разгона мобилизации ничего не получится.

И на этом фоне Путин выходит с ультиматумом…

Что в нем главное? Ведь никого в мире не интересует, что там с Херсонской и Запорожской областью, это ж очевидно?

Главное – это требование формальной фиксации территориальных захватов.

От Запада требуют признать, что захваченное силой в рамках вооруженной агрессии теперь принадлежит РФ. Что подрывает все устои и перечеркивает все ценности свободного мира. И действительно может запустить процесс глобальных изменений в пользу авторитарной коалиции.

Вчера-позавчера из уст разных политиков прозвучали комментарии, в которых читалось: дружище, ты ничего не показал, чтобы выставлять такие хотелки. Саммит как раз поспособствовал тому, чтобы максимально широкая аудитория зафиксировала неуспех Путина и пределы его возможностей.

Что получается на сейчас.

Путин требует: официально фиксируемся и переворачиваем страницу.

Позиция, которая вызревает из-за его неуспеха: максимум, на что может рассчитывать РФ – это подморозка по линии фронта, статус захваченных территорий как серой зоны и обузы на шее в виде сопутствующих санкций.

Но это максимум. А реальность может оказаться иной, что Украина своими действиями уже не раз обеспечивала.

5. Специально для тех, кто воспринимает прочитанное не мозгом, а каким-то альтернативным органом.

Описанное выше не означает, что у нас все хорошо и нет проблем. Мы проживаем трагедию. Война идет на нашей земле. Проблемы общеизвестны, они чудовищны, целый ряд добрых людей живет с монетизации з рады, подробно и талантливо все описывает.

Суть в том, что при всем умении Кремля блефовать и запугивать, у них также вал проблем. Они накапливаются. Путин не зря избегает массовой мобилизации, которая кровь из носу необходима. Разрыв между требованиями Кремля и возможностью их обеспечить силой уже все видят. В таком контексте ультиматум – это явная ошибка.

6. Что будет дальше (до конца лета)?

Зависимость такая: чем устойчивее ситуация у нас, тем выше потребность в РФ провести мобилизацию. Расшатанное украинское общество они могут пытаться додавить наемниками. Но когда Украина на каком-то участке превращается в монолит, то для россиян это всегда заканчивается плохо.

Моя гипотеза в следующем. Раз на фронте нашу армию Кремль сломать не может, РФ неизбежно будет увеличивать давление, чтобы развалить нас изнутри. Чтобы к осени армия лишилась опоры и разложилась. А такой субъект, как "Украина", стал максимально рыхлым. Тогда от Украины неизбежно отвернутся партнеры. И можно будет реанимировать трек борьбы за фиксацию территориальных захватов.

Разваливать эффективнее всего с помощью формирования ложной альтернативы и уничтожения смысла сопротивляться.

На одну чашу весов поместят тьму и холод (уничтожение энергетики), голод (на фоне неурожая в РФ будут атаковать наши поля и зернохранилища), топливный кризис и др., а на другую – иллюзию "перемирия", чтобы "отравить" украинское общество и военных. Парализовать волю к сопротивлению и спровоцировать раздрай.

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7. Поскольку история с "21+ мая" не взлетела, скорее всего нас ожидает кампания по срыву продления мобилизации и военного положения.

Целью этой кампании будет аннигиляция Верховной Рады (все виды дискредитации), чтобы не было возможности принять никакие решения. Чтобы депутаты боялись обозначить свое существование и прикидывались мертвыми. Если Рада до 11 августа не продлевает ВП и мобилизацию, у нас может начаться серьезный внутренний кризис.

Торпедой для решения этой задачи могут сделать идею "олимпийского перемирия" (Олимпиада с 26.07 по 14.08).

Ничто не мешает условному Лаврову через пару недель выйти и сказать: "Мы наши условия перехода к миру обозначили. Чтобы украинская сторона могла их обдумать, мы готовы пойти на прекращение огня на время Олимпиады по текущей линии фронта, как предлагают наши китайские друзья и французские партнеры. Заодно покажем, что украинские войска могут безопасно отойти из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей". Вброс могут подкрепить обменом пленными и другими гуманитарными акциями.

Для РФ эти слова не значат ничего. А для Украины такой вброс станет внутриполитическим испытанием. Даты совпадают так, что гипотетическое "прекращение огня" технически снижает до ноля шансы на продление ВП и мобилизации. После входа в "прекращение огня" будет колоссальный запрос не выходить из этого состояния.

Вину за "отказ прекращать огонь" или срыв процесса будут автоматически возлагать на Украину и ее власть. Для рядового народного депутата может стать проблемой голосование за ВП.

Кремль недаром раскачивает сюжет, что в Стамбуле якобы "обо всем договорились". Создается иллюзия, что Украина якобы постоянно отказывается от возможностей установить мир и провоцирует бессмысленные жертвы.

Подчеркну. Опасна не сама идея переговоров. Опасность в том, что эту идею РФ хочет запаковать так, чтобы превратить в яд.

Если у россиян не получится "отравить" нас до конца июля иллюзией "перемирия" или ушатать комплексом других проблем (они будут делать все, чтоб наше население взвыло), не будет иного варианта, кроме массовой мобилизации в РФ. Что максимально травматично и непопулярно.

Если же они не развернут мобилизацию (а они уже не успевают), то осенью у них будут сложности с проведением большой операции, дабы обеспечить влияние на ход выборов в США и в других странах.

Получится, что до конца года все аргументы Путина сведутся к продолжению войны на истощение. Это совсем не та картина, которую он хотел бы предъявить миру. А набор наших аргументов должен пополниться, например, теми же Ф-16…

Итого.

Ценность путинской агрессии для его подельников в том, что она теоретически может подарить историю успешного входа и выхода из войны с общепризнанной добычей. Поэтому в нее имеет смысл инвестировать.

В случае путинского успеха, пожары начнутся везде. Если же агрессор увязнет с чемоданом без ручки и начнет истощаться – будет повод задуматься, а стоит ли дальше с возиться с этой токсичной историей? И стоит ли практиковать военную агрессию?

Если Кремлю не удастся понизить субъектность Украины (с помощью военных поражений и политической дестабилизации) до такой степени, чтобы Киев согласился на формализацию территориальных потерь – значит, мы эти территории рано или поздно вернем. А вся переговорная конструкция будет состоять в отползании РФ от максимальных хотелок.

Это все к тому же: ситуация тяжелая, но безысходности и близко нет. Диапазон между ожиданиями РФ на конец мая и реалиями я показал.

Следующий вызов – не добить своими руками Раду, хотя есть за что. И будировать принимающих решения, чтоб адекватно реагировали на вызовы в энергетике.

Когда будет ясно, что мы не обрушились и готовы проползти зиму, вот тогда и будет шанс перейти к обсуждению справедливого мира.

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