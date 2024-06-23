Проверка Гузаром и Бандерой. Почему украинская версия истории работает против Украины
Аналитик Алексей Копытько предлагает пересмотреть подход к изучению истории и выбору героев, который сложился в Украине. То, как это происходит сейчас, обедняет страну и дает козыри российской пропаганде, которая этим с удовольствием пользуется
Клацнул на один околоисторический пост — и в ленте отобразилось несколько дискуссий на бесконечную тему "как писать и преподавать историю Украины".
Поделюсь наблюдением.
По каким историческим направлениями нас больше всего (и часто — успешно) атакует Россия?
Их два: Вторая мировая война и история православия. Эти темы активно заиграны в политической повестке.
Как государство Украина отвечает на вызов?
Хорошая иллюстрация содержится в утвержденном государством базовом историческом стандарте. А именно – в программе ЗНО и требованиях к тому, что среднестатистический гражданин должен знать об истории своей страны (напоминаю, страна у нас – від Сяну до Дону).
Я нашел утвержденные требования за 2018 год (к ним отсылает НМТ 2024), если есть более свежие – подскажите.
Наиболее концентрированное выражение требований государства – это умение узнавать исторических персонажей по их портретам/фото. Это тот стандарт, который должен быть забит в голову гвоздями и у всех должен быть одинаковым.
Всего таких изображений чуть больше 50. От Василия-Константина Острожского до Петра Порошенко.
Так вот.
Берем историю с начала 20 века. Ибо это более-менее актуальная часть, с которой люди себя ассоциируют через дедушек-прадедушек. А также наиболее политически заангажированная.
Государство требует, чтоб граждане знали в лицо таких церковных деятелей:
- Андрея Шептицкого (УГКЦ), (тема №19);
- Йосифа Слипого (УГКЦ), (тема №27);
- Любомира Гузара (УГКЦ). (тема №31).
И все.
Также надо знать Августина Волошина, как президента Карпатской Украины (тоже представителя УГКЦ, хоть и с мукачевским нюансом).
Как назвать такой подход к стандарту изложения истории Украины? Правильно – это диверсия.
Берем тему № 26 ЗНО "Україна у роки Другої світової війни".
Государство требует, чтобы граждане знали изображение двух человек:
- Степана Бандеры;
- Романа Шухевича.
И все.
Помимо них в украинской истории ВМВ официально присутствуют такие персонажи:
- Иван Багряный;
- Тарас Бульба (Боровец);
- Андрей Мельник;
- Ярослав Стецько;
- Кирилл Осьмак;
- Алексей Берест;
- Иван Кожедуб;
- Амет-Хан Султан;
- Василий Порик;
- Кузьма Деревянко;
- Олена Телига.
Как это назвать? Правильно – это диверсия.
Можно сколько угодно говорить, что зависит от учителя, что зависит от школьника и т.д.
Но есть медицинский факт: в качестве стандарта государство предлагает искаженный и выхолощенный вариант современной истории с явным региональным фокусом.
Как можно понять судьбу Украины без знания истории православных конфессий и без фокуса на этой проблематике? Сейчас люди умирают из-за этого.
ПЦУ еще только пишет свою историю. Но надо знать, кто такой патриарх Филарет. Он и есть история в концентрированном выражении, как бы кто не относился к его фигуре.
Надо знать, кто такой патриарх Владимир (Романюк) и митрополит Владимир (Сабодан). Без понимания роли и судеб этих людей со всеми противоречиями невозможно объяснить происходящее.
Я уже молчу о роли протестантов. Особенно – в последние лет 15. Мэр суперправославной столицы – Киева – дважды внезапно избирался благодаря протестантским сетям. И потом они серьезное влияние оказывали. А их как бы нет.
Стандарт относительно ВМВ – это вообще какое-то безумие.
Украинское государство говорит нам, что украинцу свойственно проявлять личную доблесть, а также участвовать в партизанской борьбе. Это поощряется местом в истории. Быть маршалом украинцу не свойственно и не поощряется.
Маршалы-украинцы – они все плохие? Или не соответствуют конъюнктуре?
УПА (по максимальным оценкам – 100 тыс. человек) имеет свое лицо, которое государство требует знать, и достойное место в истории.
Красная Армия (в которой было порядка 6 млн. украинцев) не имеет своего украинского лица. А место в истории стирается. Вместе с людьми.
Порошенко в 2014 и Зеленского в 2024 звали в Нормандию как наследников кого? Партизанившего во Франции Василия Порика? УПА? Или представителей всех украинцев, в т.ч. – бравших Берлин?
Повторю свой давний тезис: исходя из такого численного соотношения, вменяемое государство должно тратить в 60 раз больше усилий (и денег) на переосмысление и "присвоение" роли украинцев в Красной Армии.
С расстановкой новых оценок, с написанием других (немосковских) нарративов. С установкой новых памятников и названием улиц в честь украинцев – героев ВМВ! Эта тема должна быть намертво "присвоена" Украиной, монополия Кремля недопустима. Нам сейчас оружие не дают, потому что "чувствуют историческую ответственность" перед Россией. А не перед Украиной, территорию которой 80 лет назад испепелили! Ведь мы сами согласились с отведенной ролью.
Поскольку государство невменяемое, происходит замыливание сложной темы. Даже есть идея трансформировать Национальный музей истории Украины во ВМВ в Музей борьбы за Независимость. Как по мне — очень спорная.
Что в результате? Россияне открывают шампанское и радостно захватывают эти колоссальные исторические пласты. И обращают их против нас. Потому что мы сами все отдали. И поставили печать Минобрнауки.
Мы обречены проигрывать россиянам на этом поле, если шизофренический подход на уровне государственного исторического стандарта не будет изменен и воплощен в адекватную политику национальной памяти.
Перекос, который есть сейчас, может быть органичным как кратковременное (!) явление для периода восстановления репрессированных страниц истории. Дальше нужен баланс.
Строить крупнейшую в Европе страну с миллионной армией, преимущественно опираясь на ментальные установки партизанского отряда и народного восстания – это приговор.
Пока государство требует знать ясновельможного пана гетмана Богдана Хмельницкого, но не требует воеводу русского (!!!) Иеремию Вишневецкого – мы будем выигрывать бои, но проигрывать войны.
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