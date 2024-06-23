Проверка Гузаром и Бандерой. Почему украинская версия истории работает против Украины

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Клацнул на один околоисторический пост — и в ленте отобразилось несколько дискуссий на бесконечную тему "как писать и преподавать историю Украины".

Поделюсь наблюдением.

По каким историческим направлениями нас больше всего (и часто — успешно) атакует Россия?

Их два: Вторая мировая война и история православия. Эти темы активно заиграны в политической повестке.

Как государство Украина отвечает на вызов?

Хорошая иллюстрация содержится в утвержденном государством базовом историческом стандарте. А именно – в программе ЗНО и требованиях к тому, что среднестатистический гражданин должен знать об истории своей страны (напоминаю, страна у нас – від Сяну до Дону).

Я нашел утвержденные требования за 2018 год (к ним отсылает НМТ 2024), если есть более свежие – подскажите.

Наиболее концентрированное выражение требований государства – это умение узнавать исторических персонажей по их портретам/фото. Это тот стандарт, который должен быть забит в голову гвоздями и у всех должен быть одинаковым.

Всего таких изображений чуть больше 50. От Василия-Константина Острожского до Петра Порошенко.

Так вот.

Берем историю с начала 20 века. Ибо это более-менее актуальная часть, с которой люди себя ассоциируют через дедушек-прадедушек. А также наиболее политически заангажированная.

Государство требует, чтоб граждане знали в лицо таких церковных деятелей:

Андрея Шептицкого (УГКЦ), (тема №19);

Йосифа Слипого (УГКЦ), (тема №27);

Любомира Гузара (УГКЦ). (тема №31).

И все.

Также надо знать Августина Волошина, как президента Карпатской Украины (тоже представителя УГКЦ, хоть и с мукачевским нюансом).

Как назвать такой подход к стандарту изложения истории Украины? Правильно – это диверсия.

Берем тему № 26 ЗНО "Україна у роки Другої світової війни".

Государство требует, чтобы граждане знали изображение двух человек:

Степана Бандеры;

Романа Шухевича.

И все.

Помимо них в украинской истории ВМВ официально присутствуют такие персонажи:

Иван Багряный;

Тарас Бульба (Боровец);

Андрей Мельник;

Ярослав Стецько;

Кирилл Осьмак;

Алексей Берест;

Иван Кожедуб;

Амет-Хан Султан;

Василий Порик;

Кузьма Деревянко;

Олена Телига.

Как это назвать? Правильно – это диверсия.

Можно сколько угодно говорить, что зависит от учителя, что зависит от школьника и т.д.

Но есть медицинский факт: в качестве стандарта государство предлагает искаженный и выхолощенный вариант современной истории с явным региональным фокусом.

Как можно понять судьбу Украины без знания истории православных конфессий и без фокуса на этой проблематике? Сейчас люди умирают из-за этого.

ПЦУ еще только пишет свою историю. Но надо знать, кто такой патриарх Филарет. Он и есть история в концентрированном выражении, как бы кто не относился к его фигуре.

Патриарх Филарет - фигура противоречивая, но его нужно знать

Надо знать, кто такой патриарх Владимир (Романюк) и митрополит Владимир (Сабодан). Без понимания роли и судеб этих людей со всеми противоречиями невозможно объяснить происходящее.

Я уже молчу о роли протестантов. Особенно – в последние лет 15. Мэр суперправославной столицы – Киева – дважды внезапно избирался благодаря протестантским сетям. И потом они серьезное влияние оказывали. А их как бы нет.

Стандарт относительно ВМВ – это вообще какое-то безумие.

Украинское государство говорит нам, что украинцу свойственно проявлять личную доблесть, а также участвовать в партизанской борьбе. Это поощряется местом в истории. Быть маршалом украинцу не свойственно и не поощряется.

Маршалы-украинцы – они все плохие? Или не соответствуют конъюнктуре?

УПА (по максимальным оценкам – 100 тыс. человек) имеет свое лицо, которое государство требует знать, и достойное место в истории.

Красная Армия (в которой было порядка 6 млн. украинцев) не имеет своего украинского лица. А место в истории стирается. Вместе с людьми.

Порошенко в 2014 и Зеленского в 2024 звали в Нормандию как наследников кого? Партизанившего во Франции Василия Порика? УПА? Или представителей всех украинцев, в т.ч. – бравших Берлин?

Повторю свой давний тезис: исходя из такого численного соотношения, вменяемое государство должно тратить в 60 раз больше усилий (и денег) на переосмысление и "присвоение" роли украинцев в Красной Армии.

С расстановкой новых оценок, с написанием других (немосковских) нарративов. С установкой новых памятников и названием улиц в честь украинцев – героев ВМВ! Эта тема должна быть намертво "присвоена" Украиной, монополия Кремля недопустима. Нам сейчас оружие не дают, потому что "чувствуют историческую ответственность" перед Россией. А не перед Украиной, территорию которой 80 лет назад испепелили! Ведь мы сами согласились с отведенной ролью.

Поскольку государство невменяемое, происходит замыливание сложной темы. Даже есть идея трансформировать Национальный музей истории Украины во ВМВ в Музей борьбы за Независимость. Как по мне — очень спорная.

Что в результате? Россияне открывают шампанское и радостно захватывают эти колоссальные исторические пласты. И обращают их против нас. Потому что мы сами все отдали. И поставили печать Минобрнауки.

Мы обречены проигрывать россиянам на этом поле, если шизофренический подход на уровне государственного исторического стандарта не будет изменен и воплощен в адекватную политику национальной памяти.

Перекос, который есть сейчас, может быть органичным как кратковременное (!) явление для периода восстановления репрессированных страниц истории. Дальше нужен баланс.

Строить крупнейшую в Европе страну с миллионной армией, преимущественно опираясь на ментальные установки партизанского отряда и народного восстания – это приговор.

Пока государство требует знать ясновельможного пана гетмана Богдана Хмельницкого, но не требует воеводу русского (!!!) Иеремию Вишневецкого – мы будем выигрывать бои, но проигрывать войны.

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