Капитуляция, победа, компромисс: какие сценарии развития войны возникают после атаки на "Охматдет"

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Терроризм как инструмент "формулы мира".

То, что произошло в понедельник в Киеве, не было случайностью. Уверен на 100%. Массированная ракетная атака стоимостью $250 млн имела четыре цели:

Нанесение ущерба стратегическому объекту — стандартная цель. Нанесение ущерба известнейшему медицинскому объекту (где лечат детей) — показательная казнь невинных как форма принуждения. Представление мировому сообществу готовности идти на непредсказуемые крайние меры (обезьяна с гранатой, откинувшаяся из зоны). Давление на украинское общество (прежде всего женщин) по формированию запроса на прекращение войны.

И это, похоже, часть цепочки событий для поднятия ставок в переговорах о мире.

Но России не нужен мир. России критически нужна передышка и подготовка к следующему этапу войны, и эта передышка ей нужна на ее условиях, где основное — снятие санкций (!)

Да, при всем многообразии требований России:

закрепление территорий;

сокращение армии Украины;

демилитаризация и разведение войск;

исключение из Украинской Конституции цели вхождения в НАТО;

сухопутный коридор в Крым,

Их интересует только одно — снятие санкций.

3 июля 2024 года глава ЦБ РФ Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики. Главными являются сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям.

Чуть ранее, 12 июня, США объявили, что обновляют санкционный список. На этот раз под ограничения подпали около 300 компаний и физлиц. В них Московская биржа(!), а также Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

После введения санкций против Московской биржи начались сложности с оплатой российских природных ресурсов и других экспортируемых товаров. В частности, введение санкций в отношении группы Московской биржи ставит под вопрос поставки российского продовольствия за доллары и евро. Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами.

Путину крайне необходима передышка Фото: КоммерсантЪ

И это в дополнение к ранее накопленным проблемам.

России, настаиваю, нужна передышка. Но для получения своих условий они поднимают ставку.

Напомню, переговоры, как говорят военные, "ведутся на поле боя". Но у террористов все иначе, они ведут переговоры, приставив пистолет к голове заложника — ребенка...

Россия понимает, что украинская власть в своих решениях опирается на электорат (ни для кого не секрет, что каждую неделю меряется настроение украинского народа).

И на это настроение влияют:

контент "единого марафона";

последствия ракетных ударов;

дискомфорт от жизни с постоянными отключениями;

новости с фронта;

мобилизация.

Но фронт далеко, а отсутствие электричества — близко. Жертвы среди детей — это очень и очень близко...

И террористы системно поднимают ставки.

Сначала был нанесен существенный урон украинской энергетике.

Как следствие:

из Украины снова увеличился поток мигрантов;

в обществе вырос уровень тревожности и неопределенности;

убытки промышленности и экономики (снижение поступлений в бюджет) и давление на ВВП.

Затем террористический акт — ракетный удар по стратегическим и гражданским объектам.

Параллельно с этим наблюдается переговорный трек:

9 марта. Папа Римский призвал Украину согласиться на переговоры с Россией под белым флагом.

11 апреля. Эрдоган передал Украине "мирный план". По сути, план заморозки на невыгодных Украине условиях.

24 мая. "Владимир Путин готов прекратить военные действия в Украине на существующей на данный момент линии фронта, чтобы провести мирные переговоры с Киевом", пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в России.

26 июня. Правительственный борт России Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летный отряд "Россия" вылетел из Москвы и направился в Нью-Йорк. Последний раз официальные лица из России летали в США в июне 2023 года. Официальные цели поездки неизвестны, но предполагается, что это был обмен предложениями по замораживанию военного конфликта.

30 июня. Украина допускает возможность ведения мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным через международных посредников. Это следует из заявлений президента страны Владимира Зеленского в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, обнародованном в воскресенье, 30 июня.

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2 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Киев впервые за время вторжения России, — предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить безотлагательное прекращение огня на линии соприкосновения с российской армией. "Я попросил украинского президента подумать о том, можем ли мы изменить повестку дня, ускорить мирные переговоры, сначала прекратив огонь", — сказал Орбан для прессы после окончания двусторонних переговоров с Зеленским.

3 июля. Эрдоган сделал заявление о "справедливом мире" между Украиной и РФ, так же турецкий президент заявил, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы соответствующие условия. Что он понимает под "справедливым миром", он не уточняет, но...

4 июля. Путин допустил использование стамбульских договоренностей в отношении Украины.

5 июля. Орбан прибыл в Москву. По итогам своих поездок в Киев и Москву, резюмировал Орбан, он понял, что позиции сторон "очень далеки друг от друга".

Как следствие:

8 июля. Террористический акт в Украине...

9 июля. "Ракетный удар по Киеву — свидетельство необходимости начать мирные переговоры", считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом он заявил в соцсети Facebook. Он подчеркнул, что предотвратить будущие разрушения могут только мирные переговоры.

...

Исходя из этого потока событий, мы видим, как Россия через цепочку посредников пытается донести свои условия. А при получении отказа — как террорист — убивает детей.

Что дальше?

Та нервозность, с которой действует Россия, подтверждает ее нежелание затягивать войну и стремление к быстрому урегулированию, показывает, что предел прочности заканчивается. "Заморозка" очень уж горит.

Но какой будет формула "заморозки"?

Формула мира России — фиксация границ по сегодняшней линии фронта. И параллельно реализация "стамбульских соглашений".

Что является, по сути, капитуляцией Украины.

А именно:

отказ от НАТО;

от оккупированных территорий;

демилитаризация;

отказ от санкций и прощение нанесённого ущерба;

отказ от самостоятельности во внешней политике...

Как в этих разнополярных формулах найти решение?

Никак... Если не подняты ставки, как это делает Россия.

В сегодняшней ситуации есть три основных сценария:

Сценарий 1.

Принятие условий России.

Сегодня активно меряются настроения украинских граждан относительно готовности простить власти "уступки России". Если народ покажет, что "худой мир лучше хорошей войны", то Украина значительно приблизится к позициям России (с согласия Запада).

А именно:

фиксация границ есть на сегодня;

неформальный отказ от территориальных претензий (минимум 10–20 лет не поднимать вопрос деоккупации);

отказ от финансовых претензий и от санкций.

Но, несмотря на терроризм, жизнь с постоянными отключениями, украинцы к этому сценарию не готовы от слова "совсем" (попробуйте меня переубедить). Слишком много мы потеряли лучших украинцев, слишком много вопросов к власти, слишком высока ненависть к России.

Принятие такого сценария — смерть Украины.

Он приведет к прекращению боевых действий, возвращению с фронта сотен тысяч украинцев... и хаосу внутри страны с вероятными революционными настроениями.

Сценарий 2.

Принятие плана Украины.

Частично выполнение плана возможно:

обмен пленными;

возвращение ЗАЭС;

энергетическая и продовольственная безопасность.

Но.

Никто не собирается выводить войска из Украины и освобождать территории.

Какова мотивация России к этому? Запад показал, что не способен ни санкциями, ни военной помощью заставить это сделать.

Сценарий 3.

Компромиссный вариант.

Как сказано выше — "переговоры ведутся на поле боя". Ранее я писал о планах Запада заморозить конфликт как можно быстрее. Но не на условиях России.

Западу невыгодно сохранять контроль России над Черным морем;

Западу невыгодно сохранение рисков эскалации конфликта.

А это означает, что на ставку России должна появиться ставка со стороны Украины. И эта ставка еще не сыграна.

Мы еще не ввели мобилизованные подразделения в необходимом количестве.

Мы еще не используем активно F-16.

Мы еще недостаточно нанесли ущерб стратегическим объектам России.

Мы еще не превратили Крым в "остров".

А это значит, что "переговоры" продолжаются и ставки будут подниматься с двух сторон.

Террорист просто так не успокоится, нам нужно к этому готовиться и максимально поддерживать нашу армию!

Верю, что украинцы еще изменят ход переговоров!;)

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