Капитуляция, победа, компромисс: какие сценарии развития войны возникают после атаки на "Охматдет"
Ракетным ударом по "Охматдету" Россия в очередной раз показала свою террористическую сущность. И одновременно продемонстрировала сильное желание как можно быстрее заморозить войну на выгодных для себя условиях, в связи с чем аналитик Анатолий Амелин рисует три возможных сценария развития событий.
Терроризм как инструмент "формулы мира".
То, что произошло в понедельник в Киеве, не было случайностью. Уверен на 100%. Массированная ракетная атака стоимостью $250 млн имела четыре цели:
- Нанесение ущерба стратегическому объекту — стандартная цель.
- Нанесение ущерба известнейшему медицинскому объекту (где лечат детей) — показательная казнь невинных как форма принуждения.
- Представление мировому сообществу готовности идти на непредсказуемые крайние меры (обезьяна с гранатой, откинувшаяся из зоны).
- Давление на украинское общество (прежде всего женщин) по формированию запроса на прекращение войны.
И это, похоже, часть цепочки событий для поднятия ставок в переговорах о мире.
Но России не нужен мир. России критически нужна передышка и подготовка к следующему этапу войны, и эта передышка ей нужна на ее условиях, где основное — снятие санкций (!)
Да, при всем многообразии требований России:
- закрепление территорий;
- сокращение армии Украины;
- демилитаризация и разведение войск;
- исключение из Украинской Конституции цели вхождения в НАТО;
- сухопутный коридор в Крым,
Их интересует только одно — снятие санкций.
3 июля 2024 года глава ЦБ РФ Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики. Главными являются сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям.
Чуть ранее, 12 июня, США объявили, что обновляют санкционный список. На этот раз под ограничения подпали около 300 компаний и физлиц. В них Московская биржа(!), а также Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).
После введения санкций против Московской биржи начались сложности с оплатой российских природных ресурсов и других экспортируемых товаров. В частности, введение санкций в отношении группы Московской биржи ставит под вопрос поставки российского продовольствия за доллары и евро. Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами.
И это в дополнение к ранее накопленным проблемам.
России, настаиваю, нужна передышка. Но для получения своих условий они поднимают ставку.
Напомню, переговоры, как говорят военные, "ведутся на поле боя". Но у террористов все иначе, они ведут переговоры, приставив пистолет к голове заложника — ребенка...
Россия понимает, что украинская власть в своих решениях опирается на электорат (ни для кого не секрет, что каждую неделю меряется настроение украинского народа).
И на это настроение влияют:
- контент "единого марафона";
- последствия ракетных ударов;
- дискомфорт от жизни с постоянными отключениями;
- новости с фронта;
- мобилизация.
Но фронт далеко, а отсутствие электричества — близко. Жертвы среди детей — это очень и очень близко...
И террористы системно поднимают ставки.
Сначала был нанесен существенный урон украинской энергетике.
Как следствие:
- из Украины снова увеличился поток мигрантов;
- в обществе вырос уровень тревожности и неопределенности;
- убытки промышленности и экономики (снижение поступлений в бюджет) и давление на ВВП.
Затем террористический акт — ракетный удар по стратегическим и гражданским объектам.
Параллельно с этим наблюдается переговорный трек:
9 марта. Папа Римский призвал Украину согласиться на переговоры с Россией под белым флагом.
11 апреля. Эрдоган передал Украине "мирный план". По сути, план заморозки на невыгодных Украине условиях.
24 мая. "Владимир Путин готов прекратить военные действия в Украине на существующей на данный момент линии фронта, чтобы провести мирные переговоры с Киевом", пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в России.
26 июня. Правительственный борт России Ил-96-300ПУ авиакомпании "Специальный летный отряд "Россия" вылетел из Москвы и направился в Нью-Йорк. Последний раз официальные лица из России летали в США в июне 2023 года. Официальные цели поездки неизвестны, но предполагается, что это был обмен предложениями по замораживанию военного конфликта.
30 июня. Украина допускает возможность ведения мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным через международных посредников. Это следует из заявлений президента страны Владимира Зеленского в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, обнародованном в воскресенье, 30 июня.Важно
2 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Киев впервые за время вторжения России, — предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить безотлагательное прекращение огня на линии соприкосновения с российской армией. "Я попросил украинского президента подумать о том, можем ли мы изменить повестку дня, ускорить мирные переговоры, сначала прекратив огонь", — сказал Орбан для прессы после окончания двусторонних переговоров с Зеленским.
3 июля. Эрдоган сделал заявление о "справедливом мире" между Украиной и РФ, так же турецкий президент заявил, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы соответствующие условия. Что он понимает под "справедливым миром", он не уточняет, но...
4 июля. Путин допустил использование стамбульских договоренностей в отношении Украины.
5 июля. Орбан прибыл в Москву. По итогам своих поездок в Киев и Москву, резюмировал Орбан, он понял, что позиции сторон "очень далеки друг от друга".
Как следствие:
8 июля. Террористический акт в Украине...
9 июля. "Ракетный удар по Киеву — свидетельство необходимости начать мирные переговоры", считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом он заявил в соцсети Facebook. Он подчеркнул, что предотвратить будущие разрушения могут только мирные переговоры.
...
Исходя из этого потока событий, мы видим, как Россия через цепочку посредников пытается донести свои условия. А при получении отказа — как террорист — убивает детей.
Что дальше?
Та нервозность, с которой действует Россия, подтверждает ее нежелание затягивать войну и стремление к быстрому урегулированию, показывает, что предел прочности заканчивается. "Заморозка" очень уж горит.
Но какой будет формула "заморозки"?
Формула мира России — фиксация границ по сегодняшней линии фронта. И параллельно реализация "стамбульских соглашений".
Что является, по сути, капитуляцией Украины.
А именно:
- отказ от НАТО;
- от оккупированных территорий;
- демилитаризация;
- отказ от санкций и прощение нанесённого ущерба;
- отказ от самостоятельности во внешней политике...
Как в этих разнополярных формулах найти решение?
Никак... Если не подняты ставки, как это делает Россия.
В сегодняшней ситуации есть три основных сценария:
Сценарий 1.
Принятие условий России.
Сегодня активно меряются настроения украинских граждан относительно готовности простить власти "уступки России". Если народ покажет, что "худой мир лучше хорошей войны", то Украина значительно приблизится к позициям России (с согласия Запада).
А именно:
- фиксация границ есть на сегодня;
- неформальный отказ от территориальных претензий (минимум 10–20 лет не поднимать вопрос деоккупации);
- отказ от финансовых претензий и от санкций.
Но, несмотря на терроризм, жизнь с постоянными отключениями, украинцы к этому сценарию не готовы от слова "совсем" (попробуйте меня переубедить). Слишком много мы потеряли лучших украинцев, слишком много вопросов к власти, слишком высока ненависть к России.
Принятие такого сценария — смерть Украины.
Он приведет к прекращению боевых действий, возвращению с фронта сотен тысяч украинцев... и хаосу внутри страны с вероятными революционными настроениями.
Сценарий 2.
Принятие плана Украины.
Частично выполнение плана возможно:
- обмен пленными;
- возвращение ЗАЭС;
- энергетическая и продовольственная безопасность.
Но.
Никто не собирается выводить войска из Украины и освобождать территории.
Какова мотивация России к этому? Запад показал, что не способен ни санкциями, ни военной помощью заставить это сделать.
Сценарий 3.
Компромиссный вариант.
Как сказано выше — "переговоры ведутся на поле боя". Ранее я писал о планах Запада заморозить конфликт как можно быстрее. Но не на условиях России.
- Западу невыгодно сохранять контроль России над Черным морем;
- Западу невыгодно сохранение рисков эскалации конфликта.
А это означает, что на ставку России должна появиться ставка со стороны Украины. И эта ставка еще не сыграна.
Мы еще не ввели мобилизованные подразделения в необходимом количестве.
Мы еще не используем активно F-16.
Мы еще недостаточно нанесли ущерб стратегическим объектам России.
Мы еще не превратили Крым в "остров".
А это значит, что "переговоры" продолжаются и ставки будут подниматься с двух сторон.
Террорист просто так не успокоится, нам нужно к этому готовиться и максимально поддерживать нашу армию!
Верю, что украинцы еще изменят ход переговоров!;)
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