Счастливая Украина в 2050 году: за что стоит бороться прямо сейчас

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Дошли руки, решил дописать много букв о текущем моменте.

Выжимка из общения в июле: нам необходимо обновление памятки "а за что мы воюем прямо сейчас".

Набор привычных лозунгов работает все хуже. Людей (а это лучшие люди, которые тянут на себе войну все это время) сбивает с толку клубок "мирный саммит–переговоры–люди–территории–перемирие" и т.д. Отравляет мозги и ломает настрой, включается другая мотивация.

У одних, когда начались реплики, усиленные частью утюгов, что к новому году все как-то подморозится, возник совершенно прагматичный позыв: надо как-то пропетлять полгода. И семьи включились, давят.

На других влияют вбросы, что надо договариваться любой ценой как можно быстрее. Отступаем, обстрелы, разрушения, смерти. Сегодня — хуже, чем вчера, завтра — хуже, чем сегодня. Время уходит, зима близко.

Третьи не очень-то верят, что россияне способны перейти Днепр. Т.е. оно-то конешно, извечный враг, нет вопросов. Но есть ментальная установка, что даже в худшей ситуации часть территории окажется в безопасности. Кого-то убьют или замучают, жалко, но нас — нет. Лишь бы закончились боевые действия.

Есть еще ряд категорий, которым нужен ответ: а зачем вкладываться изо всех сил, рисковать прямо сейчас и в обозримом будущем? В чем смысл? Какая задача решается?

Мое ощущение такое: Украина выиграла этап войны за выживание, открылся шанс перейти на следующий отрезок — прямо сейчас и в ближайшие месяцы Украина воюет за лучшую из возможных траекторию выхода из войны и послевоенного развития.

Другими словами, решается: все жертвы, страдания, разрушения, весь героизм — это все было зря или нет? Те, кого мы похоронили, они зря погибли? Здоровье зря потеряли? Или нет?

Если шанс будет упущен совсем — мы вернемся на предыдущий уровень, но в худших условиях, снова начнется битва за выживание с высокой вероятностью проиграть. Тогда все зря.

Если шанс не будет использован оптимально — мы потеряем много людей, годы времени и будем прозябать как условная Ливия, Сирия или Босния. Пока нас в итоге не прикончат. Тогда тоже все зря, но позже.

Поэтому необходимость выкладываться реально есть, несмотря на весь информационный шум.

Подробности.

1.Часто приходится слышать, что у нас нет "образа победы". Это не так.

"Образ победы" и для внутреннего потребления, и для партнеров у нас точно есть. Ответы на поверхности, они многократно проговорены. Проблема в том, что они никому не нравятся. Поэтому используются разные уловки (в первую очередь — самообман) в надежде, что появятся какие-то другие ответы.

Не появятся.

Дабы немного прояснить картину, стоит усвоить, что есть две условных "оптики" — политическая и историческая. Основное отличие: шаг в политической "оптике" — месяцы–годы, шаг в "исторической" — поколение (порядка 25 лет).

Если смотреть на происходящее исключительно через призму политической оптики, то ничего, кроме ужаса, увиденное не вызовет. На коротких участках тоннеля — кромешная тьма.

Поэтому стоит взять более общий план, а потом разложить историческую перспективу на политические отрезки.

2. Для аналогии. Если отступить от сегодняшнего дня на поколение назад, каждый может сам оценить, насколько изменился мир.

Война в Югославии и ее последствия. Ливия. Сирия. Ирак. Два Судана. Афганистан. Смартфоны. Соцсети. Евро. Криптовалюты. Трамп. Ковид. Дроны. ИИ. И т.д.

Только то, что на виду.

Судьба Украины будет решаться в условиях меняющегося мира. Де-факто — в условиях шторма. Начало определения судьбы будет в одном мире, а итог — в другом. Возьмите любой длинный процесс (демографический, экологический, даже экономический) и попытайтесь продлить на поколение вперед. Дает представление о приоритетах.

Если на фоне бедлама в мире через поколение (в 2050 году) украинский народ будет иметь свое независимое государство в границах, близких к 1991 году, и с населением, близким к довоенному за счет естественного прироста, а не только за счет миграции — это будет эпическая победа.

Много-много украинцев в собственной большой стране, которые живут свободно, благополучно и сами принимают ключевые коллективные решения — разве не мечта? Это ориентир на поколение.

Так вот прямо сейчас мы воюем за шанс выйти на траекторию, которая приведет к этому результату.

Альтернативы?

Отсутствие государства, ущербное карликовое государство, очень зависимое государство; распыление, надлом или замещение нации. Список бед можно продолжить.

3. Если выделять основные задачи на поколение, на поверхности такие.

А) Сформировать комплекс условий, чтобы украинцев становилось больше, а не меньше. И в этническом плане, и в плане идентичности.

Сейчас у нас ситуация, когда испытывающая дефицит населения Россия напала на проваливающуюся в демографическую яму Украину. У РФ есть два с половиной варианта решения ее проблем: мигранты, захват украинского населения и загибание скреп в сторону повышения рождаемости. Мы никакой из рецептов не выбрали и продолжаем выталкивать людей, которых можно было сохранить.

Слушать о гипотетических мигрантах, которые якобы миллионами интегрируются в украинское государство и общество, очень смешно. Особенно от людей, которые не в состоянии принять своих же соотечественников с, безусловно, украинской идентичностью, но ее региональными особенностями.

Если не будет решен этот базовый (демографический) вопрос, нам триста лет не будет нужна исходная территория. Мы ее просто не удержим.

Если верить прогнозу ООН, что через 75 лет (три поколения, аналог в прошлом — период после ВМВ) в Украине будет 15 млн населения, можно однозначно утверждать: либо это будет неукраинское государство, либо у него будут иные границы.

Идет война за будущее Украины Фото: Офис президента

Б) Восстановить независимость и реальный суверенитет Украины как минимум по наиболее важным для жизни страны вопросам. Что означает способность принять и своими силами воплотить решение в интересах украинского народа, даже если наши ближайшие партнеры категорически против. Например, восстановить ядерный статус, если так будет решено.

Если суверенитет не будет восстановлен, это будет неукраинское государство.

Текущую ситуацию с суверенитетом все понимают.

В) Исключить повторение войны на обозримое (лет 50) будущее. Что подразумевает комплекс факторов — от самостоятельных усилий по укреплению обороны до участия в системе коллективной безопасности (двусторонние договоры, НАТО, что-то вместо НАТО и т.д.).

Только долгий мир позволяет накапливать ресурсы. Лучшая война — в которой ты не участвуешь и на которой зарабатываешь. Наши партнеры очень наглядно нам этот урок преподносят.

Г) Обеспечить темпы развития, позволяющие догонять передовые страны по качеству жизни, а также самим ОПЛАЧИВАТЬ ОБОРОНУ и КУЛЬТУРУ.

Без обороны не будет ничего. Без культуры не будет ничего долгосрочного, будет подорвана идентичность.

Что подразумевает как минимум две опции.

С одной стороны, интегрироваться в европейское пространство наиболее выгодным и наименее травматичным для Украины способом, не позволить себя ограбить в процессе, сохранить индивидуальность, отбиться от противоестественного.

С другой стороны, выйти на добрососедские взаимовыгодные отношения с тем, что будет на пространстве сегодняшней России (в существующих границах РФ или каких-то других). Германия и Венгрия хотят зарабатывать благосостояние на связях с РФ, а мы не должны? Мы первые должны. Надо быть идиотом и/или совсем не любить свою страну, чтобы желать ей соседа-врага. Поэтому цель — дружественное пространство от Бреста и Тамани до Тихого океана.

Что возможно только при наличии за поребриком соответствующего политического режима, денацификации РФ и т.д. Через поколение ни Путина, ни Лукашенко точно не будет. Но что-то же будет?

Д) В идеале — восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах (1991 год). Если не вернуть несправедливо отобранные территории, это будет высасывать энергию в ресентимент. В прошлое, а не в будущее.

Думаю, на уровне лозунгов совпадает у многих. Теперь вопрос — как?

4. Эти цели потребуют длинной воли с выходом за пределы политических циклов,

сверхмотивации, сверхусилий, аскезы, нестяжательства и много того, от чего мы отвыкли и/или перестали воспринимать как норму и доблесть.

В них кроется множество противоречий, которые поставят вопрос: компромисс либо отказ от цели, как минимум — пауза в движении.

В достижении этих целей мы не самодостаточны, нам потребуется помощь. Много помощи. От тех, кто выставляет ограничения, кто хочет на нас нажиться, перед кем у нас много долгов и от чьей избыточной опеки мы хотим в итоге избавиться. Интересы должны как-то совпасть.

Также нельзя подходить к этому списку как к меню. Нам уже раз продали разоружение в обмен на признание, "добрососедство" в обмен на отказ от суверенитета. Такой подход предполагает ликвидацию Украины.

Во многом достижение этих целей зависит от того, что будет происходить в России. Кроме нас, на РФ должны воздействовать какие-то внешние и внутренние субъекты, чтобы свалить людоедский режим Путина и подорвать его имперскую основу. После чего эти внутренние российские субъекты должны взять власть и реализовать то, что мы хотим в плане компенсации вреда, отлова преступников и построения добрососедских взаимовыгодных отношений. Всего лишь…

5. Все это эпически трудно, но не невозможно.

Хотя опутано множеством оговорок "если — тогда". А в каких-то моментах должно просто повезти.

Если крупными мазками описать текущее положение, оно таково.

(Для лучшего усвоения рекомендую сделать упражнение: поместить перед глазами какую-то российскую карту Украины, обрубок без Крыма и 4 регионов. Чтоб кровь из глаз, но так мозг лучше работает).

А) Четвертая часть страны оккупирована или в прямой опасности. И враг ползет дальше. Треть оккупированной территории — плотно заминированные отравленные руины, трупы городов и сел, уничтоженная природа.

Уйдет несколько десятилетий, чтобы вернуть туда полноценную жизнь. Тут метро в Киеве поломалось — год ремонтируют. Представьте, что такое — возродить сотню городов и тысячу сел. Это концентрация циклопических ресурсов и много людей, которые должны откуда-то взяться.

Куда-то жизнь в прежнем виде не вернется никогда, но может быть переучреждена новыми людьми.

Б) Мы потеряли треть населения. Потенциально это катастрофа, учитывая, кто уехал (женщины и дети; трудоспособные и предприимчивые). Миллионы внутренних беженцев.

Но пока это не приговор. Счастье в том, что эти люди живы. Раз живы — могут вернуться, когда будут условия. Основные потери сейчас — это даже не фронт и не уехавшие, а НЕРОДИВШИЕСЯ.

В) Уничтожена треть экономики (если не больше), продолжаем деградировать. На построение новой энергетики уйдут годы. Дефицит энергии — ограничитель развития. Растет долг, обслуживание долга съедает перспективу.

Нам придется построить что-то лучше "Мрии" и эффективнее советских заводов. Консервация в "аграрную сверхнедодержаву" — это смерть. Шанс в том, что многие хотят у нас заработать. Его нельзя разбазарить.

Г) О социальных проблемах вследствие войны и т.д. даже писать не буду, все все понимают. Ветераны. Врачи (уехали), учителя (уехали), ученые (уехали/ушли из профессии/погибли/прозябают)… Соотношение трудоспособные/иждивенцы. Итакдалие.

При этом Россия пока никуда не делась. И партнеры, от которых мы зависим, не очень-то хотят, чтоб она куда-то делась даже в нынешнем людоедском виде. Тут очевидное расхождение позиций…

Та Украина, которая была, уже никогда не вернется... Фото: УНИАН

Итого.

Нет никакого пути назад. Исторически страна в привычном виде разрушена. Это уже случилось де-факто (хотя юридически мы этого не признаем, пока право на нашей стороне). Война просто маскирует изменения, как искусственная кома. "Восстановить" ничего нельзя.

Можно либо построить/пересобрать новое, либо освободить площадку для более рачительных хозяев.

Ни Харьков/Херсон, ни тем более Донецк/Луганск/Мариуполь/Крым уже никогда не будут такими, какими были до 2014 г. Они будут какими-то новыми.

Те, кто 10 лет скитаются по другим регионам и за границей (а это, в первую очередь — юг и восток), изменились и собрали новый опыт.

Те, кто прошел/пройдет фронт (а также члены семей, близкие) — тем более.

Это УЖЕ другая страна и другой народ. У которых два пути.

Есть путь вниз — к утрате государственности и распылу нации на униженный, бесправный сброд, потерявший свою землю. Примеров в истории — вагон и маленькая тележка. Мы точно не первые и не последние в такой ситуации.

И есть путь вперед и вверх. К достижению целей, которые сегодня кажутся нереалистичными. И таких примеров полно.

Варианта, что нас оставят в покое хотя бы в нынешнем виде, не существует. Или в пропасть — или к звездам.

Вот эту историческую оптику надо разложить на политические шаги.

6. Как все будет в итоге.

Через какое-то время дяди и тети в красивой одежде соберутся в светлом теплом помещении с прохладительными напитками и фруктами/орешками на столе.

Они сядут за этот стол, предъявят "карты" и будут разговаривать. А на перекуре выпьют кофе с вкусными бутербродами и печеньками. Потом — еще раунд, потом — обед. Еще раунд. Ужин. Не будет результата — разъедутся.

Потому снова соберутся — разъедутся. И снова. И в какой-то момент выйдут с заявлением или подпишут бумаги.

Все это время (месяцы) кто-то будет умирать, мерзнуть, мокнуть, барахтаться в грязи, страдать от ран, скитаться по чужим углам.

Исход зависит от того, какие "карты" будут у дядь и теть, играющих за нас. И как они сыграют.

За вот этим столом может быть зафиксировано, что многие погибли практически зря, что перечеркнуты годы усилий. Или наоборот: подвиг народа и армии будет достойно реализован, будут спасены многие жизни и годы для миллионов украинцев.

Все кровопролитные бои, все смерти, оторванные руки и ноги, вся работа на пределе — чтобы на столе и в рукавах были максимально сильные украинские "карты".

Все танки и бронетехника, вся мощь артиллерии, килотонны смертоносного железа, все горизонты инженерной мысли, дальнобойные дроны будут на кончике пера и в репликах переговорщиков — вот такая концентрация ответственности и цена ошибки.

7. Суть момента.

Нынешняя Россия обозначила, что независимое украинское государство в близком к исходному состоянии (від Сяну до Дону, 45+ миллионов, с амбициями и т.д.), в ее картине мира недопустимо.

Какой-то ущербный карлик, символизирующий тотальный разгром и победу Кремля — возможно. А большая многообразная успешная Украина — нет.

Россия охотно начнет переговоры, которые оставят для Украины только одну траекторию — вниз, к уничтожению. Хоть завтра. РФ несет колоссальные потери и военным путем своих целей добиться не может. Ее вполне устроит дипломатический путь, который ведет к той же цели.

Идея "останавливать прямо сейчас любой ценой" — это прелюдия к траектории вниз. Де-факто это означает Украину без Левого берега — такой будет цепная реакция в самой ближайшей перспективе.

Ситуация на фронте сложная. Если отбросить "черных лебедей" в самой РФ, то говорить о достижении наших целей военным путем мы не можем. У нас нет ресурсов и нет союзников для войны за границы 1991 года. Как минимум сейчас. Для этого нужны потрясения внутри РФ.

За что мы можем реалистично бороться сейчас — это за сохранение траектории "вперед и вверх". Т.е., чтобы вход в переговоры не был опутан требованиями, которые заведомо уничтожают перспективу на поколение.

Чтобы нам не пришлось ни от чего формально отказываться. Чтобы все временно захваченное висело удавкой на шее России. Чтобы РФ была вынуждена идти на уступки для снятия санкций и т.д. Тогда мы все вернем.

Надо не только спастись, но и постараться не попасть в кабалу, из которой не выбраться. Очень сложная задача. С высокой ценой.

Условие для такого формата переговоров — нанесение российским войскам и инфраструктуре драматического урона в ближайшие 4–5 месяцев. Чтобы без новой волны массовой мобилизации они не могли удерживать фронт.

Делать это придется с текущим объемом военной помощи, с перспективой усиления авиации. Ну, и наш ВПК ряд сюрпризов готовит.

Поэтому есть смысл не ждать, а с умом выкладываться. Вся возможная помощь армии и все возможное хладнокровие в тылу.

Это реальная работа на то, чтобы борьба за выход из войны была на максимально приемлемых условиях. И чтобы все не зря.

Важно

Удар по "Охматдету": перед каким выбором Путин поставил Украину

8. Данные группы ИС показывают рост потерь РФ.

В самой РФ новые и новые регионы увеличивают выплаты наемникам. Т.е., они на блефе, на морально-волевых, задействуя резервы и раскачивая ментально, пытаются максимально нас продавить, чтоб в идеале мы посыпались к ноябрю.

Если у них не получится — тогда открывается окно возможностей для формата переговоров, который сохраняет для Украины траекторию "вперед и вверх".

В Кремле это наверняка понимают. Поэтому, к сожалению, нас ожидают варварские атаки и давление со всех сторон. Они будут ломать волю.

Но мы уже многое пережили и на многое способны.

ВРУ продлила военное положение до 9 ноября, чем выбила козырь для раскачки.

Эпизод с "Охматдетом" показал, что в Киеве, на который многие брюзжат, с волей и самоорганизацией по-прежнему все в порядке. Не хватает позитивных точек сборки, ибо практически все стало рутиной. Когда что-то свежее — народ моментально воодушевляется (вспомните снос МАФа возле Десятинной).

Меньше душевной энергии на оценку слов и намерений, больше — на дела.

Вспомните, сколько обязательств орально брали на себя западные партнеры и сколько надежд не оправдалось (из наглядного — снаряды). И что? Кто-то из них сильно пострадал? Сгорел от стыда? "100 ярдов от НАТО" помните? И где? Так что меньше эмоций не по делу.

9. Что сейчас выпадает.

Будущее добрососедство с "Россией" как ресурс развития. Сейчас это звучит дико, но надо смотреть трезво. Результат либо запрограммируют без нас, либо мы хоть как-то защитим свои интересы.

На эту тему мало говорят вслух. Потому что любые разговоры о будущей реанимации связей под аккомпанемент КАБов и ракет кажутся преждевременными и кощунственными. Сначала фронт.

Однако надо понять, что, когда наша армия обеспечит устойчивое положения на фронте или по иной причине возникнут благоприятные условия, УЖЕ должны быть заряжены заготовки. Ибо будет поздно.

Западные партнеры имеют свое видение (очень странненькое), они форматируют под свое видение российскую оппозицию. Итог нам может не понравиться от слова совсем.

Пока мейнстрим обсуждения развивается в духе, что нам нужно налаживать союзнические отношения с "хорошими нерусскими" и поддерживать их центробежные устремления внутри РФ. "Деколонизация". Я об этом недавно писал. Это важный трек, ряд коллег его развивает.

Но является ли деколонизация РФ нашей самоцелью? Нет, не является.

Наша цель — снести путинский режим и не дать ему воспроизвестись. Это не обязательно полностью сопряжено с деколонизацией как с идеей. Точнее — этот инструмент точно не может быть единственным. Он может сработать позже, чем нам необходимо.

Партнерам невыгодно низовое сопротивление в РФ. А нам? Партнеров пугает русский бунт. А нас? Более того, партнеры весьма консервативны в вопросах поддержки национального самоопределения в РФ. Почему-то. Хотя инструменты у них есть. На порядки больше, чем у нас. Но они истерически сторонятся активности на территории РФ. А как без нее?

НАТО официально (!) еще год будет думать, что делать с РФ. У нас такой роскоши нет.

10. В общем, получается такое.

Варианта "прям сейчас прекратить страдания и сохранить страну" — не существует. Пока РФ не исчерпала силы, добровольно она пойдет только на те переговоры, которые ведут дипломатическим путем к тем же целям, что и военный разгром Украины. Другой формат переговоров предстоит выгрызть.

В один ход достичь целей, слагающихся в ощущение победы, не получится даже теоретически. Это длительный и трудоемкий процесс. Поэтому никому не нравится.

Если вам все равно, где жить, но вы пока в Украине — то хороших новостей нет. В Украине еще долго будет трудно и нет никаких гарантий. Для вас рациональная тактика — выживать и выбираться из Украины.

Если же не все равно, вы считаете эту землю своей, то плохая новость, что сил уже мало, а впереди — тяжелейшие испытания. Хорошая в том, что шансы на лучшее будущее не утрачены. И ни в какой другой стране таких возможностей не будет. Только в родной.

Аргумент от противного — турбулентность в мире порушит множество пряничных домиков за границей. И через пару лет картинка будет несколько иная. Но надо выстоять и на больших развилках не ошибиться.

Каждый день мы проходим большие или маленькие развилки. Часов Яр россияне хотели к 9 мая — и уже почти три месяца сверху "хотят". Мы не посыпались весной. Харьков крепко озадачил россиян. И уже август на носу.

Есть проблемы в Донецкой области, есть в Харьковской, враг сосредотачивается на юге. Но у врага остается все меньше времени и средств, чтобы обвалить нас к ноябрю.

Дальше точно будет тяжелая зима. Она в любом случае будет тяжелой.

Варианты зимы — на фоне активных боевых действий или на фоне подморозки? С переговорами или без? Если с переговорами — то о какой траектории?

Если враг нас не обвалит, но и мы не дожмем РФ до необходимости проводить массовую мобилизацию — нас ожидает еще один цикл боевых действий весна–осень 2025 г. Что несет слишком много рисков. Только Китай радостно погреет руки. Поэтому все остальные будут толкать свое решение, чтобы этого цикла избежать. Главное — не за счет приговора Украине…

Работа на оборону. Подготовка к зиме. Немного усилий в осознание "а что с россиянами, если они все внезапно не умрут?" ради одного — чтобы не навязали заведомо тупиковый сценарий, который мы на эмоциях примем.

Вот какой-то такой календарик.

В нем нет радости, но есть надежда и обоснованная гипотеза, что у нас все будет лучше и все не зря.

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