Боеприпасы придется искать самим: 2025 год покажет, на что способна Украина

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Еще один важный аспект, связанный с бюджетом-2025 — это перспективы развертывания и масштабирования отечественного ВПК.

Здесь стоит отметить, что наши западные партнеры четко разделяли специализацию в контексте оказания помощи Украине.

Ежегодно Украина получала до 100 млрд дол. Примерно 40-50 млрд — это финансирование социальных и инфраструктурных расходов и еще 50 млрд — военно-техническая поддержка.

Европа, в основном, финансировала социалку и инфраструктуру (хотя Германия, Польша, Чехия, включались и в военную поддержку), а США оказывали военно-техническую помощь.

Еще в апреле этого года, когда Конгресс со скрипом разблокировал пакет помощи Украина на 60 млрд дол, я прогнозировал, что чисто технически освоить этот бюджет до осени в рамках текущего бюджетного года будет невозможно.

Что и подтвердилось на практике: уже подзавис пакет помощи на 5 млрд, а в октябре начнется настоящее бюджетное побоище между респами и демами в Конгрессе касательно затратной части федерального бюджета, а также нового потолка госдолга. Шатдаун более чем вероятен.

Таким образом, в 2025-м году деньги на социальные выплаты нам дадут. Но в долг.

А вот касательно вооружения и боеприпасов нам все больше придется рассчитывать на внутренние возможности.

Этим объясняется рост расходов госбюджета Украины на вооружения до 737 млрд грн в следующем году (в 2022-м было 447 млрд грн).

В том числе, 55 млрд грн на развитие Минстратегпрома и 47 млрд грн на БПЛА.

То есть, придется самим закупать боеприпасы по всему миру. А также налаживать их внутреннее производство. Это касается и военной техники.

На это бюджетом предусмотрено 18 млрд дол.

Часть удастся найти в зарубежных арсеналах, особенно в странах с постсоветским стандартом вооружений (хотя эти ресурсы уже пропылесосены американцами в наших интересах за два года войны).

Что касается внутреннего наращивания выпуска.

Здесь мы неминуемо натолкнемся на последствия довоенной деиндустриализации и отсутствия внутренней промышленной среды развития ВПК. Добавим сюда и полный провал в части развития технического образования.

До сих мор Министерству обороны удавалось со скрипом запускать точечные хабы по организации военного выпуска. Успешно или нет, вопрос дискуссионный.

Но системного кластерного развития сектора ВПК, в том числе в формате глобального коворкинга или "улицы мастеров" для стимулирования инновационной активности, пока как не было, так и нет.

Более того, пока даже нет носителей таких знаний и идей кластерного развития в системе управления.

Борьба между проектным точечным хабовым форматом и системным массовым кластерным пока завершилась победой первого и поражением второго. Хотя и борьбы как таковой не было.

Проектный точечный формат позволяет осваивать ограниченный ресурс в ручном управлении.

А кластерный — требует системного мышления и долгосрочной стратегии: запуска как правительственных инструментов стимулирования в производстве, науке и образовании, так и монетарных инструментов со стороны НБУ (тут не банки должны получать сверхприбыли, а производители вооружений и комплектующих должны получать хотя бы минимальный профит).

Лишь в кластерном формате возможен массовый выпуск боеприпасов миллионами штук и военной техники тысячами штук.

В точечном хабовом формате можно достигать успеха в виде сегментарного развития: например, выпуск БПЛА на базе 90% импортных комплектующих.

Но выпуск пороха, снарядов на своих комплектующих уже в формате точечных хабов не решается.

В любом случае, это будет своеобразный тест в 2025 году.

Почти 20 млрд дол вполне достаточно для запуска кластерной модели роста ВПК. Но необходима еще и синергия НБУ и Кабмина. Без этого, кластерная модель не запустится.

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