Будущее для жителей Донбасса: в чем искать опору тем, кто потерял родные города и дома
Уроженец Донецка Анатолий Амелин сетует, что уже нет того Донбасса, с которым связано его прошлое, с теми городами, которые ему были дороги: Мариуполь, Горловка, Марьинка, Бахмут... Этих населенных пунктов уже нет или они изменились до неузнаваемости, а он привык жить без них, жить будущим, как ответственный украинец.
У меня нет прошлого...
Мне не нужна поддержка, мне просто нужно выговориться.
Сегодня после новостей о Великой Новоселке пришло именно такое осознание. Она еще наша. Очень хочу, чтобы нашей и осталась, но...
Помните фильм "Лангольеры", снятый по повести Стивена Кинга? В сюжете пассажиры просыпаются в летящем самолете и обнаруживается, что большинство людей исчезло. За ними движется нечто, пожирающее прошлое.
Читая новости, я вижу населенные пункты из своего детства, юности.
И их больше нет. Их съедают и уничтожают чудовища...
Великоновоселковский район — родина моей бабушки. Точнее, село Богатырь, где жили преимущественно греко-татары, переселенные из Крыма имперцами 150 лет назад.
Это было зажиточное село, почти в каждом дворе был свой грузовик для дальних перевозок.
Помню, как гулял свадьбу в селе Великая Новоселовка у одногруппника Сергея. Более 200 гостей. Греческие традиции. Три дня. Пьянка, традиционная драка и после мировая.
Помню, бывал там на ежегодном празднике Панаир, который сходился по времени с майскими праздниками. Это были невероятные впечатления — ярмарка, греческая борьба за барана, а потом шашлыки, вино, музыка.
Из этого района вышло очень много известных чемпионов по борьбе разных стилей.
Деревни больше нет.
Горловка — там меня крестила бабушка.
Под Горловкой в пос. Гольма я с кумом строил церковь. Остановил финансирование, когда разочаровался в принципах работы московского патриархата (а другого там и не было). До сих пор церковь не достроена.
Там же, в Горловке я покупал несколько заводов и консультировал их владельцев.Важно
Мариуполь. Там прожил более полугода.
Покупал акции "Азовстали" у работников. Покупал "Маркохим", делал слияние "Маркохима" и "Азовстали". Покупал "Азовмаш"...
Мариуполя нет.
Марьинка — мой первый проект.
Скупка акций "Марьинского шиноремонтного завода". Марьинки нет.
Первомайское (что за Песками и перед Курахово). Там маме строил дачу.
Мама любила цветы и проводила там много времени. Первомайского нет. Дачу сравняли с землей, ранее выкладывал видео со спутниковой карты.
Был еще Бахмут (Артемовск) с Артемовским заводом шампанских вин.
Помню экскурсии по подземным узким коридорам и штольни, забитые покрытыми пылью бутылками с созревающим шампанским. Вспоминаю, как после очередной экскурсии выносил на себе друга (которого тоже с нами уже нет).
Бахмута нет.
В Старомихайловке была старая церковь, куда ездили с семьей каждую Пасху.
Ее нет.
Мангуш, Седово, Мелекино, Ялта — курорты моего детства и юности.
Их нет.
Волноваха — это была половина пути к Азовскому морю.
Когда ездили к нему зимой, помню природный феномен: до Волновахи из Донецка мог лежать снег и небо затянуто облаками, а сразу после нее — зеленая трава и весна с солнцем.
Были еще Макеевка, Авдеевка, Харцызск, Соледар, Северодонецк, Лисичанск, Докучаевск, Часов Яр.
Краткий перечень городов, в которых я работал (покупал акции предприятий, делал реструктуризацию долгов, формировал холдинги, консультировал)... Их нет, как и нет многих других мест моей юности.
И у меня нет прошлого. Я не был в доме, где родился, уже скоро как 11 лет. Моего Донецка больше нет. Есть какой-то другой. Не мой.
Мое прошлое — это книга с вырванными и сожженными страницами. Я им больше не живу.
Я живу настоящим. Как человек, как мужчина, как отец, как украинец, как ответственный гражданин.
И строю будущее, владельцем которого я являюсь.
Мне стало легче.
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