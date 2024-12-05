Будущее для жителей Донбасса: в чем искать опору тем, кто потерял родные города и дома

У меня нет прошлого...

Мне не нужна поддержка, мне просто нужно выговориться.

Сегодня после новостей о Великой Новоселке пришло именно такое осознание. Она еще наша. Очень хочу, чтобы нашей и осталась, но...

Помните фильм "Лангольеры", снятый по повести Стивена Кинга? В сюжете пассажиры просыпаются в летящем самолете и обнаруживается, что большинство людей исчезло. За ними движется нечто, пожирающее прошлое.

Читая новости, я вижу населенные пункты из своего детства, юности.

И их больше нет. Их съедают и уничтожают чудовища...

Великоновоселковский район — родина моей бабушки. Точнее, село Богатырь, где жили преимущественно греко-татары, переселенные из Крыма имперцами 150 лет назад.

Это было зажиточное село, почти в каждом дворе был свой грузовик для дальних перевозок.

Помню, как гулял свадьбу в селе Великая Новоселовка у одногруппника Сергея. Более 200 гостей. Греческие традиции. Три дня. Пьянка, традиционная драка и после мировая.

Помню, бывал там на ежегодном празднике Панаир, который сходился по времени с майскими праздниками. Это были невероятные впечатления — ярмарка, греческая борьба за барана, а потом шашлыки, вино, музыка.

Из этого района вышло очень много известных чемпионов по борьбе разных стилей.

Деревни больше нет.

Горловка — там меня крестила бабушка.

Под Горловкой в пос. Гольма я с кумом строил церковь. Остановил финансирование, когда разочаровался в принципах работы московского патриархата (а другого там и не было). До сих пор церковь не достроена.

Там же, в Горловке я покупал несколько заводов и консультировал их владельцев.

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Мариуполь. Там прожил более полугода.

Покупал акции "Азовстали" у работников. Покупал "Маркохим", делал слияние "Маркохима" и "Азовстали". Покупал "Азовмаш"...

Мариуполя нет.

Марьинка — мой первый проект.

Скупка акций "Марьинского шиноремонтного завода". Марьинки нет.

Первомайское (что за Песками и перед Курахово). Там маме строил дачу.

Мама любила цветы и проводила там много времени. Первомайского нет. Дачу сравняли с землей, ранее выкладывал видео со спутниковой карты.

Был еще Бахмут (Артемовск) с Артемовским заводом шампанских вин.

Помню экскурсии по подземным узким коридорам и штольни, забитые покрытыми пылью бутылками с созревающим шампанским. Вспоминаю, как после очередной экскурсии выносил на себе друга (которого тоже с нами уже нет).

Бахмута нет.

В Старомихайловке была старая церковь, куда ездили с семьей каждую Пасху.

Ее нет.

Мангуш, Седово, Мелекино, Ялта — курорты моего детства и юности.

Их нет.

Волноваха — это была половина пути к Азовскому морю.

Когда ездили к нему зимой, помню природный феномен: до Волновахи из Донецка мог лежать снег и небо затянуто облаками, а сразу после нее — зеленая трава и весна с солнцем.

Были еще Макеевка, Авдеевка, Харцызск, Соледар, Северодонецк, Лисичанск, Докучаевск, Часов Яр.

Краткий перечень городов, в которых я работал (покупал акции предприятий, делал реструктуризацию долгов, формировал холдинги, консультировал)... Их нет, как и нет многих других мест моей юности.

И у меня нет прошлого. Я не был в доме, где родился, уже скоро как 11 лет. Моего Донецка больше нет. Есть какой-то другой. Не мой.

Мое прошлое — это книга с вырванными и сожженными страницами. Я им больше не живу.

Я живу настоящим. Как человек, как мужчина, как отец, как украинец, как ответственный гражданин.

И строю будущее, владельцем которого я являюсь.

Мне стало легче.

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