Счастье и ужас для человечества: что дает миру новый чип Willow от Google

Related video

Мир меняется быстрее, чем вы думаете!

Уже слышали, что Google выпускает новый квантовый компьютерный чип Willow?

Что это значит для мира?

Этот чип может выполнять вычисления за пять минут, что заняло бы у современного суперкомпьютера 10 септиллионов (!) Это соответствует числу с 25 нулями, что намного больше предполагаемого числа звезд в Млечном Пути.

Так чего нам ждать?

Положительные возможности:

Прорыв в научных исследованиях: квантовые вычисления могут ускорить моделирование сложных систем в физике, химии и биологии, что приведет к новым открытиям. Развитие медицины: быстрые вычисления позволят эффективнее разрабатывать лекарства и анализировать геномные данные. Более того, это точные диагнозы, предупреждение будущих болезней и эффективные кастомизированные программы лечения. Энергетика: квантовые вычисления могут помочь в разработке более эффективных и устойчивых источников энергии, таких как ядерный синтез. Оптимизация логистики и финансов: квантовые алгоритмы могут значительно улучшить планирование маршрутов и управление рисками. Прогресс в области искусственного интеллекта: квантовые компьютеры могут ускорить обучение сложных нейронных сетей (которые и сейчас развиваются не ежедневно, а ежечасно).

Важно

Новый квантовый чип опережает суперкомпьютеры на 10 септиллионов лет: что это значит

Но (!) есть и негативные последствия:

Забудьте о кибербезопасности. Квантовые компьютеры могут взломать все современные системы шифрования, что потребует разработки новых методов защиты данных. Увеличение технологического разрыва между США и другими странами (в том числе с Украиной). Доступ к квантовым вычислениям может быть ограничен развитыми странами и крупными корпорациями. Мощные вычисления могут использоваться для создания более совершенных систем наблюдения и контроля. Некоторые отрасли могут столкнуться с быстрыми изменениями из-за новых возможностей квантовых вычислений. Военное применение квантовых технологий может привести к новому витку международного напряжения. И самое интересное — конец криптовалют, и в первую очередь биткоина! Исходя из необходимой цифры в 13 млн кубитов, расшифровать алгоритм SHA-256 первой криптовалюты теоретически возможно за сутки с помощью 124 000 Willow. При годовом сроке понадобятся лишь 340 чипов от Google.

Когда эти угрозы станут реальностью?

На сегодня более 30 правительств взяли на себя обязательства по государственному финансированию квантовых технологий на сумму более $40 млрд долларов, которые будут развернуты в течение следующих 10 лет.

В январе 2024 года компания QuEra Computing анонсировала стратегическую дорожную карту для серии квантовых компьютеров с коррекцией ошибок, которая начнется в 2024 году и завершится системой со 100 логическими кубитами с коррекцией ошибок в 2026 году (!)

До коллапса осталось ждать недолго. Всего чуть больше года)

И через год, если не будет коллапса в 2026 году, то в 2027 Китай будет готов к вторжению на Тайвань — и Мир погрузится в третью Мировую;)

Теперь и вы живите с этим!)

Источник

Важно