Почему китайцы не хотят жить в Сибири — этот и еще пять распространенных мифов о КНР

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Демифологизация представлений о Китае

Есть несколько устойчивых мифов, которые особенно сильны в Украине касательно Поднебесной.

Миф номер один. Китай нападет на Россию, потому что китайцы мечтают жить в Сибири.

Спойлер: не мечтают, население северной китайской провинции Хейлуцзян на границе с РФ в последнее время сокращается. Для китайца феншуйно жить на юге Китая.

А ресурсы Сибири Китай может сейчас купить за фиатный юань, то есть за валюту, котору сам и печатает. Благодаря санкциям Запада в отношении РФ, Китай вошел в высшую геополитическую "Лигу Плюща", принадлежность к которой определяется правом на покупку реальных материальных ресурсов за фиатную национальную валюту.

Миф номер два. В Китае негде жить многочисленному населению.

На самом деле у Китая огромная территория, и значительная часть ее не заселена вследствие сложных природных условий (но там не хуже, чем на полюсе холода в Якутии).

По рациональному и оптимальному использованию территорий, Китай — мировой лидер.

Миф номер три — Китаю грозит перенаселение.

На самом деле нет: население Китая сокращается и стареет, и это становится демографической проблемой.

Миф номер четыре. В Китае до сих пор ограничивают рождаемость.

Нет. Принцип "одна семья — один ребенок" давно отменен. Сейчас в Китае, наоборот, всячески стимулируют рождаемость.

Миф номер пять — Китай полностью зависит от экспорта.

Преувеличение. ВВП Китая составляет до 20 трлн дол., а внешний торговый оборот — до 6 трлн дол. То есть отношение торгового оборота к ВВП — примерно 30%.

Для понимания, в Украине до войны было более 55%. Вот это зависимость.

То есть, даже убив всю китайскую торговлю, Китаю сделают больно, но полного краха не будет. Именно поэтому Трамп уже говорит о "мягкой тарифной политике" в отношении Китая.

В Китае уже давно не ограничивают рождаемость Фото: ferra.ru

И последний на сегодня миф — заточенность китайской экономики на внешнем инвестиционном факторе роста.

Я уже несколько лет пишу о том, что Китай разворачивает свою экспортноориентированную модель с акцентом на инвестиционный рост в сторону внутреннего потребления.

Средний класс в размере 400 млн человек и более 1 млрд активных потребителей — более чем достаточно для смещения драйвера роста с экспорта на внутренний спрос.

Об этом говорят и решения съездов КПК, об этом же можно прочесть в моих статьях. Хотя сама структурная перестройка китайской экономики будет долгой и болезненной, с замедлением темпов экономического роста с 5%+ до 3–5% в год. И мои слова недавно подтвердил руководитель Народного банка Китая Пань Гуншэн на Азиатском финансовом форуме в Гонконге:

"Приоритет макроэкономической политики должен сместиться с продвижения роста инвестиций, как было в прошлом, на потребление вместе с инвестициями".

Для этого Китай создаст стимулы для роста доходов населения в виде пенсионных программ и социальных выплат.

В этом контексте ключевой проблемой роста руководитель китайского центробанка назвал "неудовлетворительный внутренний спрос и, особенно, потребительский спрос".

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