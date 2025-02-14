В мире "Безумного Макса": как будет выглядеть Украина, если примет соглашение Трампа по недрам

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Хотите "зраду зрадную"?

Я про $500 млрд от Трампа за украинские природные ресурсы (критические материалы, нефть, газ).

Добрался до оригинала новости, это была расшифровка интервью Трампа Fox News.

Так вот.

это не инвестиции от США в Украину в разработку месторождений и переработку сырья в готовую продукцию;

не покупка добытого в Украине;

это не соглашение, связанное с обеспечением Украине безопасности;

это "компенсация" США расходов, понесенных США на помощь Украине.

Я не шучу. Прочитайте сами.

И они считают, что потратили на Украину не $70 млрд, как говорит президент Зеленский, а целых $300 млрд (!!!).

Несколько цитат:

Президент Трамп утверждает, что Украина "по сути согласилась" предоставить США редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов в качестве оплаты (!) за военную помощь, которую Вашингтон предоставил (!) Киеву.

У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных [минералов], с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [в Украине].

Трамп настаивал на том, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и бывшим советским государством.

Они могут заключить соглашение. Они могут стать российскими когда-то, или они могут не стать российскими когда-то. Но у нас будут все эти деньги в Украине, и я говорю, я хочу их вернуть.

Я сказал им, что мне нужно редкоземельных [минералов] на сумму, эквивалентную примерно $500 миллиардам, и они, по сути, согласились это сделать.

Я сказал им: "Мы должны — мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать платить эти деньги", — продолжил Трамп, утверждая, что продолжать оказывать помощь охваченной войной Украине просто так было бы "глупо".

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Бесценные редкоземельные элементы Фото: Википедия

Что скажете?

Трамп не заявляет о безопасности Украины, прекращении войны, он говорит о компенсации потраченных денег на поддержку Украины.

...не вспоминая о, например, об обязательствах США, данных в Будапештском Меморандуме, или интересах США в недопущении усиления оппонентов — России и Китая).

Эта история напоминает Дикий Запад, где Шериф вступил с бандитами, напавшими на караван с товарами, в драку.

И до завершения битвы с ними забирает себе весь обоз с товарами в качестве компенсации за потраченные патроны.

Если это произойдет, то Украина превратится в пустыню, территорию с огромным количеством карьеров, шахт, где нет безопасности и перспектив для развития, где нет места для детей. Где нет экологии, где нет чистой воды. Где нет безопасности на улицах.

Помните фильм из 90-х "Безумный Макс"?

Выглядеть Украина при таком соглашении может именно так.

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Какая бы могла быть идеальная сделка?

Мы не признаем обязательства за потраченное в Украину (это часть Будапештского меморандума). Но мы даем доступ к украинским недрам (на основании лицензий, согласно Конституции и действующим законам). Мы получаем не виртуальные, а реальные гарантии безопасности. Мы предоставляем налоговые стимулы и льготы для переработки сырья, добываемого в Украине в конечную продукцию. Мы создаем лучшие условия для ведения бизнеса американских компаний на Европейском континенте. Мы реально обнуляем коррупцию. И становимся европейскими партнерами США в вопросах: обеспечения безопасности в Европе, продовольственной безопасности в мире, замены России и Китая на рынке критических материалов, необходимых США, вытеснения России с привычных ей рынков вооружений и энергетических ресурсов.

Что думаете?

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