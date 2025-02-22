Полное "зеро" Дональда Трампа. Почему человек-казино выглядит неудачником через месяц после инаугурации

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За последние сутки Дональда Трампа в нашем информационном пространстве было больше, чем когда-либо. Что же, после самого эмоционального этапа восприятия любой информации и немного остыв, давайте расставим точки над "ї", как в вопросах восприятия заявлений 47-го президента США, так и вероятных последующих событий.

Но прежде всего хочу напомнить 2024-й год, когда многие после победы Дональда Трампа на выборах задавались простым вопросом: "Что дальше?" Я тогда называл Дональда Трампа человеком-казино. И, взаимодействуя с Трампом, вы взаимодействуете с казино, делаете ставку на черное или красное и в зависимости от того, какой цвет сыграет, вы будете на "крыше мира", или в проигрыше.

Но бывают редкие случаи, когда и само казино проигрывает…

Как я неоднократно отмечал, Дональд Трамп — не классический политик, поэтому во взаимодействии с ним не должно быть классической дипломатии, политкорректности, великосветских реверансов. Дональд Трамп — бизнесмен, торгаш, который именно так и будет вести свои дела, без оглядки на стратегию, дипломатию и прочие тонкости международных отношений. И если в первую каденцию он более-менее балансировал между внутренним "Я" торгаша и постом президента, то сейчас торгаш пустился во все тяжкие. Но это пока.

Дональд Трамп ожидаемо стартовал с приоритетом для него будущей экономической войны с Китаем. Это для него — главная цель, и все остальные вопросы, в том числе Украина — второстепенные. И начал свою каденцию Трамп именно с точечных ударов по интересам Китая, в Гренландии, в Панаме. Результат? Результат нулевой.

Трампа постигла неудача с 51-м штатом США — Канадой, где отмечается волна консолидации канадцев, в унисон освистывающих гимн США на хоккейных матчах. И не менее болезненным для США стал отказ Киева от кабальных условий по получению контроля над редкоземельными металлами в Украине. Украина предлагала равные права, бизнес-инвестиции, а не рабовладельческие условия на уровне захвата и полного контроля. И этот отказ для Трампа как бизнесмена, вкусившего легкую победу и перспективу нажиться на богатствах Украины, без как таковой помощи стране, стал серьезной пощечиной, приведшей 47-го президента США к состоянию несдерживаемого словесного поноса.

Канадский пузырь от Трампа Фото: Коллаж: Фокус

Подведем итоги?

Прошел месяц после инаугурации 47-го президента США, а он ничего из обещанного и крайне громогласно заявленного так и не достиг, а как раз наоборот — отдалился от возможности реализации поставленных задач. И это видит весь мир. Весь мир видит, насколько увяз в словоблудии Дональд Трамп, заводя себя в состояние изоляционизма в отношениях с Европой и приближая этот момент в отношениях с Украиной. При этом наблюдают за одним фиаско Белого дома за другим и в Поднебесной, где очень хорошо оценивают потенциал США, в чем они сильны, в чем на них можно давить.

А теперь самое интересное: Трамп — это флюгер.

То, что говорит Трамп, он не всегда делает, а делает, что никогда не анонсировал. Поэтому его слова не всегда соответствуют его действиям. Просто посмотрите, кто окружает Дональда Трампа. Джей Ди Вэнс еще несколько лет назад называл Трампа нацистом, а сегодня он — его вице-президент. Илон Маск критиковал Дональда Трампа на протяжении его первой каденции, а сегодня чуть ли не приемный сын 47-го президента США. Как видите, все изменчиво.

Напомню октябрь 2023 года, когда в Конгрессе трампистское крыло республиканцев стало блокировать помощь Украине. Полгода проходила блокировка, и она негативно повлияла на рейтинг Трампа и республиканцев. Как только стал снижаться рейтинг, республиканцы дали заднюю, и риторика спикера Конгресса Майк Джонсона резко изменилась на 180 °. Помощь спустя полгода снова пошла в Украину.

Нынешние действия Дональда Трампа популярности ему в США не добавляют, а следовательно, нынешняя риторика хозяина Белого дома также претерпит со временем изменения. Прежде всего хотя бы потому, что нынешним путем Make America Great Again никогда не осуществится и в период 2023–2024 Дональд Трамп катализировал впервые в истории сомнения в надежности США как партнера. В 2025 Дональд Трамп ведет США путем, который заведет Америку в изоляцию и одиночество. Но с этого пути он всегда успеет свернуть.

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