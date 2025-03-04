Игра только начинается: как ударит по Трампу отказ от помощи Украине

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Скандал в Белом доме, разразившийся 28 февраля, для многих стал холодным душем, отрезвляющим от иллюзий того, что США могут быть абсолютно надежным партнером. В первую очередь этот холодный душ предназначался для европейских стран, которые, несмотря на множество сигналов, должны были не раз убедиться, что при нынешнем политическом устройстве США о стабильности и предсказуемости говорить не приходится.

Самым ярким примером стало блокирование помощи Украине республиканской партией в Конгрессе в 2023 году на полгода. Тогда, в самую ожесточенную фазу наступления российских оккупационных войск, республиканцы поставили подножку Украине.

В свою очередь, пример с блокированием помощи в 2023-2024 годах показателен тем, что стороны, которым следовало сделать выводы, так и не провели работы над ошибками.

Работа над ошибками

В частности, республиканцы таким демаршем попытались надавить на демократов для продвижения своих законопроектов в Конгрессе, но так и не достигли результата. За полгода блокирования помощи Украине электоральная поддержка республиканцев начала снижаться и, рискуя проиграть выборы из-за рейтингов, они вынуждены были отменить блокировку, не достигнув цели.

Сейчас ситуация похожа — Дональд Трамп пытался давить на Владимира Зеленского, не имея на руках ни мирного плана, ни гарантий безопасности. Получив ответ, к которому в своем махровом окружении 47 президент США не привык, он приступил к применению знакомых рычагов — блокированию помощи Украине. То есть вот такое политическое дежавю с нулевым учетом ошибок прошлого.

Но аналогичная ситуация и с европейскими партнерами Украины. Ведь еще в 2023 году должно было сформироваться понимание, в какой зоне риска находятся США при своем нынешнем политическом устройстве. Уже в 2023 году Европа должна была формировать кризисную коалицию, которая бы разрабатывала план действий и формировала условия, при сценарии выхода США из НАТО и вывода американских подразделений с европейских баз. Но работа над ошибками не была проведена и сейчас Европа пытается максимально форсировать события.

Европа нам поможет, как сможет Фото: BBC

Европейская ось поддержки

Интересная геополитическая игра началась на самом деле гораздо раньше, чем в стенах Овального кабинета возник спор. Речь идет о встрече в Саудовской Аравии представителей США и России по урегулированию войны в Украине. Тогда многих возмутил тот факт, что на встречу не были приглашены Украина и представители Европы.

Белый дом демонстративно нанес оскорбление Украине и ЕС, что дало стимул неожиданному игроку — Китаю. Именно тогда глава МИД КНР Вань И заявил, что Украина и Европа должны находиться за столом переговоров. То есть достаточно дипломатично Китай снова решил войти в миротворческую повестку дня, но уже оппонируя США.

Стоит отметить, что в 2023 году Китай выступал со своим "планом мира", который вызвал бурные дискуссии, но главное — он содержал пункт, в котором говорилось о приверженности суверенным границам Украины. В речах Дональда Трампа и его окружения, у которых опять же на руках даже нет чего-то похожего на "план мира", слова о сохранении приверженности суверенным границам Украины никогда не звучали, а наоборот, всегда звучало принуждение смириться с потерей территорий.

Холодный душ для Европы не прошел бесследно, и объединение в коалицию, принятие решений о повышении военных бюджетов — это то, что может вывести европейского медведя из спячки. В свою очередь Владимир Зеленский максимально пользуется активизацией европейских партнеров. И это не только демонстративное общение в кругу лидеров в период намеренного изоляционизма Дональда Трампа, это и многозначительная встреча в Сандрингеме с королем Карлом III.

А практические инструментарии Владимира Зеленского — это все еще неподписанное соглашение по редкоземельным металлам. На сегодняшний день ни с одной другой страной в мире США не могут заключить такое соглашение для диверсификации поставок соответствующих ресурсов. Это очень важный момент в вопросе будущего экономического противостояния США и Китая, что для Дональда Трампа является значительно более приоритетной задачей, чем урегулирование войны в Украине. Но без самой Украины США это экономическое противостояние не смогут начать...

С другой стороны, что такое блокирование поставок оружия в Украину? Это остановка производственных линий, которые расширялись с 2022 года. Это потеря многомиллиардных контрактов военно-промышленными монополиями. Это сокращение штата и увольнения. То есть все то, что неизбежно будет влиять на рейтинг как Дональда Трампа, так и республиканской партии. Аналогично как в 2023 году.

Парадоксально, но это как проблема Владимира Зеленского, так и его инструмент давления. Проблема — отсутствие поставок вооружений, так нужных фронту, но на примере предыдущего блокирования украинская армия продержалась полгода без обвала фронта. В свою очередь, внутриполитическая нестабильность и падение рейтингов республиканской партии увеличит давление на самого Дональда Трампа, который на сегодняшний день так и не продемонстрировал эффективные управленческие навыки и практические результаты своей деятельности.

Да, сейчас ощущается эпоха изоляционизма США, которую привел с собой Трамп. Но этот изоляционизм открывает новые возможности игрокам Старого света и может лишь на руку играть Китаю, который может получить карт-бланш в экономической и культурной экспансии, что укрепит его позиции. И, конечно, Украина воспользуется возможностью диверсифицировать временно ненадежного партнера.

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