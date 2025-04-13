Уклонисты из Илиады. Как герои Гомера стремились избежать службы

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Уклонистов — всегда героизируют. И ТЦК, кстати, тоже.

Нет, не так. Чтобы воспеть и героизировать уклонистов и ТЦК-шников, человечество создало вообще литературу, как таковую. Не верит кто-то?

Поехали!

Почти три тысячи лет назад Гомер (тип, снятый с воинского учета из-за неудовлетворительного зрения) написал шедевр — "Илиаду"! О Троянской войне, если вдруг кто не в курсе.

Ключевые герои.

Одиссей. Сабж, который симулировал психическое заболевание, чтобы не идти служить. Что-то там как дурачок агукал, пахал плугом непонятно что. Благо, ТЦК было на высоте и ВВК тоже. Быстро положили под плуг его сына и определили, что Одиссей — "косарь", абсолютно годен для мобилизации. Служил потом и на "нуле", и в штабе, и в автороте. Придумал Троянского коня. Потом сверхсрочку в морфлоте. Калипсо за ним страдала — это вам не шутки. И всякие Сирены)))) Ахиллеса как мажора от мобилизации отмазывала родная мать. Переодела в юбку, лифчик, чулочки и готовила нелегально переправить через Тису. Сабж спалился на мелочах. Вместо девочки из себя строить перед ВВК — влез в драку. И все поняли — штурмовик! А хрен там. Это уже потом пинками выгнали на переднюю линию. Сначала оформился офицером ТЦК и СП. Телемон. Единственный из греков, кто знал дорогу к Трое. При появлении работников ТЦК начал оказывать физическое сопротивление и злостное неповиновение. За что был избит Ахиллесом-ТЦКашником. Ногу типа прострелили. В колене. Ну — все вспомнили этот видос, как уклонистам грозился один военный стрелять коленки? Думаете, отсебятина? Нееее. Чувак Гомера читал)))) Вобшем — Телемона признали временно непригодным, вылечили, повторная ВВК — годен в пулемётчики)))

Этих уклонистов знает весь мир, о них фильмы снимают и восхищаются.

Нууууу... А имен ни одного из 50 тыс. древних греков, которые или добровольцами, или по повестке явились в армию — никто не знает.

Вобшем — мораль. Читать надо)))))

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