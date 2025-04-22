Мы их теряем: как Россия работает с оккупированными территориями и как следовало бы ответить Украине

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Пропаганда, подкуп, переселение и… экономия

Как Россия пытается "сделать своими" оккупированные территории

Что мы знаем о процессах на оккупированных территориях? Информации крайне мало и она скудна. По крайней мере, в публичном поле. В то же время часть городов находится в оккупации с 2014, часть с 2022. Там живут люди и идут какие-то процессы. В конце концов, Россия, заявив, что она "приросла новыми областями", ведет политику по их "деукраинизации". И это крайне важно, учитывая разговоры о возможной заморозке войны.

Как оценить? Любые действия, любая политика требует ресурсов. Ресурсы — это бюджет. И, анализируя российские финансы, можно выйти на достаточно интересные выводы. В том числе на то, какими областями Кремль "готов торговать", если события пойдут по негативному для РФ сценарию и заморозка будет нужна быстро. Начнем.

Контуры политики Кремля

После оккупации территорий и проведения "референдумов" перед РФ встало несколько политических задач:

Показать своему населению что "Россия наводит порядок". То есть нужны кадры условной "большой стройки". Создать такую же картинку на внешнем поле. Демонстрировать восстановление мирной жизни и, якобы, лучшие чем в Украине условия для граждан. Обеспечить управляемость процессами. То есть решить вопрос кадров и выполнения принятых решений. Обеспечить лояльность местного населения, а в перспективе — и его ассимиляцию.

По п. 1 информация иногда проходит. Например, та же железнодорожная ветка в Крым, или автодороги. Но для России ключевым (в том числе в вопросах удержания ситуации) являются люди. Точнее, их демонстративная поддержка Кремля как лишний аргумент "обоснованности" оккупации и подтверждение территориальных претензий к Украине. Поэтому остановлюсь на механизмах, которые могут обеспечить результаты по пп. 3 и 4. К таковым можно отнести…

Насыщение своими управленцами. Россия не слишком доверяет "чужим" лидерам — а оккупированные территории (даже оккупированные в 2014 году) "своими" пока не стали. Кроме того, РФ ведет политику по минимизации самостоятельности "Субъектов Федерации". В таком случае наивно было бы полагать, что Путин сделает ставку на местные элиты. Даже если те 1000 раз будут клясться в верности царю. Что и происходит. С 2023 года начался массовый завоз российских управленцев на ключевые должности. Местные, для картинки, естественно, остаются. Но действовать самостоятельно не могут — на каждом этапе прянития решений (и их исполнения) есть приезжие кадры. Часть из которых использует работу "в новых регионах" как трамплин для карьерного роста. Эти птенцы Кириенко (он куратор кадровой политики и политики на оккупированных территориях) через 4-5 месяцев "командировки" идут на повышение. Вторая группа — приехавшие надолго. Уровень представителей этой подгруппы ниже, но высоких деловых качеств от них не требуется. Нужна исполнительность, отрыв от местных элит и лояльность. Зачастую благодарность Кремлю, поскольку предыдущее место жизни и работы могло быть не слишком комфортным (даже по сравнению с прифронтовыми регионами).

В Крыму РФ уже опробовала пропагандистские контуры русификации Фото: скриншот

Вопросы демонстративной лояльности в краткосрочной перспективе решаются через политику замещения населения. Часть проукраински настроенных жителей покинула территорию. Тех, кто остался, вынуждают брать российские паспорта. Вначале это стало обязательно для любых операций с недвижимостью (в том числе подтверждения права собственности), для работы. Далее — указ Путина, требующий "легализоваться незаконно пребывающих в РФ граждан Украины" со сроком до 10.09. Проще говоря, жителям ВОТ предлагают получить российский паспорт или уехать. И, наконец, стимулирование обратного процесса — возврата беженцев на оккупированные территории. Тут есть кнут и пряник: угроза (реализуемая) национализации "бесхозной" недвижимости, а с другой стороны — бюджетные компенсации за поврежденное в результате боевых действий имущество.

Но ставка только на местное население рискована. В Кремле это понимают и реализуют старую имперскую политику "замещения". Когда вместо депортированных либо уничтоженных (в нашем случае так же беженцев в Украине и Европе) завозится лояльное население из депрессивных регионов РФ. И эти, новоприбывшие, граждане будут искренне благодарны Путину и будут воспринимать угрозу возврата территорий Украине как угрозу их жизненным интересам. В Крыму, кстати, РФ успела заместить до 20% населения.

Ассимиляция. Самый сложный и долговременный проект. Задача — вырастить новое поколение уже российских граждан. Эту политику РФ без ограничений проводила в Крыму и, со своей спецификой, относительно успешно провела на территории т. н. ЛДНР (там на начальном этапе создавали региональную, но уже не украинскую идентичность). Для этих целей нужны кадры — учителя, преподаватели ВУЗов, работники библиотек, домов культуры и так далее. Таких людей надо привозить и, желательно надолго, оставляя их жить в новом регионе. И, наконец, просто регулярные мероприятия (начиная от праздников, заканчивая оформлением улиц), которые создают нужный и, самое главное, постоянный фон. Дальше работает время.

Все перечисленное выше возможно лишь при наличии ресурсов. В первую очередь денежных. Поэтому уместно оценить планируемые затраты РФ в так называемых "новых регионах". Точнее, субвенции, идущие из центра — их размер и специфика позволяют судить о контурах политики на оккупированных территориях.

Финансирование российской политики на оккупированных территориях проходит по нескольким направлениям, зафиксированным в Бюджете РФ на 2025 год:

принятая по аналогии с "крымской" государственная программа "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Ее общий бюджет на 2025 год составляет 319,6 миллиардов российских рублей или (по среднегодовому курсу) около 3 миллиардов долларов. В массе своей это как раз создание "картинки" — инвестиции в строительство, инфраструктуру, объекты медицинского обслуживания и так далее;

целевое финансирование на проекты в интересах других ведомств. Например, часть дорожного строительства проходит по бюджету министерства обороны. Часть работ по восстановлению работы портов — по программе "содействие экспорту";

содержание структур МВД, Следкома, ФСБ, равно как и служебное жилье для таких категорий — бюджеты соответствующих ведомств. Большая часть бюджетов данных ведомств закрыта. Но по тем данным, которые удалось собрать, на обеспечение ведомственным жильем офицеров предусмотрено потратить не менее 140 миллионов российских рублей (около 14,7 миллионов долларов). При этом стоит иметь в виду, что значительная часть "квадратных метров" — это изъятое "в доход государство" жилье украинцев, которые выехали из оккупированной зоны. И к сентябрю размеры этого жилого фонда увеличатся кратно. Еще раз повторю: цифры на жилье минимальные — то, что авторы закона о бюджете (либо спикеры на выступлениях в думе) не посчитали нужным скрыть под грифом "секретно";

но есть и еще один механизм. Точнее, набор таковых — прописанные отдельно 222 направления, по которым предусмотрены межбюджетные трансферты и субвенции для Субъектов Федерации на выполнение важных для центральной власти задач. Оккупированные территории Украины проходят по 177 из них. Причем 32 (и лишь 11 — по упомянутой выше госпрограмме) — направлены исключительно на Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области (оккупированные РФ их части) Украины.

Последние как раз дают представление о специфике работы по превращению оккупированных территорий в "свои". Причем как с точки зрения приоритетов, так и с точки зрения этапа реализации: по части из направлений цифры затрат указаны примерные — просто равными долями на каждую из областей. Что свидетельствует о понимании необходимости затрат, но отсутствии представления, сколько денег необходимо в реальности. А вот часть направлений просчитывали и планировали детально.

Специфика денежных трат. Говорим о цифрах

Для начала стоит упомянуть программы инвестиций в картинку "перемен". Программой (что логично) предусмотрена закупка лекарств, субвенции медицинским учреждениям. Но кроме этого, финансирование различного рода спортивных структур и даже "АНО" — так называются неприбыльные организации в РФ. Например, средства на участие "сборных" региона в соревнованиях. Далее, обустройство спортивных залов, открытых площадок. Естественно, школ. И, например, общественного транспорта и школьных автобусов. И тут первое "но". Удивительно, что общественный транспорт для т. н. ЛДНР, а в программе школьных автобусов "забыли" Херсонскую область. То же самое по автомобилям "скорой помощи". Вновь "без херсонцев". Забегая вперед, скажу, что это не уникальные подобные перекосы. Одним словом, затраты, результаты которых можно "показать" местным жителям — это около 75 миллионов долларов в эквиватенте.

При этом, например, программа обустройства "сельских территорий" демонстрирует отсутствие реальных планов, но наличие денег — выделили "по 500 миллионов" каждому из регионов. Без детализации и конкретики.

Естественно, что об успехах должен кто-то рассказать. Поэтому за деньги федерального бюджета будут создаваться региональные информационные системы. С суммарным бюджетом программы 1,688 миллиарда российских рублей. Сюда же стоит добавить еще примерно 1,15 миллиарда грантов и субвенций различным АНО "в центре" для работы на "новых территориях" и создании "патриотического контента".

Суммарно на создание картинки успехов "мирной жизни" РФ потратит в долларовом эквиваленте около 401 миллиона долларов США.

Но этого мало. Кремлю необходимо провести замещение населения — часть выдавить с оккупированных территорий, часть, наоборот, вернуть. И привезти своих. Тут начинается самое интересное.

Деньги остаются главным аргементом в борьбе за население

Россия запустила программу "компенсаций" за поврежденное и уничтоженное в результате боевых действий имущество. Для получения выплат, естественно, необходимо иметь российский паспорт и обратиться в местные органы власти. На эти цели запланировано потратить более 21 миллиарда российских рублей (226 миллионов долларов США). Из которых 16 — в Донецкой области. При этом программа рассчитана как минимум на три года. В бюджетных планах схожие затраты заложены и на 2026 и на 2027 годы. Хороший "стимул" для тех, кто задумает вернуться. Вызывает вопрос лишь непропорциональная мала доля Запорожской и Херсонской областей. Но почему так — чуть позже.

Следующий этап — привлечение новых жителей. Управленцев, учителей, пропагандистов и так далее. Проще говоря, тех, кто будет править и воспитывать местное население. Для таких предусмотрены надбавки к заработной плате, сопоставимые с "северными коэффициентами". А также единоразовая выплата "подъемных". В том числе молодым специалистам. В суммах это выглядит так:

работники культуры — 620 миллионов;

медики в сельской местности — 270 миллионов;

учителя начальной и средней школы — 2,11 миллиарда. Плюс дополнительная доплата — 294 миллиона. Плюс "подъемные" учителям за переезд — 16 миллионов;

и, наконец, самая "жирная" статья — доплаты всем (!) бюджетникам — 14 миллиардов. И если брать разбивку по регионам, то сумма каждой из областей существенно превышает средние показатели по РФ для отдельного субъекта федерации.

Если вы думаете, что это все, есть еще и льготы по оплате услуг ЖКХ. В число льготников, естественно, входят и "новые жители". На эти цели РФ готова потратить еще 819 миллионов.

Суммарно на доплаты и льготы идет не менее 19 миллиардов рублей или 190 миллионов долларов.

При этом бросается в глаза перекос в суммах, выделяемых на "работников культуры" — больше всего на Луганскую и Херсонскую области. Далеко не самые густонаселенные. Но, возможно, наиболее проблемные с точки зрения восприятия жителями "великой русской культуры". Такой непропорциональный перекос, но уже только по Луганской области, касается стимулов для переезда учителей.

И, наконец, жилищное строительство. Тут ключевыми являются три программы:

Улучшение жилищных условий для ветеранов войны и лиц, приравненных к ним. Строительство жилья для ветеранов войны и лиц, приравненных к ним. Субвенции на строительство нового жилья местными властями.

Первые две программы предусматривают четко определенную целевую группу. Логично предположить, что это не "ветераны ВОВ" — таких осталось крайне мало. Зато это могут быть "ветераны СВО", просто военные отставники. На жилье таким в четырех оккупированных областях в 2025 году потратят более 1 миллиарда российских рублей. И тут вновь удивительный перекос — наибольшие затраты приходятся на … Запорожскую область. Наименьшие — Луганская и Херсонская.

А вот по программе строительства жилья местной властью еще больше пикантного. Запланировано выделение денег на Луганскую и Донецкую области. На Запорожскую в 2025 году 0. Первые транши в 2026. А вот на Херсонскую 0 на все три года бюджетных планов. Странно, не так ли?

Пару слов о перекосах

Говоря о перекосах в бюджетном финансировании заметно, что культурна и образовательная компонента резко усиливается в оккупированных частях Херсонской и Луганской областей. Там с "русским миром", видимо, не все гладко. С Запорожской областью есть планы кардинального изменения демографической картины региона путем завоза туда "молодых специалистов" и военных отставников. Проще говоря, создания некоего аналога "крымнаша".

Но при этом РФ не спешит с капитальными вложениями в Херсонской области и переносит траты по Запорожской на 2026 год. Что позволяет предполагать восприятие данных регионов Кремлем в качестве "разменной монеты", если война пойдет по крайне нежелательным для России сценариям. Естественно, речь не идет о всей Запорожской области — не для того туда завозят военных. Да и Херсонскую никто так просто "возвращать" не будет. Но пока нет контуров соглашений, Путин не спешит тратить деньги. При этом продолжая работу по замещению населения и взращиванию лояльности местных жителей.

Что с этого Украине? Как минимум оценивать, какие программы ведет РФ, и своевременно на них реагировать:

замещение населения — это тревожный процесс. Но, зная, кого везут, можно сделать для таких "новых жителей" переезд, как минимум, психологически некомфортным;

Россия занимается школами — не стоит повторять ошибок политики в отношении ОРДЛО. Необходимы механизмы реального предложения образовательного и культурного контента нашим людям в оккупации;

Кремль подкупает "компенсациями" — есть смысл проанализировать социальную поддержку временно перемещенных лиц и подумать, как поддержать этих людей. В том числе и жильем (не модульным, естественно);

в конце концов, РФ пытается "наградить" своих солдат украинскими землями и недвижимостью. Никто не мешает Украине подумать над механизмами привлечения к переселению на сегодня прифронтовые (либо оккупированные) территории иностранных добровольцев, которые сейчас помогают отражать российскую агресиию.

Любые другие реальные (а не просто медийные) проекты, которые усилят позиции Украины и осложнят реализацию российской политики контроля над регионами. Если не работать сейчас, завтра может быть поздно.

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