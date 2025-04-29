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Вы знали, что Крым обошелся Украине (УССР) почти в 100 млрд долл.?

Из него было выселено 200 тыс. коренного населения и завезено (включая оккупационное время) более 1,5 млн русскоязычного населения.

Те, кто кричат, что Крым Украине "подарили", забывают не только о том изъятии в Украине тысяч гектаров плодородных земель, но и об огромных инвестициях, сделанных Украиной в спасение и развитие экономики Крыма.

…

По оценкам историков, в результате тех событий с передачей территорий РСФСР Украина была лишена более 200 тыс. населения.

Из них половина — это украинцы. А также более 40 тыс. кв. км территории. Для сравнения. Площадь Крыма — 27 тыс. км кв.

В деньгах это сегодня:

стоимость 40 тыс. га плодородных земель в Украине: $80–140 миллионов (при цене $2,000–3,500 за гектар);

стоимость 40 тыс. га плодородных земель в Польше для сравнения: €320–480 миллионов (при цене €8,000–12,000 за гектар).

Что еще важно: по данным переписи 1926 года, на территориях РСФСР, прилегающих к УССР, проживало на самом деле около 4,5 миллиона украинцев.

…

Теперь к расходам на Крым.

Я не историк, но здесь то, что мог найти в публичных источниках.

Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Официально необходимость передачи объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".

В послевоенный период Крым находился в тяжелой экономической ситуации — сельское хозяйство пришло в упадок, промышленность разрушена, демографическая ситуация осложнена депортацией крымских татар.

В составе УССР курортный Крым получил мощное развитие Фото: bestmaps.ru

Проекты:

1. Северо-Крымский канал (1961–1975)

Крупнейшим инфраструктурным проектом стало строительство Северо-Крымского канала — оросительно-обводнительной системы длиной 402,6 км для подачи днепровской воды в засушливые регионы Крыма.

Стоимость проекта:

сметная стоимость первой очереди: 257,74 млн руб. (по ценам 1960-х годов);

перевод в современный эквивалент: примерно $2,5–$3 млрд (с учетом инфляции доллара и паритета покупательной способности).

В зоне канала было создано 7 крупных оросительных систем: Красноперекопская, Джанкойская, Советская, Раздольненская и другие. Канал обеспечивал 80–87% (!) объема забора воды для полуострова до 2014 года.

2. Симферопольская ТЭЦ/ГРЭС:

введена в эксплуатацию 30 декабря 1958 года;

модернизация в 1984 и 1986 годах: установка газотурбинных установок стоимостью 23 млн руб.;

современный эквивалент инвестиций в модернизацию: около $150–$200 млн.

3. Солнечная электростанция СЭС-5 в Щелкино:

строительство: 1981–1985 г.г.;

стоимость: около 26 млн руб.;

современный эквивалент: примерно 170–220 млн долларов США.

4. Восстановление сельского хозяйства

Инвестиции в развитие сельского хозяйства, в частности рисоводства, имели значительный экономический эффект. Благодаря функционированию Северо-Крымского канала чистая прибыль от возделывания риса составила:

1964 г. — 1,8 млн руб.;

1965 г. — 4 млн руб.;

1966 г. — 6 млн руб.;

1967 г. — 10 млн руб.;

1968 г. — 11,5 млн руб.

Итого за 5 лет: 33 300 000 руб. (около $400–$450 млн в современном эквиваленте).

5. Строительство туристической инфраструктуры

Создание санаторно-курортной сети (1950–1980-е гг.):

строительство и модернизация 120+ санаториев, включая "Днепр", "Мисхор", "Курпаты";

затраты: 85–100 млн руб. (1950–1960-е гг.);

современный эквивалент: $1,2–$1,5 млрд (с учетом инфляции и курса).

Развитие турбаз и маршрутов

создание 27 турбаз до 1983 г. (КОСТЕ);

инвестиции в инфраструктуру пеших маршрутов: 12–15 млн руб. (1970-е);

современная стоимость: $180–$220 млн.

Гостиничный комплекс "Турист" (1980 г.)

стоимость строительства: 23 млн руб.;

современный эквивалент: $340 млн.

6. Модернизация транспортной инфраструктуры

расширение аэропорта Симферополь (1980): 45 млн руб. → $670 млн;

реконструкция железнодорожных вокзалов: 18 млн руб. → $270 млн.

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…

Суммарные инвестиции в развитие Крыма за период его пребывания в составе УССР/Украины составляли, по разным оценкам, от 50 до 105 млрд долларов в современном эквиваленте.

Эта сумма включает в себя:

прямые капитальные инвестиции в инфраструктурные проекты;

расходы на восстановление промышленности;

расходы на развитие социальной инфраструктуры;

субвенции и дотации из центрального бюджета;

обслуживание и эксплуатацию созданной инфраструктуры.

Напомню также, что из Крыма советскими оккупантами было насильно выселено более 200 тыс. крымских татар. Других народностей СССР в Крым было переселено около 800 тыс. человек. По некоторым оценкам, с момента оккупации в Крым было переселено еще до 1 млн человек.

Этим и объясняется "русскоязычность" населения оккупированного Крыма.

Это и сообщение о том, что Царская Морда (Трамп), который захотел отдать Земскую волость (Крым) оккупантам, и близко не понимает контекста.

Но кто может ему его доказать?)

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