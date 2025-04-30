"Пасхальное перемирие" — на руку РФ: как враг использовал затишье под Константиновкой

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Самым сложным участком фронта сейчас, без сомнений, является стык Покровского и Торецкого направлений.

Враг очень много сил и средств подготовил перед началом операции. Когда как будто удалось потушить пожар в нашей обороне, наступило "перемирие" на Пасху, и враг этим воспользовался на 1000%.

Перегруппировавшись и пополнив потери за те 30 часов, они с новыми силами рванули к линии Русин Яр — Александро-Калиново.

Сейчас ситуация не стабилизирована, враг дожимает Тарасовку, дожал Сухую Балку и рвется на Романовку и Новую Полтавку с Новооленовкой. До Александро-Калиново остается около 7 км. А из Торецка до Иванополья — 8 км. Оба села являются ближними подходами к Константиновке.

И задача врага до того самого 8-9 мая — занять эти линии, чтобы уже после гипотетического "перемирия" (после 10 мая) начать свое оперативно-тактическое наступление на саму Константиновку.

Но чувствую, что выходить на удобные рубежи возле Констахи с юга и запада они будут весь май, если не больше.

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