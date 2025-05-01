Не поссориться с Вашингтоном: почему Трамп не понимает, как закончить переговоры

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Трамп не понимает, как завершить переговоры

Переговоры в Риме спровоцировали всплеск провоенной риторики из Кремля (Шойгу и Патрушев задали тон о будущей войне с Европой). Но также они наглядно продемонстрировали одну важную вещь: Белый дом откладывает выход из переговоров из-за того, что просто не понимает, как из них выйти.

Начать, наверное, нужно с рейтингов Трампа. Их падение не может не влиять на Белый дом. И баланс поддержки России/Украины явно не нравится электорату. Это не значит, что завтра не произойдет очередного кульбита, но это является весомым сдерживающим фактором. Пока переговоры во многом вынужден ставить на паузу именно Трамп, потому что формула: "если Россия не захочет, мы введем санкции, а если Украина не захочет, мы перестанем давать оружие" зашла в тупик. Одни не хотят, но санкции еще далеко, а в отношении нас — "казус" пяти дней без разведданных повлиял на военное лобби, которое очень негативно отреагировало на то, что ближайшие партнеры начали думать об отказе от американского оружия. Плюс, не надо забывать, что мы являемся частью более широкого переговорного процесса США–ЕС–Украина. А это прямо "конфликтует" с пророссийской линией части переговорщиков по Украине. Трамп явно не хочет (не готов) к резкому развороту против России. Трампу (его окружению) явно нравится идея вынесения за скобки вопроса Украины в двустороннем формате. Но пока этот процесс тормозится санкциями, снятие которых без мира упирается в рейтинги. Когда мы говорим о санкциях, то мы должны помнить: для Путина на 2025 год важнее не снятие санкций, а невведение новых. И главная цель диалога с Трампом сейчас — это сохранение сегодняшнего статус-кво. А снятие санкций — это программа-максимум. Что касается поддержания диалога с Трампом, то, думаю, сейчас могут быть сделаны определенные дополнительные экономические предложения. Правда, очень похоже, что в деятельности Дмитриева, который отвечает за это направление, происходит итальянская забастовка ключевых игроков российской бюрократии. Но за этим надо отдельно проследить, потому что у Диитриева есть особая опция — персональный разговор с Путиным. Я неоднократно говорил и писал, что Путин болен летним наступлением. Летнее наступление поддержало его ближайшее окружение (прежде всего Чемезов, Патрушев, Кириенко, Ковальчуки и Ушаков). С точки зрения логики, Путину было бы выгодно пойти на сделку с Трампом и снять санкции сейчас. Но он явно болен мифическими увлечениями этим летом. Идея Путина о двусторонних переговорах без предварительных условий — это ловушка. Ведь входить в такие переговоры — это выйти из формата Украина–РФ–США–ЕС без каких-либо гарантий и дать возможность США умыть руки. Такие переговоры возможны только после согласования всеми сторонами базовых принципов перемирия. И очень важно, чтобы эту идею не начали продвигать американцы. Это одна из главных угроз для нас сейчас. И информационная компания на американскую аудиторию должна сосредоточиться прежде всего на этом вопросе. Подытоживая, стоит еще раз подчеркнуть. Сейчас складывается впечатление, что продолжение переговоров зависит от того, сможет ли Белый дом найти какие-то нестандартные ходы. И если не сможет, а это имеет очень большую вероятность, как Трамп начнет из них выходить (как по мне, он не может сделать резких движений ни в одну, ни в другую сторону), чтобы не сделать ошибок.

Повторю то, что говорю последние месяцы. Наша главная цель в переговорах — не поссориться с Вашингтоном и остаться в безопасности и политическом периметре переговоров США–ЕС. Лакмусовой бумажкой, что этот сценарий основной, станет отказ Путина от 30-дневного перемирия. Если он согласится на мир (вероятность невысока), это будет означать продолжение тактики затягивания переговоров, хотя и будет открывать определенные возможности для переговоров.

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